পুলিশ ইউকে সমুদ্র উপকূলের টাউন টহল ‘ভিজিল্যান্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী’ সমর্থন করতে অস্বীকার করেছে ইউকে | খবর

সমালোচকদের দ্বারা বর্ণিত ডরসেটে বোর্নেমাউথের সৈকতগুলিতে টহল দেওয়ার জন্য পুলিশ তাদের সমর্থন জানাতে অস্বীকার করেছে। সেফগার্ড ফোর্স লেবেলটিকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে “হটস্পট অঞ্চল” টহল দিয়ে “সম্প্রদায় সুরক্ষা বাড়ানোর” প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি “ডেডিকেটেড গ্রুপ” বলে অভিহিত করে।
এর ওয়েবসাইটে, এই গোষ্ঠীটি “স্থানীয় পুলিশের সাথে সহযোগিতা করার” আগ্রহের উপর জোর দিয়েছে – তবে ডরসেট পুলিশের সহকারী চিফ কনস্টেবল মার্ক ক্যালাঘানের সমর্থন জিতেনি। শুক্রবার একটি বহু-এজেন্সি বৈঠকের পরে তাঁর অফিসার, অন্যান্য জরুরি পরিষেবা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সেফগার্ড ফোর্সের প্রতিনিধিরা নিজেরাই জড়িত ছিলেন, মিঃ কলাহান বলেছিলেন: “আমরা তাদের কার্যক্রমকে সমর্থন করব না। আয়োজকরা এই গোষ্ঠীটি যথেষ্ট পরিমাণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, যাতে যথেষ্ট পরিমাণে সুরক্ষিত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বলে আশ্বাস দিতে অক্ষম হয়েছে।
“আমরা এই গোষ্ঠীর সাথে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত হয়েছি এবং তাদের পরীক্ষা -নিরীক্ষা প্রক্রিয়াগুলির একটি পর্যালোচনা উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলিকে তুলে ধরেছে।”
পুলিশকে দেওয়া সেফগার্ড ফোর্সের নীতিমালাগুলিতে দেহ-জীর্ণ ক্যামেরা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত বিবরণ রয়েছে, জনসাধারণের সদস্যদের ছবি প্রকাশ করা, প্রশাসনের সদস্যদের ছবি প্রকাশ করা এবং প্রদত্ত যে কোনও বাহিনীর ব্যবহার বা প্রাথমিক চিকিত্সার রেকর্ডিং, পাশাপাশি প্রদত্ত যে কোনও প্রশিক্ষণের সীমিত প্রমাণ রয়েছে, মিঃ ক্যালাহান ব্যাখ্যা করেছিলেন।
হাই-প্রোফাইলের ঘটনাগুলির একটি স্ট্রিং এবং জননিরাপত্তা হ্রাসের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বোর্নেমাউথকে ক্রমবর্ধমানভাবে একটি ক্রাইম হটস্পট হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সাম্প্রতিক দুটি হত্যার মামলা, যৌন শিকারীদের রিপোর্ট, ক্রমবর্ধমান অসামাজিক আচরণ এবং হিংসাত্মক ব্যাঘাত যেমন একটি জুনের সংঘর্ষের সাথে জড়িত একটি কিশোরী কিশোরী এবং দু’জন পুলিশ আধিকারিককে জড়িত রেখেছিল।
স্থানীয়রা এই ঘটনাগুলির দিকে ইঙ্গিত করে, টাউন সেন্টার এবং সিফ্রন্টে ড্রাগ, YOBS এবং ব্যাধি নিয়ে চলমান সমস্যাগুলির সাথে মিলিত, কারণ শর্তগুলি অবনতি ঘটেছে এবং অপরাধটি ছড়িয়ে পড়েছে বলে প্রমাণিত হয়।
শহরটি বাসিন্দা এবং আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যেও উত্তেজনা অনুভব করেছে এবং বর্ণবাদে দাঁড়িয়েছে সেফগার্ড ফোর্সের কার্যক্রম “ঝুঁকি উত্সাহিত বিভাগ” দাবি করেছে।
বোর্নেমাউথ শাখার একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন জিবি নিউজ: “এটি একটি ভিজিল্যান্ট গ্রুপ যা শরণার্থী এবং মুসলিম সম্প্রদায়গুলিকে লক্ষ্য করে বলে মনে হচ্ছে যাদের তারা পরামর্শ দেয় তারা নারী এবং শিশুদের জন্য হুমকি।
“আদর্শিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে ইউনিফর্মযুক্ত বেসামরিক নাগরিকদের উপস্থিতি সুরক্ষার চেয়ে বরং বিভাগ এবং ভয়কে উত্সাহিত করে।”
বোর্নেমাউথ ওয়েস্টের শ্রম সাংসদ জেসিকা টোল বলেছেন: “এটি একটি স্ব -নিযুক্ত, অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর কাজ নয় – অভিজ্ঞতার স্তর এবং বিভিন্ন প্রেরণা সহ – এটি একটি অস্থায়ী ইউনিফর্ম ডোন করে এবং আমাদের রাস্তায় টহল দেওয়ার জন্য নিজেকে নিয়ে যায়।
“এখানে কৃত্রিম ক্ষমতার অপব্যবহারের সত্যিকারের বিপদ রয়েছে এবং এটি বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীদের জন্য বিভ্রান্তিকর।”
সেফগার্ড ফোর্সের তার ওয়েবসাইটে বিবৃতিতে বলা হয়েছে: “সুরক্ষা পেশাদার, বহিরাগত কর্মী, প্রাথমিক চিকিত্সার প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের সহ বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের 200 জনেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবীর সমন্বয়ে গঠিত-স্যাফিগার্ড ফোর্স জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের সুরক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি অ-রাজনৈতিক, অন্তর্ভুক্ত উদ্যোগ।
“গ্রুপটি সক্রিয় ব্যস্ততা এবং সম্প্রদায় সহযোগিতার মাধ্যমে একটি নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
প্রতিষ্ঠাতা ও স্থানীয় ব্যবসায়ী গ্যারি বার্টলেট বলেছেন: “আমাদের স্বেচ্ছাসেবীদের জনসাধারণের কোনও সদস্যের চেয়ে আইনী ক্ষমতা নেই। আমরা কোনও ভিজিল্যান্ট গ্রুপ নই এবং আমরা কোনও বেআইনী কার্যকলাপে জড়িত নই।”