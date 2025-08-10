পুলিশ এবং ডাকাতরা মুখের মুখোমুখি -ম্যালিরের সংঘাতের মুখোমুখি, আহত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পালিয়ে গেছে

করাচি:
কায়েদ শহরে, সিচ থানার মালিরের মাকি শাহ এলাকার কাছে পুলিশ এবং ডাকাতদের মধ্যে একটি ভয়াবহ গুলি চালানো হয়েছিল।
দুই -ওয়ে বুলেট বৃষ্টির সময়, একজন ডাকাত অফিসার আবদুল রশিদকে গুরুতর অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যখন তার সঙ্গী অন্ধকারে পালিয়ে গিয়েছিল।
পুলিশ জানায়, অভিযুক্তদের দখল থেকে গোলাবারুদ এবং নগদ সম্পন্ন ৩০ টি বোর পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছিল।
গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্তকে তত্ক্ষণাত্ চিকিত্সা সহায়তার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য অস্ত্র প্রেরণ করা হয়।
তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তের ফৌজদারি রেকর্ড তদন্ত শুরু করেছে এবং পালিয়ে যাওয়া সহকর্মীকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।