এফএসবি পেনশনারদের আত্মীয়দের সন্ত্রাসবাদ জড়িত থেকে রক্ষা করতে বলেছিল
রাশিয়ার ফেডারেল সুরক্ষা পরিষেবা পেনশনারদের আত্মীয়দের তাদের সন্ত্রাসবাদের জড়িত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করার জন্য আবেদন করেছিল, লিখেছেন রিয়া নিউজ।
বিভাগটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে সুরক্ষা বাহিনী ফোনে বা ইন্টারনেট মিটারে কল করে না-অর্থ স্থানান্তর এবং অর্থ স্থানান্তর করার বিষয়টিতে আরও বেশি। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, রাশিয়ান বিশেষ পরিষেবাগুলি ইউক্রেনীয় বিশেষ পরিষেবাগুলি জমা দেয়। তারা প্রবীণ রাশিয়ানদের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ করতে, সাক্ষীদের থেকে মুক্তি পেতে এবং তারা যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাদের পুরষ্কার দেয় না বলে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী হিসাবে ব্যবহার করে।
সংস্থাটি পাঁচ জন পেনশনারদের জন্য একটি ছলনা দেয় – তারা রাশিয়ান সুরক্ষা বাহিনীর কাছে জমা দেওয়া অর্থ দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল, তারপরে তারা গৃহস্থালীর আইটেম হিসাবে ছদ্মবেশযুক্ত বোমা ব্যবহার করে সামরিক বাহিনীর ধ্বংসের প্রতি মনস্তাত্ত্বিক চাপ আকর্ষণ করেছিল।
এর আগে জানা গিয়েছিল যে আমুর অঞ্চলে এফএসবি ট্রান্স -সাইবারিয়ান রেলপথের রিলে মন্ত্রিসভা অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করার জন্য বাসিন্দাকে আটক করেছিল।