পুলিশ ওগুনে এন 2.5 এম নগদ দিয়ে আইএনইসি কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করে

ওগুন রাজ্য পুলিশ কমান্ড রেমো ফেডারেল নির্বাচনী এলাকা-নির্বাচনের সময় নির্বাচনী দুর্ব্যবহারের অভিযোগে তাদের চালকের পাশাপাশি স্বতন্ত্র জাতীয় নির্বাচনী কমিশনের (আইএনইসি) দুই কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
কমান্ডের মুখপাত্র সিএসপি ওমোলোলা ওডুটোলা শনিবার অ্যাবোকুতায় জারি করা এক বিবৃতিতে এটি প্রকাশ করেছেন।
ওডুটোলার মতে, নির্বাচনী অনুশীলনের পুলিশ নজরদারি চলাকালীন সন্দেহভাজনদের ইপেরু রেমোতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সকাল 12:45 টার দিকে, ইপেরু রেমো বিভাগের একটি টহল দল মিতসুবিশি স্পেস ওয়াগনকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর আকড 887 এইচটি সহ তিনটি দখলদারকে পৌঁছে দেয়।
বিজ্ঞাপন
তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে আইএনইসি কর্মকর্তারা এবং তাদের চালককে গাড়িতে অনুসন্ধানের পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ₦ 2.5 মিলিয়ন নগদ আবিষ্কার করার ফলে।
আরও পড়ুন: আইএনইসি কম বয়সী, কেবি সিভিআর এর আগে একাধিক রেজিস্ট্রেশন বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে
ওডুটোলা জানিয়েছেন, “জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি স্বীকার করেছিলেন যে এই অর্থটি ইপারুর কেহয় হোটেলে সংগ্রহ করা হয়েছিল এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে যাকে তিনি ‘রাজনৈতিক সমাধান’ বলে উল্লেখ করেছিলেন, তাঁর তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশে অভিনয় করেছিলেন,” ওডুটোলা জানিয়েছেন।
পুলিশের মুখপাত্র আরও নিশ্চিত করেছেন যে পুলিশ কমিশনার ল্যানের ওগুনলোও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সন্দেহভাজনদের বিচক্ষণ তদন্তের জন্য এলওয়ারানের রাজ্য অপরাধ তদন্ত বিভাগে (এসসিআইডি) স্থানান্তরিত করা হবে।
ওডুটোলা জনসাধারণের সদস্যদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে উপনির্বাচনের পুলিশ পর্যবেক্ষণ সক্রিয় রয়েছে এবং তদন্তের ফলাফলের আপডেটগুলি যথাযথভাবে উপলব্ধ করা হবে।