পুলিশ জাকার্তায় পাচারকারী ব্যক্তিদের ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে, নাবালিকারা এলসি হতে বাধ্য হয়

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা- জাকার্তায় ব্যক্তিগত (টিপিপিও) পাচারের অনুশীলনে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ 10 জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
টিপিপিওতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদেরকে কারাওকে গাইড হিসাবে নিয়োগের একটি পদ্ধতি রয়েছে বা লেডি কম্পেনিয়ান (এলসি)
অপরাধীরা যথা, আরএইচ, ভিএফও ওরফে এস, এফডাব্লু ওরফে মাক সি, এহ ওরফে মামি ই, এনআর ওরফে মামি আর, এসএস, ওজন, হার ওরফে আর, এবং আরএইচ দ্বারা আদ্যক্ষরগুলি।
খুব পড়ুন: পোনোরোগো পজিটিভ এইচআইভিতে 24 কর্মী, বেশিরভাগ সিমান থেকে, সাতপোল পিপি টিএইচএম -এ গণ পরীক্ষা 101 এলসি চালিয়ে যান
শনিবার (9/8/2025) মেট্রো জয়া পুলিশ জনসংযোগ কমিশনার এডি আরি সায়াম ইন্দ্রাদি প্রধান বলেছেন, “এখানে দু’জন অপরাধী রয়েছেন যারা জেড এবং এফএসের সাথে ডিপিওতে প্রবেশ করেছিলেন।”
এডি অ্যারি ব্যাখ্যা করেছিলেন, এসএইচএম (১৫) এর আদ্যক্ষর সহ ভুক্তভোগী সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল।
সেই সময় ভুক্তভোগীকে প্রতি ঘন্টা আরপি 125 হাজারের প্রদত্ত লোভের সাথে কারাওকে গাইড হিসাবে চাকরীর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।
খুব পড়ুন: অবনত! আইপ্টু এলসি মহিলাদের জন্য 4 বার রুডাপাকস
জনসংযোগ প্রধান বলেছেন, “তারপরে ক্ষতিগ্রস্থদের একজন অপরাধী দ্বারা জাকার্তায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।”
ভুক্তভোগীরা যারা আগ্রহী ছিলেন তারা তখন প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন এবং পশ্চিম জাকার্তার তামান শাড়ি অঞ্চলে একটি বারে কাজ শুরু করেছিলেন।
যাইহোক, কর্মক্ষেত্রে ভুক্তভোগীকে আরপি 175 হাজার থেকে আরপি 225 হাজারের মধ্যে মজুরি সহ একটি জনকে সেবা দিতে বলা হয়েছিল।
আসলে, বর্তমানে ভুক্তভোগী পাঁচ মাসের গর্ভবতী।
“কাজ শুরু করার পরে, ভুক্তভোগীকে গানের গাইড হওয়া বাদ দিয়েও বেশ কয়েকজন পুরুষকে যৌন সম্পর্কের জন্য সেবা করতে বলা হয়েছিল,” অ্যাডি অ্যারি বলেছিলেন।
অপরাধীদের ভূমিকা
মামলার সন্দেহভাজন হার শিকারকে বিতরণ এবং বাছাই করতে ভূমিকা রেখেছিল।
তারপরে আদ্যক্ষর টাই ওরফে সহ মহিলা এবং আরএইচ জলাধার হিসাবে কাজ করে।
তদ্ব্যতীত, আদ্যক্ষর ভিএফও ওরফে এস সহ মহিলা ভুক্তভোগীর বারে কাজ করার জন্য মধ্যস্থতাকারী হয়ে ওঠেন।
তদুপরি, এনআর একটি পিম্প হিসাবে কাজ করে।
খুব পড়ুন: পুলিশ লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে নাবালিকাদের পর্নোগ্রাফির মামলাগুলি প্রকাশ করে, দুটি মেম্পলাইফিজ গ্রেপ্তার