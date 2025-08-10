You are Here
পুলিশ জানিয়েছে
পুলিশ জানিয়েছে

আপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

পুলিশ জানিয়েছে, নিউইয়র্ক সিটির এক ব্যক্তিকে শনিবার রাতে একটি মিডটাউন সাবওয়ে স্টেশনে ট্রেনের ট্র্যাকগুলিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, যদিও তাকে কোনও ট্রেনে আঘাত করা হয়নি, পুলিশ জানিয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগের একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন, ভুক্তভোগী, 44, 50 তম স্ট্রিট এবং 7th ম অ্যাভিনিউ স্টেশনে 1 ট্রেনের ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন যখন কেউ তাকে পেছন থেকে ট্র্যাকের দিকে ঠেলে দেয়।

লোকটি প্ল্যাটফর্মের দিকে ফিরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং ট্রেনের সাথে কোনও যোগাযোগ করতে পারেনি, পুলিশ জানিয়েছে।

টাইমস স্কোয়ারে 3 টি গুলি করা হয়েছে, 17 বছর বয়সী সন্দেহভাজনকে গভীর রাতে বিরোধের পরে আটক করা হয়েছে

নিউইয়র্ক সিটির এক ব্যক্তিকে মিডটাউন সাবওয়ে স্টেশনে ট্রেনের ট্র্যাকগুলিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। (কর)

ভুক্তভোগী তার মুখ এবং পায়ে আহত হয়েছিলেন এবং ইএমএস দ্বারা স্থিতিশীল অবস্থায় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ট্র্যাকের দিকে ঠেলে দেওয়ার পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ সন্দেহভাজনকে অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার কারণে কোনও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

ম্যানহাটনের উচ্চ-বৃদ্ধি শুটিং ক্ষতিগ্রস্থরা: এনওয়াইপিডি অফিসার, ব্ল্যাকস্টোন এক্সিকিউটিভ এবং সিকিউরিটি গার্ড নিহতদের মধ্যে

লোকটি প্ল্যাটফর্মে ফিরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং ট্রেনের সাথে কোনও যোগাযোগ করেনি। (কর)

ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

টাইমস স্কোয়ারে ভোরের শুটিংয়ের সময় তিনজনকে গুলি করার পরে সাবওয়ে স্টেশনে ধাক্কা আসে। শনিবার সকাল ১১:২০ টার দিকে ৪৪ তম স্ট্রিট এবং সপ্তম অ্যাভিনিউয়ের চৌরাস্তার কাছে এই ঘটনার পরে একজন ১ 17 বছর বয়সী সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছিল।

ভুক্তভোগী তার মুখ এবং পায়ে আহত হয়েছিলেন এবং ইএমএস দ্বারা স্থিতিশীল অবস্থায় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। (কর)

শুটিংয়ে একজন 18 বছর বয়সী মহিলা এবং 19 এবং 65 বছর বয়সী দু’জন লোক আহত হয়েছিলেন।

