পুলিশ ডাকাতি, সংস্কৃতি, ওসুনে আচার -অনুষ্ঠানের জন্য ১৫ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে

ওসুন রাজ্য পুলিশ কমান্ড রাজ্যে শান্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ১৫ জন সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে।
পুলিশ কমিশনার ইব্রাহিম গোটান সোমবার কমান্ডের মুখপাত্র অ্যাবিওডুন ওজেলবি দ্বারা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে ২ 26 জুলাই তার আই-ফোন ১১-এর এক বাসিন্দাকে নিষ্পত্তি করার পরে ২ 26 জুলাই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তিনি যোগ করেছেন যে তারা সাধারণত ইবাদান থেকে রবিবার এসেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে একজন মাইকেল টেমিললুয়া (২২) এবং একজন ওডুনায়ো জোশুয়া (২২), ৩০ জুলাই, ওসুন স্টেট পলিটেকনিক জংশন, আইরি টাউনে সকাল ১১:৪৫ মিনিটে ওসুন স্টেট পলিটেকনিক, আইআরআইই -তে আইআইআইই কনফোরেট্রিটি অপারেশন -এর সদস্য হওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন।
পুলিশ জানিয়েছে, কমান্ডের নজরদারি স্কোয়াডের গোয়েন্দাদের একটি দল একটি অসিমি ওয়ালিউকে (২৫) গ্রেপ্তার করেছিল, সিকোনা-জিবিঙ্গান রোড, এডের পাশ দিয়ে অনুসন্ধানের সময়, এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি পিস্তলটি তিনটি লাইভ কার্তুজ এবং একটি জ্যাক ছুরি সাবধানতার সাথে তার ব্যাগের ভিতরে তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল।
“সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আরও তদন্ত তার অন্যতম সহযোগী ওলাবিসি টুন্ডে ‘এম’ এর একটি ইন্ডিজেন অফ গবঙ্গানের বাড়িতেও প্রসারিত করা হয়েছিল তবে 8 নম্বরের ইকোলুয়া, ইকুনসিন রোড, ইফন, ওসুন, এবং একটি একক ব্যারেল বন্দুক, 12 ব্যয়িত এবং দুটি লাইভ কার্টিজ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে,” পুলিশ বলেছে।
একইভাবে, কমান্ডটি রেগের সাথে মোটরসাইকেল চুরি করার অভিযোগে ওলানিয়ি চতুর্ভুজ (25) এবং গারবা ইব্রাহিম (48) গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে। নং জের 464 কিউএ 26 জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে around টার দিকে একটি মসজিদে একটি মসজিদে যোগ করে আরও যোগ করেছেন যে সন্দেহভাজনরা এই অপরাধের কথা স্বীকার করেছে।
“প্রায় 1600 ঘন্টা এ 26/07/2025-এ, তথ্য প্রাপ্তির পরে, ইসমাইল অ্যাবিওডুন ‘এম’, উসমান অ্যাডেমোলা ‘এম’ এবং ফারুক আবুদু ‘এম’ সমস্ত অ্যাভিয়েটো অঞ্চল, অপোমু কেটে যাওয়ার পরে, দু’বছর কেটে ফেলার পরে, দু’বছর কেটে গিয়েছিলেন, কেটে ফেলেছিলেন তার শরীরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সরান।
“তারা তার অণ্ডকোষটি সরিয়ে পালিয়ে গেছে এবং পালিয়ে গেছে যখন ভুক্তভোগী একটি অ্যালার্ম উত্থাপন করেছিল। পুলিশ দলটি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে চলে যায়, শিকারটিকে চিকিত্সার জন্য হাসপাতালে উদ্ধার করা হয় এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হাসপাতালে উল্লেখ করা হয়। এদিকে, আটজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে,” পুলিশ যোগ করেছে।