পুলিশ তাকে মুক্তি দেওয়ার পরে যৌন অপরাধের অভিযোগে অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টরা একাধিক শিশু যৌন অপরাধের অভিযোগে এবং একজন সক্রিয় বরফ আটক থাকা সত্ত্বেও রোড আইল্যান্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুক্তি পাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে গুয়াতেমালা থেকে একজন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছিল।
আইসিই জানিয়েছে, জোসু সান্টিয়াগো পেরেজ গোমেজ, যিনি অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, তাকে বাণিজ্যিক যৌন ক্রিয়াকলাপের জন্য একজন নাবালিকাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, একটি সন্তানের অশ্লীল অনুরোধ এবং ফি জন্য যৌন আচরণ সংগ্রহের অভিযোগ আনা হয়েছিল।
পোর্টসমাউথ পুলিশ বিভাগ এই অভিযোগে 12 জুলাই পেরেজ গোমেজকে গ্রেপ্তার করেছে। আইস বোস্টন তত্ক্ষণাত্ ইমিগ্রেশন আটককারী দায়ের করেছিলেন, কিন্তু পুলিশ এটিকে সম্মান জানায় না, এবং পেরেজ গোমেজকে কয়েক ঘন্টা পরে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, আইসিই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
পোর্টসমাউথ পুলিশ তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।
ম্যান এখন বিডেন অ্যাডমিনের সময় অবৈধ মার্কিন পুনরায় প্রবেশের পরে দোষী সাব্যস্ত 3 বার নির্বাসিত
আগের দিন, আইস বোস্টনের অফিসাররা পেরেজ গোমেজকে ইমিগ্রেশন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং বিচার বিভাগের অভিবাসন বিচারকের সামনে হাজির হওয়ার জন্য তাকে নোটিশ দিয়ে পরিবেশন করেছিলেন।
আইসিইর একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজকে বলেছেন ডিজিটাল পেরেজ গোমেজ বাচ্চাদের জন্য “স্পষ্ট হুমকি” তৈরি করেছেন।
“জোসে সান্টিয়াগো পেরেজ গোমেজ কিছু ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর অপরাধের অভিযোগে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের রোড আইল্যান্ড সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের জন্য একটি স্পষ্ট হুমকির প্রতিনিধিত্ব করে,” আইস এনফোর্সমেন্ট এবং রিমুভাল অপারেশনস বোস্টনের ভারপ্রাপ্ত ফিল্ড অফিসের পরিচালক প্যাট্রিসিয়া হাইড একটি বিবৃতিতে লিখেছেন।
“তার গ্রেপ্তারের খুব দিনই একটি অভিযুক্ত শিশু যৌন অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া প্রশ্নটি উত্থাপন করে: তাকে মোটেই গ্রেপ্তার করার কী লাভ?
“ভাগ্যক্রমে, বরফের সাহসী পুরুষ এবং মহিলারা আমাদের রাস্তাগুলি থেকে এই অপরাধী এলিয়েন পেডোফিলটি সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাকে সম্ভাব্যভাবে পুনর্গঠিত করতে দেয়।”
ট্রাম্পের ডিএইচএস বলেছে যে বিডেন ‘বর্বর’ অবৈধ অভিবাসী প্রকাশ করেছেন এখন জঘন্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত
পেরেজ গোমেজ যখন অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন বা যেখানে তিনি সীমান্ত পেরিয়েছিলেন তখন এটি স্পষ্ট নয়।
আইসিই অনুসারে, মার্কিন অভিবাসন কর্মকর্তা তাকে পরিদর্শন, ভর্তি বা প্যারোলেড করেননি।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
পেরেজ গোমেজ তার অপসারণের কার্যক্রমে মুলতুবি রেখে বরফের হেফাজতে থাকবে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।