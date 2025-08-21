You are Here
পুলিশ তিন সন্দেহভাজন অপহরণকারীকে হত্যা করেছে, ওন্ডোতে 60০ বছর বয়সী শিকারকে উদ্ধার করেছে
News

পুলিশ তিন সন্দেহভাজন অপহরণকারীকে হত্যা করেছে, ওন্ডোতে 60০ বছর বয়সী শিকারকে উদ্ধার করেছে

এমটিএন বিজ্ঞাপন

পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধের সময় বুধবার তিন সন্দেহভাজন অপহরণকারী নিহত হয়েছেন অপারেটিভ এবং স্থানীয় শিকারিদের আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই, আমার উত্তর-আমি ওন্ডো রাজ্যের স্থানীয় সরকার অঞ্চলে।

বন্দুক যুদ্ধের পরে এই অঞ্চলে একটি তিজানি আরেমু (60০) অপহরণের পরে এবং কয়েক মিলিয়ন নায়ারে তার অপহরণকারীদের দ্বারা দাবি করা মুক্তিপণ।

প্রথম ব্যাংক বিজ্ঞাপন

এটি সংগ্রহ করা হয়েছিল যে অপহরণকারীরা সম্মত স্থানে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিল।

পুলিশ কর্মী এবং স্থানীয় শিকারিরা তখন উক্ত স্থানে আক্রমণ চালিয়েছিল, তবে অপহরণকারীরা সহজেই আত্মসমর্পণ করতে পারে না, যার ফলে বন্দুক লড়াই হয়েছিল যার ফলে সন্দেহভাজনদের মৃত্যু হয়েছিল।

“সন্দেহভাজন অপহরণকারীরা যখন তাদের অপরাধের অর্থ সংগ্রহ করতে এসেছিল, তখন তারা কর্মীদের সাথে একটি মারাত্মক বন্দুকের দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত ছিল। প্রক্রিয়াটিতে অপহরণকারীদের একজনকে নিরপেক্ষ করা হয়েছিল এবং একটি একক-ব্যারেল রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছিল, অন্য কয়েকজন বুলেট ইনজুরিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন,” পুলিশ জনগণের সম্পর্কের কর্মকর্তা, ওলাইঙ্কা আয়ানলাদে বলেছিলেন।

“সম্মিলিত দলটি তত্ক্ষণাত সংলগ্ন বনাঞ্চলে একটি কম্বিং অপারেশনকে আরও তীব্র করে তোলে, যার ফলে সন্দেহভাজন অপহরণকারীদের দুটি অতিরিক্ত প্রাণহীন সংস্থা পুনরুদ্ধার করে, মোট সংখ্যাটি তিনটিতে নেমে আসে।

“তদুপরি, ইয়াহায়া Isa সা ‘এম’ (২০ বছর) এবং ইসমাইল ইসমাইল ‘এম’ নামে দু’জন সন্দেহভাজনকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অপারেশন চলাকালীন টেকসই চাপ শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগী টিজানি আরেমু -র নিরাপদে উদ্ধারকালে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন।

“তাকে তাত্ক্ষণিকভাবে চিকিত্সা পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তার পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রিত হতে চলেছে।”

মিঃ আয়ান্লাদে ফোর্সের পুলিশিংয়ের পিপল-সেন্টারযুক্ত স্টাইলটি উল্লেখ করেছেন, যা সম্প্রদায়ের ব্যস্ততা, আন্তঃ-এজেন্সি সহযোগিতা এবং অ-রাষ্ট্রীয় অভিনেতাদের সাথে অংশীদারিত্বের উপর জোর দেয়। তিনি যোগ করেছেন যে এগুলি কৌশলগত দিকনির্দেশনা সরবরাহ করেছে যা অপারেশনটিকে সম্ভব করে তুলেছে।

আরও পড়ুন: পুলিশ গ্রেপ্তার 131 অপরাধ সন্দেহভাজন, উদ্ধার অপহরণ ক্ষতিগ্রস্থদের

তিনি তাদের সাহস, সতর্কতা এবং নিঃস্বার্থ সহযোগিতার জন্য বন শিকারীদের আরও প্রশংসা করেছিলেন, যা পুলিশের প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে পরিপূরক করে এবং ভুক্তভোগীর চূড়ান্ত উদ্ধারে অবদান রাখে।

“এই অপারেশনটি যখন সুরক্ষা সংস্থা এবং সম্প্রদায়ের অংশীদাররা হাতের কাজ করে তখন কী অর্জন করা যায় তার একটি স্পষ্ট প্রমাণ।”

কমান্ডটি সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের কিছু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে, বিশেষত অপহরণকারীরা অপহরণের মামলার উত্থানের পরে।

অ্যাডেকুনল আজাসিন বিশ্ববিদ্যালয় আকুঙ্গবা আকো দিয়ে প্রভাষককে অপহরণ করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তবে বাসিন্দারা সন্দেহভাজনদের তাদের ব্যবসায়ের দিকে ফিরে যাওয়ার এবং সমাজকে আরও ঝুঁকিতে ফেলার জন্য নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন।




Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts