পুলিশ পুলিশ কিলারদের তথ্যের জন্য R300 000 পুরষ্কার সরবরাহ করে

পুলিশ তথ্যের জন্য একটি আর 300,000 পুরষ্কারের ঘোষণা দিয়েছে যা 24 ঘন্টার মধ্যে দুটি পৃথক শ্যুটিংয়ে তিন পুলিশ কর্মকর্তার খুনে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করতে পারে।
শুক্রবার, ২০২৫ সালের ৮ ই আগস্ট, বন্দুকধারীরা জোহানেসবার্গ ট্রায়ো টাস্ক টিম থেকে দু’জন গোয়েন্দাকে আক্রমণ করে হত্যা করেছিল এবং তারা বিচারক কারাগারে জাবুলানি ময়োকে রুডপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কারাগারে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় নিয়ে যাওয়ার সময়।
সন্দেহভাজনরা তাদের গুলি চালানোর আগে ওয়ারেন্ট অফিসার ভুইসাইল সিন্টওয়া (৫১) এবং সার্জেন্ট সাইমন ম্যাসেনিয়ে (৪৫) নিরস্ত্র করেছিলেন।
মায়োকে সর্বশেষ পরিত্যক্ত পুলিশ গাড়ি চালাতে দেখা গিয়েছিল, যা পরে পুলিশ অপরাধের দৃশ্য থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পেয়েছিল।
জাতীয় কমিশনার পরিবার পরিদর্শন করেন
জাতীয় পুলিশ কমিশনার জেনারেল ফ্যানি মাসেমোলা শনিবার নিহত গোয়েন্দাদের পরিবার পরিদর্শন করেছেন।
তিনি এই হত্যাকাণ্ডকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং আইনের শাসনের উপর সরাসরি আক্রমণ হিসাবে নিন্দা করেছিলেন।
ম্যাসেমোলা প্রকাশ করেছে যে অপরাধীরা গত আর্থিক বছরে ২ 27 জন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেছিল এবং ছয় কর্মকর্তা ইতিমধ্যে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে ডিউটির লাইনে মারা গেছেন।
“এগুলি কেবল সংখ্যা ছিল না,” তিনি বলেছিলেন। “তারা ছিলেন মা ও পিতা, রুটিওয়ালা এবং উত্সর্গীকৃত অফিসার যারা দক্ষিণ আফ্রিকার লোকদের রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল।”
ম্যাসেমোলা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে অপরাধীরা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় দেশটি নীরব থাকতে পারে না।
তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান, সর্বদা হুমকির সাথে আনুপাতিক শক্তি প্রয়োগ করে।
“আপনার প্রহরীকে হতাশ করবেন না,” তিনি বলেছিলেন। “জনগণের সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই অপরাধীদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকুন।”
হকস তদন্তের নেতৃত্ব দেয়
হকস গোয়েন্দাদের খুনের তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে।
ম্যাসেমোলা বলেছিলেন যে তদন্তকারীরা যেখানে গুলি চালানো হয়েছিল সেখানে একটি ফিলিং স্টেশন থেকে সাক্ষীর বিবৃতি এবং প্রমাণ বিশ্লেষণ করছেন।
তিনি নিশ্চিত করেছেন যে ক্রাইম ইন্টেলিজেন্সের নেতৃত্বে একটি বহু -বিভাগীয় দল ময়োর সন্ধান করছে।
ম্যাসেমোলা জানিয়েছেন, তদন্তকারীরা এই তদন্ত করছেন যে পরিবহণের সময় ময়োকে হাতকড়া দেওয়া হয়েছিল এবং কেন অফিসাররা পুলিশ ভ্যানের পরিবর্তে সেডান ব্যবহার করেছিলেন কিনা তা অনুসন্ধান করছেন।
“আমাদের ফোকাস ময়োকে সন্ধানের দিকে রয়ে গেছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমাদের প্রয়োজনীয় উত্তর রয়েছে, এবং আমরা তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না।”
দুটি পুরষ্কার ঘোষণা
পুলিশ দুটি পৃথক R150 000 নগদ পুরষ্কার দিচ্ছে, একটি মায়োর গ্রেপ্তারের জন্য তথ্যের জন্য এবং অন্যটি 47 বছর বয়সী সার্জেন্ট লরেন্স এমটিশেনিকে হত্যার সাথে জড়িত কমপক্ষে 10 সন্দেহভাজনকে দখলের জন্য।
বন্দুকধারীরা এমটিশওয়েনিকে হত্যা করেছিল এবং তিনি এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা শোয়মানসডালে একটি ব্যবসায়িক চুরির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
মাসেমোলা জনগণকে মায়োর কাছে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করেছিলেন, তাঁকে “অত্যন্ত বিপজ্জনক” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং “জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নেই”।
পুলিশ সুরক্ষায় আবেদন করুন
ম্যাসেমোলা অফিসারদের পুলিশ সুরক্ষা কৌশল প্রয়োগ করার জন্য, তাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ভাল কার্যক্রমে রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য এবং তাদের দায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম বহন করার আহ্বান জানান।
