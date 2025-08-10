পুলিশ পুলিশ কিলারদের সন্ধানের তথ্যের জন্য আর 300 কে পুরষ্কার দেয়

২০২৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে আজ অবধি ছয় পুলিশ অফিসার অপরাধী হামলা ও আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে।
পুলিশ গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুটি পৃথক শ্যুটিং ঘটনায় তিন পুলিশ কর্মকর্তার হত্যাকাণ্ডে সন্দেহভাজনদের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য সহ যে কাউকে আর 300,000 পুরষ্কার দিচ্ছে।
শুক্রবার, ২০২৫ সালের ৮ ই আগস্ট ফ্লোরিডা থানায় সংযুক্ত দু’জন পুলিশ অফিসারকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল এবং গুলি চালানো হয়েছিল এবং জাবুলানি ময়োকে রুডপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে কারাগারে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির ব্যবসায়িক ডাকাতির জন্য আদালতে হাজির হওয়ার পরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
মায়োকে সর্বশেষ পরিত্যক্ত পুলিশ যানবাহন চালাতে দেখা গিয়েছিল, যা পরে অপরাধের দৃশ্য থেকে কিলোমিটার দূরে পাওয়া গিয়েছিল।
পুলিশ খুন
শনিবার, জাতীয় পুলিশ কমিশনার জেনারেল ফ্যানি ম্যাসেমোলা ৫১ বছর বয়সী ওয়ারেন্ট অফিসার ভুইসাইল সিন্টওয়া এবং ৪৫ বছর বয়সী সার্জেন্ট সাইমন ম্যাসেনিয়ে, যারা ডিউটি লাইনে নিহত হয়েছেন, তাদের পরিবার পরিদর্শন করেছেন।
সিন্টওয়া এবং ম্যাসেনিয়ে জোহানেসবার্গ ট্রায়ো টাস্ক দলের সাথে সংযুক্ত গোয়েন্দা ছিলেন, এটি একটি ইউনিট যা বাড়ি এবং ব্যবসায়িক ডাকাতির পাশাপাশি গাড়ি ছিনতাইয়ের তদন্তের জন্য দায়ী।
মাসেমোলা বলেছিলেন যে দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার বিষয়টি কেবল বিচার ও অপরাধ প্রতিরোধ সুরক্ষা ক্লাস্টারের উপর আক্রমণই নয়, “আইন ও রাষ্ট্রের শাসনের কর্তৃত্বের উপর সরাসরি আক্রমণ।”
তিনি গত অর্থবছরে বলেছিলেন, নীল রঙের ২ 27 জন পুরুষ ও মহিলা ডিউটির লাইনে মারা গিয়েছিলেন।
“২০২৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে আজ অবধি ছয় পুলিশ অফিসার অপরাধী হামলা ও আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে।
“এগুলি কেবল সংখ্যা নয়, তারা মা ও পিতা যারা পরিবারকে নিজের জন্য বাধা দেওয়ার জন্য পিছনে ফেলে রেখেছিল। তাদের বেশিরভাগই তাদের পরিবারে রুটিওয়ালা ছিলেন, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তারা এমন সদস্য ছিলেন যারা দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত লোক নিরাপদ এবং সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত রয়েছে তা নিশ্চিত করে তাদের জীবনকে ডিউটির লাইনে রেখেছিলেন।”
অপরাধীরা
মাসেমোলা বলেছিলেন যে দেশটি নীরব থাকতে পারে না, এবং এটি “যথারীতি ব্যবসা হতে পারে না যখন অপরাধীরা স্পষ্টতই রাজ্যের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।”
“আমি দেশের সমস্ত পুলিশ অফিসারদের কাছে আবার এই কলটি করছি, আমরা আপনাকে যে সরঞ্জামগুলি এবং সংস্থান দিয়েছি তা দিয়ে মারা যাবেন না। পরিস্থিতি যখন তাদের কাজ করার অনুমতি দেয় তখন নীল রঙের পুরুষ এবং মহিলাদের অবশ্যই যথাযথভাবে কাজ করতে হবে।
“সর্বদা হুমকির সাথে আনুপাতিক শক্তি ব্যবহার করার কথা মনে রাখবেন। আমি আপনার সাথে অনুরোধ করছি, আপনার প্রহরীকে হতাশ করব না, এই দেশের মানুষের সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সর্বদা এই অপরাধীদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকবেন না,” মাসেমোলা বলেছিলেন।
তদন্ত
মাসেমোলা জানান, দুই গোয়েন্দার হত্যার তদন্তের তদন্তের নেতৃত্ব হকস দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।
“আমরা বাইস্ট্যান্ডার এবং সাক্ষীদের উপর নির্ভর করছি এবং সেই সাথে ফিলিং স্টেশনে জড়ো হওয়া প্রমাণগুলি যেখানে তারা রুডপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে থামিয়েছিল এবং যেখানে গুলি চালানো হয়েছিল। আমরা এই মামলা সমাধানে আমাদের সহায়তা করবে এমন প্রতিটি তথ্য অনুসরণ করছি।”
ময়ো পালাতে
ম্যাসেমোলা বলেছেন, পুলিশ মায়োর জন্য ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স অনুসন্ধানের নেতৃত্বে একটি বহু -বিভাগীয় দলও প্রতিষ্ঠা করেছে।
“অপেক্ষা করা বিচারক বন্দীকে হাতকড়া দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠেছে। এটি স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি যে অপেক্ষায় থাকা সমস্ত ট্রায়াল বন্দীদের যথাযথভাবে সংযত করে ভ্যানের পিছনে স্থাপন করতে হবে।
“মায়োকে হাতকড়া দেওয়া হয়েছিল কি না এবং কেন সদস্যরা সেডানে ভ্রমণ করছিলেন, এই সমস্ত প্রশ্ন তদন্তাধীন রয়েছে…। আপাতত, আমাদের ফোকাস ময়োকে সন্ধানের দিকে রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যে উত্তরগুলি খুঁজছি তার তার রয়েছে, এবং আমরা তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না,” মাসেমোলা বলেছিলেন।
পুরষ্কার
মাসেমোলা জানিয়েছেন তারা তথ্যের জন্য নগদ পুরষ্কার দিচ্ছেন।
“আমরা তার (ময়ো) অবস্থান সম্পর্কে যে কোনও তথ্য রয়েছে তার জন্য নগদ পুরষ্কার দিচ্ছি। আমরা যে কেউ আমাদের যেখানে নেতৃত্ব দিতে পারেন তার জন্য আমরা একটি আর 150,000 নগদ পুরষ্কার দিচ্ছি,” ম্যাসেমোলা বলেছিলেন।
“এই অপরাধী অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাঁর কাছে যান না, তাঁর জীবনের কোনও সম্মান নেই, এবং আমরা যে কাউকে এগিয়ে আসতে এবং এই ঘাতকের কাছে না যাওয়ার জন্য তথ্য রয়েছে এমন কাউকে সতর্ক করছি।
“আমরা যে কেউ আমাদের কমপক্ষে ১০ জন সন্দেহভাজনকে খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারি তাদের জন্য আর 150,000 অফারও করছি যারা 47 বছর বয়সী সার্জেন্ট লরেন্স মটশওয়েনিকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। সার্জেন্ট এমটিশওয়েনি শোয়েমানসডালে যখন তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল এবং হত্যা করা হয়েছিল তখন একটি ব্যবসায়িক চুরির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল এমন এক পুলিশ কর্মকর্তার অংশ ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
ম্যাসেমোলা পুলিশ সুরক্ষা কৌশলটির উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ অফিসারদের কাছে আবেদন জানিয়েছে, তাদের “আগ্নেয়াস্ত্রগুলি একটি ভাল কাজের অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের কাজ করার জন্য তাদের ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের আহ্বান জানিয়েছে।”
