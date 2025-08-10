পুলিশ পুলিশ কিলার জাবুলানি ময়ো সম্পর্কিত তথ্যের জন্য R150,000 পুরষ্কার সরবরাহ করে

দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ সার্ভিস (এসএপিএস) যে কেউ গ্রেপ্তার হতে পারে তাদের জন্য একটি R150,000 নগদ পুরষ্কার দিচ্ছে সন্দেহভাজন দুই পুলিশ অফিসারকে হত্যার অভিযোগে চেয়েছিল শুক্রবারে।
জাবুলানি ময়োর পক্ষে বর্তমানে একজন বিচারক-মায়ো-র জন্য একটি ম্যানহান্ট চলছে, যিনি দু’জন পুলিশ অফিসারকে রুডপোর্টে আদালত থেকে স্থানান্তরিত করার সময় হত্যা করেছিলেন।
অফিসার, একজন ওয়ারেন্ট অফিসার এবং একজন সার্জেন্ট ছিলেন ফ্লোরিডা এসএপিএসের সাথে সংযুক্ত গোয়েন্দা।
পুলিশ বলেছে, “জাবুলানি থাবাং ময়ো, যিনি শুক্রবার, ৮ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে রুডপোর্টে দু’জন পুলিশ অফিসারকে হত্যার অভিযোগে চেয়েছিলেন, যে কেউ আমাদের কাছে নেতৃত্ব দিতে পারে তার জন্য একটি আর ১৫০,০০,০০০ নগদ পুরষ্কার দিচ্ছি,” পুলিশ বলেছে।
এটিও নিশ্চিত হয়েছিল যে ময়ো সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক।
“এই অপরাধীটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাঁর কাছে যান না। তাঁর জীবন সম্পর্কে কোনও সম্মান নেই, এবং আমরা যে কাউকে এগিয়ে আসার এবং এই ঘাতকের কাছে না যাওয়ার জন্য তথ্য রয়েছে এমন কাউকে সতর্ক করছি,” পুলিশ বলেছিল।
পুলিশ আরও যোগ করেছে যে তার দখলে একটি রাষ্ট্রীয় আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।
ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ, গোয়েন্দা, পাশাপাশি গৌতেং ডিপিসি ট্র্যাকিং দল এবং হকস সমন্বয়ে গঠিত একটি বহু -বিভাগীয় দল সক্রিয়ভাবে ময়োর সন্ধান করছে মাটিতে রয়েছে।
রবিবার, জাতীয় পুলিশ কমিশনার ফ্যানি ম্যাসেমোলা হত্যা করা হয়েছে নিহত পুলিশ গোয়েন্দাদের পরিবার পরিদর্শন করবে।
তিনি পুলিশিং ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার, লেফটেন্যান্ট জেনারেল তেবেলো মোসিকিলি এবং গাউটেং প্রাদেশিক কমিশনার, লেফটেন্যান্ট জেনারেল টমি মাথম্বেনি দ্বারা যোগ দেবেন।
মায়োর অবস্থান সহ এই মামলায় যে কেউ তথ্য থাকতে পারে, তাকে হকস থেকে 072 844 4442 এ ওয়ারেন্ট অফিসার রাবোসিওয়ানাকে কল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
(ইমেল সুরক্ষিত)
আইওএল