পুলিশ বলেছে

পুলিশের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেই সময় টিকটোকের প্রভাবশালী এমিলি কিসারের ছেলে মে মাসে পরিবারের চ্যানডলার, অ্যারিজোনায় ডুবে গিয়েছিল, তার স্বামী ব্র্যাডি কিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ “বিভক্ত”, একটি পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে ব্র্যাডি কিসার তাদের পুলে 12 মে প্রতিক্রিয়াহীন দম্পতির ছেলে ট্রিগকে খুঁজে পাওয়ার আগে, তিনি বোস্টন সেল্টিক্স সুপারস্টার জেসন তাতুমকে নিউইয়র্ক নিক্সের বিরুদ্ধে ইস্টার্ন কনফারেন্সের সেমিফাইনালে 40 টিরও বেশি পয়েন্টের বেশি স্কোর করার জন্য বোস্টন সেল্টিক্স সুপারস্টার জেসন তাতুমের উপর 25 ডলার বাজি রেখেছিলেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “এটি পরিষ্কার যে ব্র্যাডির মনোযোগ বিভক্ত করা হয়েছিল, এবং উল্লিখিত সমালোচনামূলক সময়ে তিনি মোটেও দেখছিলেন না,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। “দুটি সাক্ষাত্কারের সময় তিনি জানতেন না যে (ট্রিগ) পড়ার আগে (ট্রিগ) কী করছে এবং সাঁতার কাটতে লড়াই করে দেখেনি (ট্রিগ)।”
অ্যারিজোনা প্রসিকিউটররা টিকটোক ইনফ্লুয়েন্সারের 3 বছরের ছেলের ডুবে যাওয়া মৃত্যুতে পিতাকে চার্জ করতে অস্বীকার করেছেন
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিসার বাজিটি প্রায় সাড়ে ৫ টার দিকে রেখেছিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে। টার ঠিক আগে, খেলাটি শুরু হওয়ার সময়, ট্রিগের বাড়ির উঠোনে খেলা শুরু হয়েছিল। প্রায় তিন মিনিট পরে, তিনি পুলে পড়ে গেলেন, যেখানে তিনি সাত মিনিট রয়ে গেলেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “এই মর্মান্তিক ঘটনাটি অনিরাপদ পুলের চারপাশে খেলতে গিয়ে সাঁতার কাটতে না পারার সময় বাড়ির উঠোনে নিরবচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলস্বরূপ ছিল।” “ভিডিওটি থেকে এটি স্পষ্ট যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে পানিতে যাননি, বরং তিনি ছিটকে পড়েছিলেন এবং একটি inflatable চেয়ারের সাথে খেলতে গিয়ে পড়েছিলেন।”
এমিলি কিসার, যার ৩.১ মিলিয়ন টিকটোক অনুসারী এবং ১.২ মিলিয়ন ইনস্টাগ্রাম অনুসারী রয়েছে, ঘটনার সময় বন্ধুদের সাথে ডিনার করতে বেরিয়েছিলেন।
ইয়ার্ডে ট্রিগের ক্রিয়াকলাপ এবং ডুবে যাওয়া বাড়ির নজরদারি ক্যামেরা সিস্টেমে ধরা পড়েছিল।
টিকটোক প্রভাবকের স্বামী ছেলের করুণ পুল দুর্ঘটনার পরে সম্ভাব্য অপরাধের অভিযোগের মুখোমুখি
পুলিশ এলে ট্রিগটি প্রতিক্রিয়াহীন ছিল। প্রতিবেদনে ঘটনাস্থলে বাচ্চাদের সাথে বেশ কয়েকটি প্রথম প্রতিক্রিয়াশীলদের লড়াইয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাকে পুনরুত্থানের প্রয়াসে সিপিআর দেওয়া হয়েছিল।
ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ছয় দিন পরে মারা যান।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিসার কিছু তদন্তকারীকে বলেছিলেন যে ট্রিগ কেবল তিন মিনিটের জন্য নিরীক্ষণ করা হয়েছিল, এবং অন্যদের বলেছিলেন যে ট্রিগকে পাঁচ মিনিটের জন্য নিরীক্ষণ করা হয়েছিল।
চ্যান্ডলার পুলিশ বিভাগ গত মাসে কিসারের বিরুদ্ধে ক্লাস 4 এর অপরাধী শিশু নির্যাতনের অভিযোগের সুপারিশ করেছিল, তবে মেরিকোপা কাউন্টি প্রসিকিউটররা এই অভিযোগগুলি চাপতে অস্বীকার করেছেন।
“এই অভিযোগের কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, রাষ্ট্রকে সর্বসম্মত জুরির কাছে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হবে যে ব্যক্তি যথেষ্ট পরিমাণে এবং অযৌক্তিক ঝুঁকি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং ঝুঁকিটি বুঝতে ব্যর্থতা যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তির যত্নের মান থেকে একটি চূড়ান্ত বিচ্যুতি ছিল,” তারা লিখেছিল।
“মেরিকোপা কাউন্টি অ্যাটর্নি অফিসে জমা দেওয়া প্রতিটি মামলা একই মান ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা হয়: ‘দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা আছে কিনা।’ চ্যানডলার পিডি দ্বারা জমা দেওয়া প্রমাণগুলির যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করার পরে, এই মামলাটি এই মানটি পূরণ করে না, এটি এমসিএও -র পর্যালোচনা করা অ্যাটর্নিদের পাশাপাশি অত্যন্ত অভিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাটর্নি এবং কাউন্টি অ্যাটর্নি নিজেই জড়িত। “
এমিলি কিসার তার ছেলের মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত তদন্তকারী রেকর্ড এবং অন্যান্য ডকুমেন্টেশন প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন।
ফক্স নিউজ ‘অ্যাডাম সাবস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।