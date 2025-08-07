পুলিশ বোমা আবিষ্কার করে, পিস্তল পুনরুদ্ধার করে, কাদুনা স্ক্যাভেনজার ডিপোতে গোলাবারুদ

একটি পুলিশ বোমা স্কোয়াড সামরিক-গ্রেডের অনাবিষ্কৃত অর্ডানেন্স উন্মুক্ত করেছে এবং রাজ্যের কাদুনা দক্ষিণ স্থানীয় সরকার অঞ্চলের কুডেন্দান শিল্প লেআউটের একটি স্ক্র্যাপ ডিপোতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে।
এই উন্নয়ন সুরক্ষার উদ্বেগের সূত্রপাত করেছে এবং সংঘাত-জঞ্জাল বোর্নো রাজ্য থেকে বর্জ্য চালানের বিষয়ে একটি নতুন ক্র্যাকডাউনকে ট্রিগার করেছে।
2025 সালের 2 আগস্ট শনিবার তৈরি হওয়া এই আবিষ্কারটি একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুসরণ করেছিল যে সন্দেহজনক আইটেমগুলি-নির্বাহিত বোমা বলে মনে করা হয়-উত্তর-পূর্ব থেকে স্থানান্তরিত স্ক্র্যাপের চালানে পাওয়া গেছে।
বুধবার কাদুনা রাজ্য পুলিশ কমান্ড জানিয়েছে যে তার বিস্ফোরক অর্ডানেন্স ডিসপোজাল ইউনিটের একটি বিশেষায়িত দল, বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা বিভাগে অভিনয় করে, এমন একটি ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছিল যেখানে একটি স্ক্যাভেঞ্জার সংস্থা পরিচালনা করছে।
এক বিবৃতিতে এই ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজ্যের পুলিশ জনসংযোগ কর্মকর্তা ডিএসপি মনসির হাসান জানিয়েছেন, বোমা স্কোয়াড, এর কমান্ডারের নেতৃত্বে, প্রাঙ্গণটির পুরোপুরি ঝাড়ু চালিয়েছে এবং সামরিক-গ্রেডের বোমার উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে।
হাসান বলেছিলেন, “সন্দেহজনক আইটেমগুলি সম্প্রতি বোর্নো রাজ্য থেকে পরিবহন করা প্রচুর পরিমাণে আবর্জনার মধ্যে পাওয়া গেছে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে দলটি তত্ক্ষণাত বোমাগুলি একটি সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নিয়েছে যেখানে তারা স্ট্যান্ডার্ড সুরক্ষা প্রোটোকল অনুসারে নিরাপদে ধ্বংস করা হবে।
অপারেশন চলাকালীন, আরও বেশ কয়েকটি বিপজ্জনক আইটেমও উদ্ধার করা হয়েছিল। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: স্থানীয়ভাবে মনগড়া রিভলবার পিস্তলটি ছয় রাউন্ড গোলাবারুদ দিয়ে পুরোপুরি লোড হয়েছে; 7.2 মিমি লাইভ গোলাবারুদ পনের রাউন্ড; তিনটি লাইভ কার্তুজ; অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের গোলাবারুদ।
পুনরুদ্ধারের পরে, রাজ্যের পুলিশ কমিশনার, সিপি রবিউ মুহাম্মদ ডিপোকে তাত্ক্ষণিক বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সুবিধার মধ্যে অন্য কোনও বিস্ফোরক লুকানো নেই তা নিশ্চিত করার জন্য প্রাঙ্গণের একটি সম্পূর্ণ ঝাড়ু নির্দেশনা দিয়েছেন।
তিনি সংকট-প্রবণ অঞ্চলগুলি, বিশেষত বোর্নো রাজ্য থেকে উদ্ভূত কোনও ধরণের বর্জ্য বা চালান গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য রাজ্য জুড়ে সমস্ত স্ক্যাভেঞ্জার সংস্থাগুলি এবং স্ক্র্যাপ ডিলারদের একটি শক্তিশালী সতর্কতাও জারি করেছিলেন।
পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, “পুলিশ কমিশনার সিপি রবিউ মুহাম্মদ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার কমান্ডের প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করেছেন এবং জনসাধারণকে অপরাধ ও জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় সহায়তা করতে পারে এমন দরকারী ও সময়োচিত তথ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।”
পুলিশ আরও সতর্ক করেছিল যে খেলাপি সংস্থাগুলি আইনের পুরো ক্রোধের মুখোমুখি হবে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “সমস্ত অঞ্চল কমান্ডার এবং বিভাগীয় পুলিশ অফিসার (ডিপিও) তাদের এখতিয়ারের মধ্যে স্ক্যাভেঞ্জার অপারেশনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে এবং এই নতুন নির্দেশ লঙ্ঘনকারী যে কোনও খেলাপিদের গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,” বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে।
“২০২৫ সালের ২ শে আগস্ট বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য প্রাপ্তি, কমান্ডটি কাদুনা দক্ষিণ স্থানীয় সরকার অঞ্চলের কদান্দান শিল্প অঞ্চলের আশেপাশে অবস্থিত একটি স্ক্যাভেঞ্জার সংস্থায় অনাবিষ্কৃত অধ্যাদেশ (ইউএক্সওএস) বলে বিশ্বাস করা সন্দেহজনক আইটেমগুলির উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল।
“সন্দেহজনক আইটেমগুলি সম্প্রতি বোর্নো রাজ্য থেকে স্থানান্তরিত প্রচুর পরিমাণে আবর্জনার মধ্যে পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “তথ্য প্রাপ্তির পরে, কমান্ডারের নেতৃত্বে কমান্ডের বিস্ফোরক অর্ডানেন্স ডিসপোজাল (ইওডি) প্রযুক্তিবিদদের একটি বিশেষ দল তাত্ক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে সাড়া দিয়েছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের পরে, আইটেমগুলি অনাবিষ্কৃত সামরিক-গ্রেড অর্ডিন্যান্স বোম্বস হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল,” বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে।
কমিশনার কাদুনার বাসিন্দাদের সজাগ থাকার এবং শিল্প অঞ্চল বা স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডের আশেপাশে কোনও সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদন করার আহ্বান জানিয়েছেন।
“এই ঘটনাটি একটি অনুস্মারক যে সুরক্ষা সবার দায়িত্ব। আমাদের সম্প্রদায়গুলিকে সুরক্ষিত রাখতে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।