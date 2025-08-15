পুলিশ সন্দেহভাজনদের সন্ধান করে, মার্কহ্যামে শুটিংয়ের পরে ভিডিও প্রকাশ করুন

নিবন্ধ সামগ্রী
ইয়র্ক আঞ্চলিক পুলিশ সাক্ষীদের জন্য আবেদন করছে এবং মার্কহ্যামে তার বাড়ির বাইরে একজনকে গুলি করার পরে সন্দেহভাজনদের সন্ধান করছে।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা: 20: ২০ টার দিকে পুলিশ ম্যাককোওয়ান আরডির এলাকায় একটি শুটিংয়ের খবরে রিপোর্টে সাড়া দেয়। এবং 14 তম অ্যাভে।
পুলিশরা বলেছে যে তারা পৌঁছে তারা বন্দুকের গুলিতে ভুগছে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল। তাকে জীবন-হুমকির কারণে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
অঞ্চল থেকে পুলিশ ভাগ করে নেওয়া নজরদারি ভিডিওতে দেখা গেছে যে সন্দেহভাজনকে ধূসর হোন্ডা সিআর-ভি স্পোর্ট ইউটিলিটি যানবাহন (এসইউভি) এ পৌঁছেছে।
সন্দেহভাজনকে একটি পাতলা বিল্ডযুক্ত পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, গা dark ় পোশাক এবং সাদা গ্লাভস পরা।
ভুক্তভোগী তার ড্রাইভওয়েতে একটি এসইউভিতে বসে ছিলেন যখন সন্দেহভাজন এসে তাকে গাড়ির দরজা দিয়ে গুলি করে গুলি করে।
পুলিশ বলছে, ভুক্তভোগী তার ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে এসে সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে সংঘর্ষে পালিয়ে গিয়ে পালিয়ে যায়, যা কমপক্ষে একজন অতিরিক্ত সন্দেহভাজন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং ভুক্তভোগী পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।
তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে এই ঘটনাটি লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল এবং যে কেউ এখনও পুলিশের সাথে কথা বলেনি তাকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে। পুলিশ শ্যুটিংয়ের সময় অঞ্চল থেকে নজরদারি ভিডিও বা ড্যাশক্যাম ফুটেজও চাইছে।
তথ্য সহ যে কোনও ব্যক্তিকে ইয়র্ক আঞ্চলিক পুলিশ #1 জেলা ফৌজদারি তদন্ত ব্যুরোকে 1-866-876-5423, এক্সট্রাক্ট কল করে যোগাযোগ করতে বলা হয়। 7141।
বেনামে টিপস 1-800-222-টিপস কল করে বা পরিদর্শন করে ক্রাইম স্টপার্সে প্রেরণ করা যেতে পারে 1800222tips.com।
