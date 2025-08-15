পুলিশ সমাবেশ ভেন্যুটি অবরুদ্ধ করার অভিযোগে এডিসি প্রচারের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে

আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস, এডিসি ওগুন রাজ্য সরকারকে শনিবার আইকেন/সাগামু/রেমো উত্তর ফেডারেল নির্বাচনী এলাকার জন্য নির্বাচনের আগে তার প্রচার কার্যক্রমকে হতাশ করার জন্য সুরক্ষা সংস্থাগুলি ব্যবহার করার অভিযোগ করেছে।
দলটি দুঃখ প্রকাশ করেছে যে অভিযানের পুলিশকে অবহিত করা সত্ত্বেও একটি সরকারী চিঠির মাধ্যমে যেগুলি প্রাপ্ত এবং স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, তাদের প্রচার ট্রেন ব্যাহত হয়েছিল।
তারা অভিযোগ করেছে যে তাদের ছাউনিগুলি সরানো হয়েছে, চেয়ারগুলি ভাঙা, বাদ্যযন্ত্র জব্দ করা হয়েছে এবং তাদের প্রার্থী, নেতাদের এবং সমর্থকদের ভয় দেখানোর জন্য একটি সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক রয়েছে।
গতকাল ইশারার তামোটোয় রাউন্ডাবাউটে ঘটনার পটভূমির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে দলের রাজ্য চেয়ারম্যান ফেমি সলিউড এই উন্নয়নের বর্ণনা দিয়েছেন “আমাদের দেহের রাজনীতিতে একটি ক্ষয়” এবং “গণতান্ত্রিক বিরোধী প্রবণতার প্রদর্শন”।
সলুয়েড অভিযোগ করেছেন যে এডিসি সদস্যদের ভয় দেখানোর জন্য পুলিশ কর্মীরা ব্যবহার করা হচ্ছে, বিশেষত দলের অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সচিব, ওসুনের রাজ্য গভর্নর, রাউফ আরেগবেসোলার আগমনের পরে।
শোলুয়েড দাবি করেছিলেন যে কয়েকদিন আগে পার্টির প্রচারের ভ্রমণপথের পুলিশকে অবহিত করা এবং অনুমোদনের পরেও সমাবেশের স্থানটি হঠাৎ ব্যারিকেড করা হয়েছিল এবং অ্যাক্সেস অস্বীকার করা হয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন, “অবিলম্বে তারা লক্ষ্য করেছেন যে আরগবেসোলা আশেপাশে রয়েছে, আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাদের ইতিমধ্যে মঞ্জুর করা আমাদের চিঠিটি বন্ধ করতে হবে, এখানে আমাদের আমাদের অভিযোগগুলি প্রকাশ করতে হবে এবং বিশ্বকে এপিসি সরকার কী করছে তা জানাতে হবে, এটি একটি ক্ষয়”।
“এটি পরিষ্কার হোক। এডিসি ভয় দেখাবে না। আমরা বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প এবং জনগণের কণ্ঠস্বর।
এছাড়াও, উপ-নির্বাচনের জন্য এডিসি প্রার্থীর কথা বলতে গিয়ে মিঃ সলোমন ওশো হতাশা প্রকাশ করেছিলেন এবং ঘটনাটিকে অন্যায় বলে বর্ণনা করেছেন।
ওশোর মতে, ভেন্যুটি এই প্রচারের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা একই ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তিনি পুলিশকে একই অবস্থান ব্যবহার থেকে বিরত রাখার জন্য দোষী করেছিলেন।
“দলটি তার সমাবেশের জন্য ইশারায় তামোটয় রাউন্ডআউট বেছে নিয়েছিল, তবে বিভাগীয় পুলিশ অফিসার তাকে জানিয়েছিলেন যে এই স্থানটি ব্যবহার করা যাবে না কারণ এটি রাস্তাটি অবরুদ্ধ করবে।”
“অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি কোনও সমস্যা ছাড়াই গত দু’দিনে একই স্থানটি ব্যবহার করেছে। কেন আমাদের প্রতিরোধ করা হচ্ছে? এটি গণতান্ত্রিক নয়,” তিনি জমা দিয়েছিলেন।