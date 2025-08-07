পূর্ব এবং পশ্চিমে আধুনিকতার ম্যাপিং

প্রিয় আহমেদ পারভেজ,
আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে করাচি এই গ্রীষ্মে ভিএম আর্ট গ্যালারীটিতে আপনার মরণোত্তর একক শোয়ের সাথে এই গ্রীষ্মে সবেমাত্র একটি ট্রিট অনুভব করেছেন। ইভেন্টটি একটি অভিনন্দনমূলক চিঠি এবং দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক শিল্পের একজন মাস্টারকে লেখার অজুহাত ওয়ারেন্ট দেয়। পথে ফিরে, জ্ঞানের সন্ধানকারী হিসাবে, আমাদের বলা হয়েছিল যে একটি “ভবিষ্যতের বিতর্ক ফিরে” আমাদের বুঝতে সক্ষম করতে পারে যে আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং আমরা কোথায় যাচ্ছি। আপনার শিল্প কার্যত এই জাতীয় পদ্ধতির ফলাফল চিত্রিত করে। আর্টে “পূর্ব আধুনিকতাবাদী” মানগুলি ডিকোড করতে আজ ক্রিয়েটিভগুলি আপনাকে অনুসরণ করা উচিত। হ্যাঁ, আমার মন্তব্যে কটূক্তি করার এক ঝোঁক রয়েছে, যারা আধুনিক শিল্প আন্দোলনের সর্বজনীন তাত্পর্য দাবি করে সত্ত্বেও, কেবল ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সত্যই আধুনিকতাবাদী হিসাবে উত্পাদিত শিল্পকে অনুমোদিত শিল্পকে উপহাস করে।
একটি অ-পশ্চিমা মিলিয়ু থেকে আধুনিকতাবাদী শিল্পকে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “মার্জিন থেকে” আগত হিসাবে বিবেচনা করা হত এবং এইভাবে আধুনিকতাবাদী ক্যাননের মধ্যে খুব কমই বিবেচনার যোগ্য। আপনি একটি ব্যতিক্রম ছিলেন, সম্ভবত পাকিস্তানের চেয়ে বিদেশে উদযাপিত হয়েছিলেন এবং এটি নান্দনিক পক্ষপাত বা পেশাদার হিংসার কারণে নয় (এটি পাকিস্তানি আর্ট সার্কেলগুলিতে এটি আরও সমসাময়িক ঘটনা) তবে কেবল কারণ এটি সেভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল।
আমাদের যদি কখনও দেখা করার সুযোগ হয় তবে আমি আপনাকে আলেকজান্ডার ক্যাল্ডারের পাশাপাশি কাজগুলি প্রদর্শন করার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে বলতাম। তাঁর ভাস্কর্যগুলি শারীরিকভাবে আপনার রচনাগুলিতে শক্তি প্রকাশ করে। ধাতব, তার এবং কুঁচকির ঝুলন্ত টুকরোগুলি গতিময় শক্তি সঞ্চয় করে। তিনি সাবধানতার সাথে কাঠামোগুলি ডিজাইন করেছেন যা বাতাস, আলো এবং চাপ সহ্য করে, দর্শকদের গতিশীলভাবে জড়িত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আপনি এমন ছোট ছোট রচনাগুলি আঁকা করেছেন যা অনুরূপ সম্ভাবনা রোধ করে, দর্শকদের আলাদা মাত্রায় ইন্টারঅ্যাক্ট করতে বাধ্য করে – এমন একটি মেটায়ার্স যেখানে তারা কাব্যিক, ছন্দবদ্ধ আন্দোলন, বিশৃঙ্খলা বা ফিসফিসকে কল্পনা করতে পারে। প্রথম উদাহরণে, ফর্ম এবং গতির মধ্যে ইন্টারপ্লেটি “আসল” এবং আপনার ক্ষেত্রে এটি “কল্পিত”, যদিও সমানভাবে কার্যকর।
আমি আশা করি আপনি আপনার পৃষ্ঠগুলিকে আকারে ছোট কল করতে আমার আপত্তি করবেন না; এটি কেবল জ্যাকসন পোলকের তুলনায়। আক্রমণাত্মক, আপত্তিজনক এবং শক্তিশালী শারীরিক ব্যাখ্যার কারণে আপনি উভয়ই আপনার পৃষ্ঠগুলিতে প্রবেশ করেন বলে আমি অজান্তেই আপনাকে পোলকের সাথে তুলনা করি। তিনি একটি বিমূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে ট্যাগ করেছেন; ফোঁটা ফোঁটা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং স্প্ল্যাশিং পরিবারের পেইন্ট, পুরো অ্যাকশনে এবং তার পুরো শরীরের শক্তি ব্যবহার করে রোমাঞ্চিত। বিমূর্ততার চরম রূপ, স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে, তার বৃহত, অপ্রয়োজনীয় ক্যানভাসগুলির অভ্যন্তরীণ ছন্দগুলির বিরোধিতা করে। কাঠামোগত পুনরাবৃত্তিটির সাথে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে এই ক্ষেত্রে অভিন্নতা কিছুটা বাধ্য হয় বলে মনে হয়। আপনি তাকে ছাড়িয়ে যাবেন – 1) আপনার কাজগুলি তরল এবং একটি দরবেশের ঘূর্ণির মতো, তারা নিখরচায় এবং মুক্ত দেখা দেয় তবুও রচিত এবং গণনা করা থাকে; 2) আপনার কাঠামোগুলি পশ্চিমে যেমন বোঝা যায় তেমন ‘বিমূর্ত’ নয়; এগুলি কিছু ‘বাস্তবতা’ থেকে সংযুক্ত বা বিমূর্ত বলে মনে হয়, হয় এটি থেকে শুরু করে বা শেষ করে।
এই বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পে বিমূর্ততার ‘পশ্চিমা’ ধারণা থেকে ‘পূর্ব’ ধারণাকে আলাদা করে, যা আধুনিকতার দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতেও প্রতিফলিত হয়। আমি কি বলতে পারি যে পশ্চিমে আধুনিক (নতুন এবং উপন্যাস) কী ছিল তা পূর্বে মৌলিক এবং দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত ছিল? আমাকে একজন বাউহাউস চিত্রশিল্পীর সাথে আরও একটি রেফারেন্স দেওয়ার অনুমতি দিন, যার কাজগুলি প্রায়শই সংগীত এবং রূপকতার সাথে যুক্ত থাকে – পল ক্লি। ক্লি তিউনিসিয়ার পরে বিমূর্ততা “পরিপক্ক” সম্পর্কে তাঁর বোঝার বিষয়টি স্বীকার করেছেন; রঙ তাকে “ধারণ করেছে”, এবং তিনি “আর তাড়া করতে পারেননি” প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা তৈরি করে গুরুত্বের সাথে বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, তখন থেকে ক্লির শৈল্পিক পথ বিমূর্ততার জন্য একটি রোমান্টিক সখ্যতা প্রকাশ করেছিল।
তাঁর কাজের নামকরণ, উমমায়াদ সিটি 670 সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, “কাইরোয়ান স্টাইলে” একটি টেস্টামেন্ট। আমি এখানে যা বোঝাতে চাইছি তা হ’ল আপনার জন্য এই রঙ সংবেদনশীলতা বংশগত ছিল। তিউনিসিয়া, মিশর, মরক্কো বা আফ্রিকান এবং স্প্যানিশ শিল্পের সংস্পর্শে তাদের পরিদর্শন থেকে শুরু করে ক্লি, ম্যাটিস এবং পিকাসো যা ধার করেছিলেন, তা ছিল আপনার ডিএনএ স্মৃতি। আমি আফসোস করছি যদি আমি 20 তম শতাব্দীর আধুনিক শিল্প আন্দোলনটি বিমূর্ততার পুরানো পূর্ব আদর্শ এবং এর সমৃদ্ধ রঙের প্যালেটের কাছে নিজেকে ow ণী বলে ঘোষণা করে কুসংস্কারযুক্ত বলে মনে করি।
বানো
আগস্ট, 2025