পূর্ব বাংলার প্রধান কোচ অস্কার ব্রুজন ডুরান্ড কাপ কলকাতা ডার্বির জন্য জে গুপ্তকে শাসন করেন

জে গুপ্ত কলকাতা ডার্বির আগে পূর্ব বেঙ্গল প্রচারে যোগ দিয়েছেন।
ইস্ট বাংলা 2025 সালে তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চলেছে যখন তারা রবিবার, 17 আগস্ট 2025 এ সল্টলেক স্টেডিয়ামে (কলকাতা) টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী মোহুন বাগানের বিপক্ষে মুখোমুখি হয়েছিল।
রেড অ্যান্ড গোল্ড ব্রিগেড গ্রুপ পর্যায়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে, তবে এখন তাদের পক্ষে এখন তাদের প্রতিযোগিতায় যে কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে পারে তার বিরুদ্ধে তাদের গুণমান প্রমাণ করার সময় এসেছে।
কলকাতা ডার্বির জন্য জে গুপ্তের স্থিতিতে
গেমের আগে, অস্কার ব্রুজন মূলত নিশ্চিত করেছেন যে নতুন স্বাক্ষরকারী জে গুপ্ত প্রথম দলের সাথে প্রশিক্ষণ শুরু করে মোহুন বাগানের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না।
তিনি বলেছিলেন: “আমরা যদি দু’দিন আগে দেখতে পাই তবে আমাদের সমস্ত অনুশীলনের বিবরণ ফাঁস হয়ে গেছে। আগামীকাল আমাদের পিচটিতে ইএর প্রচুর হুমকি থাকবে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি আমাদের প্রচুর শ্রদ্ধা রয়েছে, তারা একটি কারণে চ্যাম্পিয়ন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “সমস্ত বিভাগে এমনকি স্কোয়াডের গভীরতায় তাদের উচ্চমানের খেলোয়াড় রয়েছে। ভারতের সেরা দলের সাথে আমরা কতটা বা কতটা কাছাকাছি রয়েছি তা দেখার জন্য আমাদের পক্ষে এটি একটি ভাল পরীক্ষা। আমি নিশ্চিত করতে পারি যে আগামীকাল জে সেখানে থাকবেন না।”
পূর্ব বাংলার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক কাঠামোর প্রয়োজন
স্প্যানিশ কোচ পূর্ববঙ্গ একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক সংস্থা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কেও কথা বলেছেন, বিশেষত সেট টুকরোতে রক্ষায় আরও ভাল হওয়ার ক্ষেত্রে।
অস্কার ব্রুজন দাবি করেছিলেন: “গ্রুপ পর্যায়ে আমরা প্রচুর আধিপত্য দেখিয়েছি তবে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা আগামীকাল যতটা শক্তিশালী ছিল না ততটা শক্তিশালী ছিল না। আমরা এখনও মৌসুমের প্রথম দিকে রয়েছি, এবং আমাদের অনেক নতুন খেলোয়াড় রয়েছে।
“আমাদের কাজ করতে হবে এমন একটি বিষয় হ’ল সেট-পিসগুলিতে। আপনি যদি শেষ গেমটিতে আমরা যে লক্ষ্যটি স্বীকার করেছি তা যদি আপনি দেখতে পান তবে আপনি সেট-পিসে খেলোয়াড়দের খারাপ অবস্থান দেখতে পাবেন। মরসুমের এই পর্যায়ে, ভুলগুলি স্বাভাবিক এবং আপনাকে আরও বেশি সমন্বয় করার জন্য প্রচুর সমন্বয় সহ খেলোয়াড়দের নেওয়া দরকার। এটি আরও ভাল করে তোলে যে এটি আরও ভাল করে তোলে যে এটি আরও ভাল করে তোলে” এটি আরও ভাল করে তোলে “এটি আরও ভাল করে তোলে” এটি আরও ভাল করে তোলে “এটি আরও ভাল করে তোলে” এটি আরও ভাল করে তোলে ”
আবেগ পরীক্ষা করে রাখা
অবশেষে, ব্রুজন তার খেলোয়াড়দের তাদের আবেগকে পরীক্ষা করে রাখার জন্য এবং শীর্ষে আসার জন্য তীব্র ডার্বি জুড়ে শীতল থাকার জন্য গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “আমরা জানি যে গেমগুলিতে আবেগগুলি বেশি হবে। আমরা যদি জিততে পারি তবে আমরা নায়ক হব এবং আমরা যদি হেরে যাব তবে আমরা খলনায়ক হব It’s এটি আবেগ এবং আবেগের একটি খেলা। আমরা যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তা হ’ল আমরা সকলেই পিচটিতে যা করি; আমাদের অত্যন্ত ঘনত্ব বজায় রাখতে হবে এবং ভুলগুলি এড়াতে হবে বা খুব বেশি ইচ্ছা সহকারে দেখানো দরকার।
“আমাদের সমস্ত ফোকাস গেমটি নিয়ন্ত্রণ করার দিকে; আমরা জানি যে গেমের পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করার জন্য বাহ্যিক কারণ রয়েছে। আমি খেলোয়াড়দের শীতল হতে এবং খেলাটি উপভোগ করতে বলেছি; এটি সবচেয়ে বড় এশিয়ান ডার্বি, তাই আমরা জানি যে চারপাশে কী রয়েছে তার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য আমাদের সময় এসেছে যা সমস্ত কিছু স্থির করে রাখবে এবং আমাদের ভক্তরা আমাদের মতামত হিসাবে বিবেচনা করতে পারে,” তিনি আমাদের মতামত শেষ করতে পারেন,
মোহুন বাগান বনাম পূর্ব বেঙ্গল ডুরান্ড কাপ 2025 কোয়ার্টার ফাইনাল কখন খেলা হবে?
কলকাতা ডার্বি রবিবার, 17 আগস্ট 2025, রবিবার সন্ধ্যা at টায় বিবেকানন্দ ইউবা ভারতী ক্রিরঙ্গান, কলকাতায় খেলা হবে।
ভক্তরা কোথায় মোহুন বাগান বনাম পূর্ব বেঙ্গল লাইভ দেখতে পারবেন?
কলকাতা সনি টেন স্পোর্টসে টেলিকাস্ট এবং সোনিলিভে লাইভ-স্ট্রিমযুক্ত হবে।
মোহুন বাগান এবং পূর্ব বাংলার মধ্যে মাথা থেকে মাথা রেকর্ড কী?
উভয় পক্ষ 404 বার মিলিত হয়েছে; ইস্ট বাংলার নেতৃত্বে ১৪৩ টি জয়, মোহুন বাগানের ১৩৩ টি জয় রয়েছে।
