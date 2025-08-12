পৃথিবী ‘, ক্লাসিক হরর ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রিকোয়েল, ডিজনি+ এ আত্মপ্রকাশ+

মূল 1979 চলচ্চিত্রের ইভেন্টগুলির আগে নতুন সিরিজটি ঘটে এবং রিডলি স্কট দ্বারা নির্মিত মহাবিশ্বকে প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়
1979 এর ক্লাসিকের ইভেন্টগুলির আগে সেট করুন, এলিয়েন: পৃথিবী এটি ভক্তদের আইকনিক হরর ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং সায়েন্স ফিকশনের উত্সকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। নতুন উত্পাদনের প্রথম দুটি পর্ব এখন উপলভ্য ডিজনি+।
এলিয়েনের গল্প কী: পৃথিবী?
Com নোয়া হাওলি (স্রষ্টা ফার্গো ই সেনা) প্রকল্পের আগে, এলিয়েন: পৃথিবী এটি বছরে স্থান নেয় 2120ভয়ঙ্কর জেনোমরফোর আগমনকে চিহ্নিত করে এমন ঘটনাগুলির দু’বছর আগে। প্লট অনুসরণ করে ভেন্ডি (সিডনি চ্যান্ডলার, চিন্তা করবেন না, প্রিয়), একটি হাইব্রিড – মানব চেতনা সহ একটি সিন্থেটিক সত্তা – যিনি পৃথিবীর একটি এলিয়েন জাহাজের পতনের তদন্তের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশনে সৈন্যদের একটি দলকে নেতৃত্ব দেন।
চরিত্র এবং কাস্ট
ছাড়াও সিডনিকাস্ট আছে টিমোথি অলিফ্যান্ট (সান্তা ক্লারিটা ডায়েট), অ্যালেক্স ল্যাথার (আন্ডোর), লিলি নিউমার্ক (পিনস কুশন 2017), স্যামুয়েল ব্লেনক (মিকি 17) ই বাবু সিজে (ওল্ফ)
https://www.youtube.com/watch?v=cr7fi1birco
