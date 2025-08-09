পৃথিবী 12 আগস্ট হুলুতে জেনোমর্ফ সন্ত্রাস নিয়ে আসে

আগস্ট 12 এর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা চিহ্নিত করে এলিয়েন ফ্র্যাঞ্চাইজি, এএস এলিয়েন: পৃথিবী অবশেষে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং জেনোমর্ফের সন্ত্রাসকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। আইকনিক কাহিনী প্রথম 1979 সালে রিডলি স্কটের ক্লাসিক সাই-ফাই হরর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দ্য এলিয়েন ফ্র্যাঞ্চাইজি সাতটি ফিচার ফিল্মের পাশাপাশি দুটি ক্রসওভার নিয়ে গঠিত শিকারী সিনেমা।
এলিয়েন একটি অত্যন্ত শিল্পোন্নত ভবিষ্যতে স্থান নেয়, যেখানে কর্পোরেশনগুলি তাদের কর্মীদের খুব কম যত্ন সহ তারা জুড়ে প্রসারিত করে। এবং 2025 সালে, এফএক্স অবশেষে ডুমড নস্ট্রোমো সমুদ্রযাত্রার সাথে পরিচালিত ইভেন্টগুলি অন্বেষণ করবে এলিয়েন: পৃথিবী। সিরিজ, যা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল ফার্গোএর নোয়া হাওলি, এর ঘটনাগুলির দু’বছর আগে অনুষ্ঠিত হবে এলিয়েন।
এলিয়েনের প্রথম দুটি পর্ব: পৃথিবী 12 আগস্ট, 2025 এ মুক্তি পাবে
হুলুতে এফএক্সের জন্য নোহ হাওলি দ্বারা বিকাশিত, এলিয়েন: পৃথিবী মূল 1979 চলচ্চিত্রের একটি প্রিকোয়েল। কর্পোরেশনগুলি উন্নত সাইবারনেটিক লাইফফর্মগুলি বিকাশের প্রতিযোগিতা হিসাবে, একটি ওয়েল্যান্ড-ইউতানি জাহাজ ক্র্যাশটি আইডিলিক প্রোডিজি সিটিতে অবতরণ করে। জাহাজটি মানবতার প্রথম রেকর্ডকৃত যোগাযোগকে চিহ্নিত করে একটি জেনোমর্ফ নমুনা সহ বেশ কয়েকটি অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত এলিয়েন লাইফফর্ম বহন করেছিল।
এলিয়েন: পৃথিবী দ্বি-পর্বের প্রিমিয়ার দিয়ে শুরু করে 12 ই আগস্ট এফএক্স এবং হুলুতে প্রচারিত হয়েছে। প্রথম মরসুমে আটটি পর্ব থাকবে যা প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার আগস্ট থেকে 23 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হবে।
এলিয়েন: পৃথিবী বছরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ এলিয়েন প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি
এলিয়েন: আর্টএইচ দীর্ঘকালীন ভক্তদের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ প্রকল্প এলিয়েন বিভিন্ন কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজি। বেশ কয়েকটি অ্যানিমেটেড সিরিজ তাদের বিতরণকারীরা যেমন অপ্রচলিত বা তাদের বিতরণকারীদের দ্বারা বাতিল বা আশ্রয় করার পরে 46 বছরের মধ্যে টেলিভিশনের জগতে এটি কাহিনীর প্রথম প্রধান সম্প্রসারণ এলিয়েন বনাম শিকারী এনিমে
তদ্ব্যতীত, ভিত্তি এলিয়েন: পৃথিবী 33 বছরেরও বেশি সময় ধরে অবাস্তবিত ছিল এমন একটি ভিত্তি পূরণ করে। প্রারম্ভিক টিজারগুলি পরামর্শ দেয় এলিয়েন 3 মূলত পৃথিবীতে সেট করা হবে। তবে শেষ পর্যন্ত, ডেভিড ফিনচার মুভিটি পরিবর্তে ফিয়েরিনা 161 কারাগারের জগতে সেট করা হবে।
যেমন, যেমন এলিয়েন: পৃথিবী ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য কেবল একটি বড় সম্প্রসারণ চিহ্নিত করছে না, তবে শেষ পর্যন্ত শ্রোতারা দীর্ঘদিন ধরে অন্বেষণ করার আশা করছেন এমন ধারণাগুলিতে সম্মান জানান। যখন কোনও মূল উপাদানটির সাথে জুটিবদ্ধ হয় তখন হাইব্রিড সিনথেটিক্সের বিকাশ হয়, এলিয়েন: পৃথিবী ক্লাসিক অনুরাগীদের কাছে কেবল আবেদন করে না, তবে স্কট এর প্রিকোয়েল ডুওলজির থিমগুলি দ্বারা মুগ্ধ যারা কেবল সেটাই রয়েছে বলে মনে হয়।
এটি একটি এলিয়েন অনুরাগী হওয়ার জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময়
অবশ্যই, ভবিষ্যত এলিয়েন ফ্র্যাঞ্চাইজি কেবল প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এলিয়েন: পৃথিবী। যখন একটি সিক্যুয়াল এলিয়েন: রোমুলাস বিকাশে রয়েছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি একটি অ্যান্ড্রয়েড ইন দিয়ে একটি বিস্ময়কর বড় স্ক্রিনে ফিরে আসবে শিকারী: ব্যাডল্যান্ডসওয়েল্যান্ড-ইউতানি হিসাবে 2025 সালে একটি দল হবে শিকারী সিক্যুয়াল
তদুপরি, 2014 সালে ভয়ঙ্কর গেমারদের পরে, সেগা এবং ক্রিয়েটিভ অ্যাসেম্বলি নিশ্চিত করেছে যে একটি সিক্যুয়াল এলিয়েন: বিচ্ছিন্নতা 2024 সালে ভিডিও গেমের বার্ষিকীতে বিকাশমান। প্রাথমিকভাবে বিক্রয় প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও, ভিডিও গেমটি যা প্রাথমিককে ব্রিজ করেছে এলিয়েন মুভি এবং এলিয়েনস তার ভয়াবহ শত্রু এআই এবং গল্প বলার স্টাইলের জন্য প্রশংসা এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছে।
এবং যখন এলিয়েন: পৃথিবী এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্নবীকরণ করা হয়নি, হাওলি তাঁর গল্পের জন্য একটি বহু-মৌসুমের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছেন যা সরাসরি প্রথম সিনেমায় নিয়ে যায়। হওয়া উচিত এলিয়েন: পৃথিবী সাফল্য, ফ্র্যাঞ্চাইজি নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসের একটি নতুন স্বর্ণযুগে থাকবে।