পেগুলা, ইউএস ওপেন মিক্সড ডাবলস টুর্নামেন্টের জন্য ড্রাগার দল

নিউ ইয়র্ক – জেসিকা পেগুলা এবং জ্যাক ড্রাগার ইউএস ওপেন মিক্সড ডাবলস টুর্নামেন্টের হয়ে দল বেঁধে দেবে, তাদের আগের অংশীদাররা শুক্রবার পুনর্নির্মাণ ইভেন্ট থেকে প্রত্যাহার করার পরে।
শীর্ষস্থানীয় পুরুষদের খেলোয়াড় জান্নিক সিনারেরও নতুন অংশীদার দরকার যদি তিনি এই ইভেন্টে খেলতে চান যা বিজয়ী দলকে million 1 মিলিয়ন পুরষ্কার দেবে, কারণ এমা নাভারোও মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং পরিবর্তে মেক্সিকো এর মন্টেরেতে একটি টুর্নামেন্টে খেলবেন।
পেগুলা সহকর্মী আমেরিকান টমি পলের সাথে খেলতে চলেছেন, অন্যদিকে ড্রপারকে পলা বাদোসার সাথে জুটিবদ্ধ করা হয়েছিল। পেগুলা, ড্রাগার এবং সিনার সবাইকে রবিবারের সময়সীমার দ্বারা একটি নতুন অংশীদার খুঁজতে এবং তাদের সম্মিলিত একক র্যাঙ্কিং যথেষ্ট পরিমাণে থাকলে 16 টি দলের মাঠে সরাসরি প্রবেশ বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
পেগুলা, গত বছরের ইউএস ওপেন উইমেন রানার-আপ, এবং ড্রপারের প্রবেশের সময়সীমা হিসাবে 9 এর সম্মিলিত র্যাঙ্কিং ছিল।
প্রত্যাহার এবং নতুন জুটির পরে, ইতালীয় জেসমিন পাওলিনি এবং লরেঞ্জো মুসেটিও তাদের সম্মিলিত র্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি প্রবেশের মাধ্যমে ড্রতে চলে এসেছিলেন।
বর্তমানে ১৩ টি স্পট ভরাট রয়েছে, ডিফেন্ডিং মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়নস সারা ইরানী এবং আন্দ্রেয়া ভাভাসোরি, যাদের ইউএস টেনিস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বন্য কার্ডগুলির মধ্যে একটি দেওয়া হয়েছিল। তারা নতুন ফর্ম্যাটটির সমালোচনা করেছে, একটি সংক্ষিপ্ত, দুই দিনের ইভেন্ট যা মূলত শীর্ষ একক খেলোয়াড়দের দ্বারা পূরণ করা হবে।
অন্যান্য দলগুলির মধ্যে সরাসরি আইজিএ সুইটেক এবং ক্যাস্পার রুড, এলেনা রাইবাকিনা এবং টেলর ফ্রিটজ, আমান্ডা আনিসিমোভা এবং হোলার রুনে, বেলিন্ডা বেনিক এবং আলেকজান্ডার জাভেরেভ, এবং মিররা আন্দ্রেভা এবং ড্যানিল মেদভেদেভ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
যে অন্যান্য বন্য কার্ড দেওয়া হয়েছে সেগুলি এমা রাদুকানু এবং কার্লোস আলকারাজ, ম্যাডিসন কী এবং ফ্রান্সেস টিয়াফো, ওলগা ড্যানিলোভিচ এবং নোভাক জোকোভিচ, টেলর টাউনসেন্ড এবং বেন শেল্টন, এবং ভেনাস উইলিয়ামস এবং রিলি ওপেলকা গিয়েছিল।