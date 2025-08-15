পেঙ্গুইনস সুপারস্টার এভেনি মালকিন জিএম থেকে উচ্চ প্রশংসা পান

পিটসবার্গ পেঙ্গুইনস সুপারস্টার সেন্টার এভজেনি মালকিনের চেয়ে এনএইচএল -তে গত 25 বছরে আরও বেশি অপ্রতিরোধ্য খেলোয়াড় নাও থাকতে পারে।
39 বছর বয়সী এই স্টিল সিটিতে তাঁর কেরিয়ার জুড়ে সহকর্মী সুপারস্টার সেন্টার সিডনি ক্রসবির ছায়ায় ছিলেন। ক্রসবি, প্রাপ্যভাবে তাই, সর্বকালের অন্যতম গ্রেট হয়ে ওঠার যাত্রায় হকি বিশ্বের মনোযোগ এবং ফোকাসের কেন্দ্রবিন্দু।
ফ্লিপ দিকে, ম্যালকিনকে তার সতীর্থদের উজ্জ্বলতার কারণে অযৌক্তিকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। 2017 সালে ফিরে এনএইচএল এর শীর্ষ 100 প্লেয়ার তালিকার অংশ না হওয়া তাদের সবার উপরে দাঁড়িয়েছে।
তা সত্ত্বেও, যিনি এর পক্ষে দাঁড়াবেন না তিনি হলেন তাঁর বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার কাইল ডুবাস, যিনি এই সপ্তাহের শুরুতে “দ্য ক্যাম অ্যান্ড স্ট্রিক পডকাস্ট” এ ভাগ করে নিয়েছিলেন।
“হ্যাঁ, তিনি সম্ভবত সবচেয়ে আন্ডাররেটেড খেলোয়াড়, সম্ভবত কখনও খেলতে পারেন,” দুবাস বলেছিলেন। “কেবল সিডের ছায়ায় তিনি সর্বদা কিছুটা ছিলেন। তবে, তার সেরা হিসাবে, লীগের খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম না হলেও, তিনি আপনি যে সমস্ত জয়লাভ করতে পারেন তা তিনি জিততে পারেন। এমনকি তার বয়সে এমনকি আরও প্রতিযোগিতামূলক উপায়ও, আমি মনে করি যে বেশিরভাগ লোকেরা তাকে কখনও কৃতিত্ব দেয়। তিনি সম্ভবত এটাকে উপকার করেছেন, তবে এটি সম্ভবত এটি ছিল, তবে এটি ছিল বিশেষভাবে।”