পেটুনিয়া বিশ্বের কুরুচিপূর্ণ কুকুর – তবে এটি তার ব্যক্তিত্ব যা বলে | পোষা প্রাণী
পেটুনিয়াএকটি অনন্য উপস্থিতি দুশ্চরিত্রা এবং মনমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব বিশ্বের কুরুচিপূর্ণ দুশ্চরিত্রা শিরোনাম এবং প্রায় পাঁচ হাজার ইউরোর পুরষ্কার জিতেছে। চুলহীন কুকুর একটি মিশ্রণ বুলডগ ফরাসি এবং ইংরেজি এবং দুই বছর বয়সী।

বিশ্বের কুরুচিপূর্ণ কুকুর আবিষ্কার এবং পুরস্কৃত করার প্রতিযোগিতা দশকের একটি tradition তিহ্য। শনিবার, 9 আগস্ট শনিবার, ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা রোজার সোনোমা-মারিন ফেয়ারে অনুষ্ঠিত 2025 সংস্করণটি তাদের কাইনিন প্রতিযোগীদের উদ্বেগ এবং অনন্য আকর্ষণ উদযাপন করে।

এটি অসংখ্য কাইনিন প্রতিযোগিতার প্রতি-প্রতিক্রিয়া যা একটি নির্দিষ্ট রেসের সেরা অনুলিপি নির্বাচন করার চেষ্টা করে। ইন্ডেটিক ব্রিডারদের দ্বারা দুর্ব্যবহার করার পরে অংশগ্রহণকারীদের অনেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং উদ্দেশ্যটি হ’ল গ্রহণের প্রচার এবং মনে রাখবেন যে “দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য পেডিগ্রি এটি পোষা প্রাণীর সংজ্ঞা দেয় না ”।

পেটুনিয়া তিনি তার প্রথম বছর লাস ভেগাসে, একটি ব্রিডার এবং প্রাণী জমে থাকা বাড়ির উঠোনে বাস করেছিলেন। ওরেগনের লুভেবল ডগ রেসকিউ থেকে স্বেচ্ছাসেবীরা তাকে উদ্ধার করেছিলেন, যা তাকে দীর্ঘায়িত তালু সংশোধন করার জন্য অস্ত্রোপচার সহ জরুরি চিকিত্সা যত্ন গ্রহণের অনুমতি দেয়, এটি একটি সাধারণ অবস্থা যা ব্র্যাচিসেফালিক কুকুরগুলিতে শ্বাস নেয় (সমতল বিদ্রূপ সহ)। এখন মালিক শ্যানন নাইম্যানের সাথে ওরেগন রাজ্যে থাকেন।

এম 2024, বন্য থ্যাং, এক পেচিন দাঁত ছাড়াই আট বছর এবং ভাষা সর্বদা বাইরে চলে যায়, প্রতিযোগিতাটি জিতেছে।

