You are Here
পেটের সমস্যা: গ্রীষ্মটি আমি বেশ সুন্দর করে তুলেছি তার নেতৃত্বকে একটি এন্ডগেমের তাড়া করতে পারে
News

পেটের সমস্যা: গ্রীষ্মটি আমি বেশ সুন্দর করে তুলেছি তার নেতৃত্বকে একটি এন্ডগেমের তাড়া করতে পারে

আমি কি সবার সাথে সৎ হতে পারি? এটি নিখুঁত ইচ্ছা এবং এর মাধ্যমে গল্পটি দেখার আকাঙ্ক্ষা আমাকে গ্রীষ্মের মধ্যে সুরক্ষিত রাখছে আমি প্রতি সপ্তাহে বেশ সুন্দর হয়ে উঠছি।

তৃতীয় মৌসুমটি কারণগুলির আধিক্যের জন্য মোটামুটি ছিল এবং প্রতিটি কিস্তি এবং যেখানে আখ্যানটি আমাদের নিচ্ছে তা প্রক্রিয়া করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।

তবে মরসুমের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলির মধ্যে একটি হ’ল পেট তার নিজের গল্পের নেতৃত্বের মতো মনে হয় না

গ্রীষ্মে বেলি কনক্লিন হিসাবে লোলা টুং আমি সুন্দর এস 03 ই 06 পরিণত করেছিগ্রীষ্মে বেলি কনক্লিন হিসাবে লোলা টুং আমি সুন্দর এস 03 ই 06 পরিণত করেছি
(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

এটি বইয়ের সিরিজ বা টেলিভিশন ওয়ানই হোক না কেন, আপিলের অংশটি ছিল এটি একটি আসন্ন যুগের গল্প যা বেলিকে কেন্দ্র করে।

তার প্রেমের জীবনটি প্রাথমিক ফোকাস, তবে সিরিজটিতে এর বাইরে আরও অনেক কিছু ছিল।

তবে এখন, সিরিজের তিনটি asons তু, যেমন এটি তার সেন্ডঅফের কাছে আঘাত করে, মনে হয় আমরা তার সম্পর্কে আরও কিছু না শিখার চেয়ে আখ্যানটিতে বেলির দৃষ্টি হারিয়েছি।

কীভাবে তিনি সময়ের সাথে উন্নত হওয়ার চেয়ে কোনও চরিত্র হিসাবে ফিরে এসেছেন?

প্রতি মরসুমে, মনে হয় আমাদের কাছে তার একটি নতুন সংস্করণ রয়েছে, তবে ব্যঙ্গাত্মকভাবে, চার বছরের সময়-জাম্প এবং একটি হাস্যকর প্লট পয়েন্টের একটি সিরিজ সহ, কোনওভাবেই বেলি যখন তার সাথে দেখা হয়েছিল তখন কিশোর বয়সে তার চেয়ে বেশি অপরিণত বোধ করে।

আমি মনে করি না যে এটি সম্ভব ছিল।

গ্রীষ্মে বেলি কনক্লিন হিসাবে লোলা টুং আমি সুন্দর এস 03E03 পরিণত করেছিগ্রীষ্মে বেলি কনক্লিন হিসাবে লোলা টুং আমি সুন্দর এস 03E03 পরিণত করেছি
(এরিকা ডস/প্রাইম ভিডিও)

তবে এর প্রাথমিক বিষয়টি হ’ল পেটের চরিত্রের বিকাশ (বেশিরভাগ চরিত্রের মতো) প্রেমের গল্পের শিকার হয়।

মূলত, এটি বেলি এবং কনরাডের এন্ডগেম প্রেমের ধারণা যা আখ্যানটিতে নজির গ্রহণ করে। বেলি, আসল সীসা, যার গল্প এটি প্রায়, এটি একটি ব্যাকসেট নেয়।

শোটির জন্য এটি একটি বিস্ময়কর পছন্দ, তবুও তারা গত ছয়টি কিস্তিতে এতটা ঝুঁকছে যে ধীর হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই, এবং এটি আমরা যে মৌসুমে পাচ্ছি তা এই মুহুর্তে স্পষ্ট।

আমি যে গ্রীষ্মে সুন্দর হয়েছি তার সবসময়ই একটি প্রেমের ত্রিভুজ সমস্যা ছিল। প্রথম মরসুমে গল্প বলার একটি বাধ্যতামূলক ভারসাম্য ছিল যা গল্পটিকে সুদৃ .় মনে করেছিল, তবে এটি সোফমোর মরসুমে পিছলে যায়।

এখন? পুরো মৌসুমটি প্রেমের গল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তগুলির চারপাশে নিজেকে কাঠামোগত করে। জিনিসগুলি বোধগম্য হোক বা না হোক, আমরা যেখানে আছি।

বেলি টিএসআইটিপি এস 03E05 এ একটি পীচ খায়বেলি টিএসআইটিপি এস 03E05 এ একটি পীচ খায়
(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

প্রতিটি পর্ব পূর্ববর্তীটির চেয়ে একেবারে আলাদা বোধ করতে পারে, বিভিন্ন উপায়ে বিচ্ছিন্ন এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন, তবে সবচেয়ে স্পষ্টতই চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে।

তবে কী বিরক্তিকর তা হ’ল মরসুমটি তার নিজের গল্পে পেটকে পুরোপুরি শ্যাফ্ট করে। প্রতিটি ঘুরে, আখ্যান এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি তাকে এবং তার এজেন্সিকে ক্ষুন্ন করে।

তার বৈশিষ্ট্য? এটি কার্যত লু নিচে। আমরা তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না এবং তিনি এখন একজন যুবতী হিসাবে কে।

এই সিরিজটি এই সত্যটি দেখে যে তিনি নিজেকে আহত করেছেন এবং হঠাৎ করে ভলিবল, এমন কিছু যা তিনি সম্পর্কে উত্সাহী ছিলেন, তিনি এখন আর জীবনের অংশ নন। তিনি যে ধারণাটি ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান বেছে নিয়েছেন?

মরসুমটি এটিকে তার জীবনের এই সমালোচনামূলক বিষয়টিতে কোনও অন্তর্দৃষ্টি বা ফ্ল্যাশব্যাক দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা না করে এটিকে একটি নিক্ষেপ লাইনে হ্রাস করে।

Tsitp পেট এবং টেলরTsitp পেট এবং টেলর
(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

আনিকার সাথে তার বন্ধুত্ব? বেশ অনেক অস্তিত্বহীন অনস্ক্রিন। তার পরিবারের বাকিদের সাথে তার গতিশীল? এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেয়ে আন্ডারব্যাকড।

বেলির অনুপ্রেরণাগুলি তার নিজের আখ্যানগুলিতে পথের পাশে পড়ে। পরিবর্তে, এমনকি কলেজেও, এমনকি এখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা হিসাবেও, তার পুরো জীবন ফিশার ছেলেদের চারপাশে ঘোরে বলে মনে হয়।

এটি সেই পুরুষদের মধ্যে কেউই পড়ে না। এটি তার উপর বর্গক্ষেত্র পড়ে; এটি একটি পেটের সমস্যা।

এটা কি নিরাপদ যে বিদেশে পড়াশোনার জন্য তার অনুপ্রেরণাগুলি আংশিকভাবে তার ঘরের জন্য প্যারিসিয়ান ওয়ালপেপার আমদানি করার কারণে আংশিকভাবে হতে পারে?

সম্ভবত এটি তার পুরানো সিনেমাগুলির ভালবাসার কারণে। আমরা জানি না – কারণ বিবরণটি আমাদের দেখানো অপরিহার্য বলে মনে করে না কেন বেল এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে উত্সাহী।

গ্রীষ্মে বেলি কনক্লিন হিসাবে লোলা টুং আমি বেশ চূড়ান্ত মরসুমে পরিণত হয়েছিল। ত্রিভুজ ভালবাসা।গ্রীষ্মে বেলি কনক্লিন হিসাবে লোলা টুং আমি বেশ চূড়ান্ত মরসুমে পরিণত হয়েছিল। ত্রিভুজ ভালবাসা।
(এরিকা ডস/অ্যামাজন)

আমরা মরসুম এবং সিরিজের সমাপ্তির কাছাকাছি এসেছি এবং বেলির আগে যে আপিল ছিল তা সিরিজটি তাকে পুরষ্কারের মতো আচরণ করেছে এবং অন্য কিছু হতে পারে।

কোন ফিশার বয় তার প্রাপ্য তার প্রাপ্য কিছু এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি রিগ্রসিটিভ বিষয়গুলিতে নেমে আসে, তারা তাদের নিজ নিজ পয়েন্টগুলি বিক্রি করার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য যা বেছে নিচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে: “পেটের যত্ন নিতে পারে কে?”

এবং তারা মিলিত হয়েছে যে পেটের সাথে কোনওভাবে তার সবচেয়ে বাচ্চার মতো আচরণে এবং তার সবচেয়ে বেমানান।

কখনও কখনও, তিনি ক্লাস ইস্যু এবং অর্থের বিষয়ে মেয়েটি জ্ঞানী, এবং অন্যান্য সময় তিনি ছেলেদের মতো প্রায় সুবিধাজনক এবং নির্লজ্জ হন কারণ তাদের সম্পদের সাথে তার সান্নিধ্য এবং সম্ভবত তিনি তার সমস্ত জীবনের জন্য উপকৃত হয়েছিলেন, সম্ভবত।

এক মুহুর্ত, তিনি তার কিছু বিষয় পরিচালনা করতে যথেষ্ট দায়বদ্ধ; পরের দিন, তিনি কোনও সামাজিক সচেতনতা ছাড়াই নরক থেকে সেই গৃহপালিত। বেলি নিজেই আমাকে মরসুমের প্লটগুলির মতো প্রায় হুইপল্যাশ দিচ্ছেন।

(এরিকা ডস/প্রাইম ভিডিও)

এবং এইভাবে, পেটের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং বিকাশ টিএসআইটিপি দ্বারা উত্সর্গ করা হয়, কারণ এটি তাদের প্রেমের গল্পটি পুনরুদ্ধার করতে কনরাড এবং স্ক্র্যাম্বলকে পরাভূত করে, এটি জৈবিকভাবে উদ্ঘাটিত হয় কিনা তা নির্বিশেষে।

সিরিজটি রোমান্টিক নায়ক হিসাবে কনরাডকে বিক্রি করার দিকে এতটা ঝুঁকছে – যে লোকটি পেটের দেখাশোনা করে এবং যত্ন নেয়, যে তার অস্বাভাবিক রিগ্রেশন, তিনি কার সাথে অনস্ক্রিনে রয়েছেন (ফিশারস, তার বাবা -মা, তার ভাই, ফ্রিকিং টেলর), এমনকি তাদের রোম্যান্সকেও ক্ষুন্ন করে।

এখন, কনরাড পেটের সাথে অদ্ভুতভাবে পিতৃতান্ত্রিক বোধ করে এবং আখ্যানটি তাকে কনরাডকে (অফস্ক্রিন, অন্য একটি ত্যাগ) ক্যাটালপুল্ট করেছে এমন স্তরে উঠার কোনও স্থান দেয় না।

আমি কীভাবে হঠাৎ করে মরসুমের শেষের দিকে কোনও গুরুতর, স্বাস্থ্যকর, প্রাপ্তবয়স্কদের চিরকাল সম্পর্কের জন্য প্রস্তুত থাকবেন তা আমি কল্পনা করতে পারি না, যদি এটি পরিকল্পনা হয়, এবং এটিই কনরাড প্রতিনিধিত্ব করে।

এবং যুক্তিটি হ’ল এই পুরো বিষয়টিটি হ’ল বেলি কীভাবে সঠিক লোকের সাথে নেই তা প্রদর্শন করা এবং যখন সে তার সাথে থাকে, তখন এটি জায়গায় ক্লিক করবে এবং সে আরও ভাল হবে।

(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

প্রতিক্রিয়া হিসাবে, তারা তখন সঠিক বার্তাটি কী পাঠাচ্ছে? যদি সঠিক লোকের সাথে থাকা বেলিকে তার সেরা স্ব হয়ে উঠতে লাগে তবে তারা প্রেমের গল্পের জন্য সত্যই তার বৃদ্ধিকে ত্যাগ করছে।

এটা কি সন্তুষ্ট? আমরা কনরাডের সাথে আলাদা সংস্করণের জন্য জেরেমিয়ের সাথে পেটের এলোমেলো কোডপেন্ডেন্সির একটি ফর্ম অদলবদল করছি।

তারা মৌসুমের বেশিরভাগ অংশ বিশেষত পেটের ফ্রেমিংকে এমন একজন হিসাবে ব্যয় করেছে যার যত্ন নেওয়া দরকার –

তার এবং যিরমিয় একে অপরকে বিয়ে করার ধারণাটি মূলত একটি সমস্যা কারণ তিনি তার যত্ন নেওয়ার বা তার দেখাশোনা করার মতো অবস্থানে নেই।

লরেল এখনও তাকে বাচ্চা করে। এমনকি আমরা জানি না যে তার বাবা কী অনুভব করছেন, যেহেতু তারা সবে জন পর্দার সময় দিয়েছে। স্টিভেনও তাকে বাচ্চা করে।

বেলি কনক্লিন এবং তার মা লরেল গ্রীষ্মে আমি বেশ চূড়ান্ত মরসুমে পরিণত হয়েছিল।বেলি কনক্লিন এবং তার মা লরেল গ্রীষ্মে আমি বেশ চূড়ান্ত মরসুমে পরিণত হয়েছিল।
(এরিকা ডস/অ্যামাজন)

কনরাডকে মহৎ, প্রতিরক্ষামূলক এবং তার অঙ্গভঙ্গিগুলির সাথে তার দেখাশোনা করার মতো উপস্থাপিত হওয়ার বিষয়টি সম্ভবত উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্য হিসাবে কাজ করে না – কারণ প্রত্যেকে এবং সমস্ত কিছু তাকে তার এজেন্সি এবং জবাবদিহিতাটি সরিয়ে দেয়।

আমরা পুরো মৌসুমে পেটের সাক্ষী সক্রিয় পছন্দগুলি কাটিয়েছি যখন অন্য চরিত্রগুলি এবং আখ্যানগুলি এমন আচরণ করে যেন সে তার নিজের জীবনে একজন প্যাসিভ অংশগ্রহণকারী।

সিরিজটি সত্যই শক্তিশালী মুহুর্তগুলিকে স্ট্রিপ করে যা পেটের উপর কেন্দ্র করে, কোনওভাবে তার এজেন্সি থেকে যতটা তার থেকে ততটুকু থেকে।

রোমান্টিক নায়ক হিসাবে কনরাডকে প্রতিষ্ঠার জন্য আখ্যানটির স্বচ্ছ প্রচেষ্টার ফলে লরেলের সাথে বসেছিল এবং তাকে তার মেয়েকে সমর্থন করার জন্য রাজি করিয়েছিল।

জন এটা করতে পারল না। বেলি এটি করতে পারে না, তবে কনরাড অবশ্যই তা করেছিলেন।

টিএসআইটিপি এস 03E04 এ বেলি এবং জেরেমিয়টিএসআইটিপি এস 03E04 এ বেলি এবং জেরেমিয়
(এরিকা ডস/প্রাইম ভিডিও)

তবে কি সে কি আরও সন্তোষজনক দৃশ্য ছিল না, বিশেষত একজন যুবতী হিসাবে বেলিকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে, যদি সে নিজে থেকে এটি করতে সক্ষম হয়?

এটি বেশিরভাগ যুবতী মহিলাদের জন্য প্রায় উত্তরণের একটি অনুষ্ঠান যখন তারা অবশেষে বসে থাকতে পারে এবং তাদের মায়ের সাথে কথা বলতে পারে: মহিলা থেকে মহিলার সাথে কথা বলতে পারে, এবং তবুও সিরিজটি সেই সমালোচনামূলক মুহুর্তটিকে ত্যাগ করে যা বেলির যাত্রা উন্নীত করতে পারে, আপনি এটি অনুমান করেছিলেন, প্রেমের গল্প।

তারা যদি অন্য প্রেমের গল্পগুলি খেলায় বিবেচনা করে তবে এক মুহুর্তের জন্য কল্পনা করুন: বেলি এবং তার মা বা পেট এবং নিজেই। তবে আমার ধারণা আমি খুব বেশি চাইছি।

মৌসুমে পেটে আরও গভীরতা যুক্ত করার সুযোগ ছিল – তাকে ভালভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যাতে তিনি তার কুড়ি বছর বয়সে, এখনও দুই ভাইয়ের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলেন, তিনি চঞ্চল, নির্বোধ, যুবতী মেয়ে হিসাবে উপস্থিত হন না।

তবে এটি পুরোপুরি সেই সুযোগটি পেরিয়ে যায়, এমনকি এটিকে ধুয়ে দেয়। এবং এটি বেশিরভাগ কারণেই সিরিজটি কনরাডের আপাত বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে হতাশার বিন্দুতে পরাভূত হয়।

(অ্যামাজন স্ক্রিনশট)

এটি প্রতিটি মোড়কে পেটকে পুনরায় চাপ দেয় এবং ক্ষুন্ন করে, যা এটি তাঁর গল্পের কারণে আখ্যানগতভাবে সন্তোষজনক নয়।

আর যিরমিয়? তারা সেখানে যা করছে তা আনপ্যাক করার জন্য আমার কাছে ব্যান্ডউইথ নেই।

দুঃখের বিষয়, এটি স্পষ্ট যে সিরিজটি পুরো মৌসুমটি এর শেষের জন্য খাঁটি চরিত্রের বিকাশ, ধারাবাহিকতা এবং বিকাশের ত্যাগ করতে ব্যয় করেছে এবং এটি কীভাবে পেটকে প্রভাবিত করে তার জন্য এটি বিশেষত দুর্ভাগ্যজনক।

গ্রীষ্মটি দেখুন আমি বেশ অনলাইনে পরিণত হয়েছি



হ্যাঁ, এটি আবার আমি, সেই নির্বোধ গ্রীষ্মের রোম্যান্স শো সম্পর্কে আরও বিশ্লেষণাত্মক থিঙ্কপিস লিখছি। আমি আর্ল গ্রে গ্রে চা, মিষ্টি এবং সম্মানজনক মন্তব্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখি।

আপনার যদি কোনও বা সমস্ত থাকে তবে আমি আপনাকে নীচে দেখতে পাব। বা আমাদের অনুসরণ করুন। এই টুকরোটি এমন লোকদের সাথে ভাগ করুন যারা এটির প্রশংসা করবে (বা এটি ঘৃণা করবে, আমি জানি না), এবং আমাদের মতো ইন্ডি সাইটগুলিকে সমর্থন করে থাকুন, এমন সত্যিকারের অনুরাগীদের সমন্বয়ে গঠিত যারা আপনার মতোই আগ্রহী! ধন্যবাদ।

  • সমস্ত বোঝা, কোনও সৌন্দর্য নেই - গ্রীষ্মে আমি কীভাবে বেশ ট্যাকলস ডিউটি, বাধ্যবাধকতা এবং ব্রাদারহুডকে পরিণত করেছি

    গ্রীষ্মে আমি সুন্দরদের প্রেমের ত্রিভুজটি পরিণত হতে পারে, তবে একটি জিনিস যা জটিল তা হ’ল এটি ব্রাদারহুডের চিত্রিত। আমরা আলোচনা!

  • গ্রীষ্মে আমি প্রেটিস কনরাড কেন্দ্রিক পরিণত হয়েছি-তবে আপনি যে কারণে ভাবেন তার জন্য নয়

    গ্রীষ্মের সময় আমি প্রেটি’র কনরাড পিওভ পর্বটি অত্যন্ত প্রত্যাশিত ছিল, এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে দাঁড়িয়েছিল। আমরা আলোচনা।

  • কোডটি ক্র্যাকিং: কীভাবে প্রাইম ভিডিও নিঃশব্দে তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক জেনার মুকুট নিচ্ছে

    তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের সামগ্রী মারা যায় না; এটা স্ট্রিমিং। টিএসআইটিপি, ম্যাক্সটন হল, আমরা মিথ্যাবাদী ছিলাম, প্রাইম ভিডিও আমাদের যা চাই তা দিচ্ছে, এবং সংখ্যাগুলি মিথ্যা বলে না!

  • গ্রীষ্মে আমি কীভাবে সুন্দর হয়ে উঠি তা বাল্যত্ব এবং আত্মত্যাগের গৌরবকে অন্বেষণ করে

    বেলি থেকে টেলর পর্যন্ত, গ্রীষ্মে আমি সুন্দর মরসুমে পরিণত হয়েছিল 3 স্পটলাইট করে যে স্ব -স্যাক্রাইফাইসটি মেয়ে এবং নারীত্বের ক্ষেত্রে উত্তরণের একটি অনুষ্ঠান।

  • নরম ছেলেরা, দু: খিত ছেলেরা এবং খারাপ ছেলেরা: আমি কী গ্রীষ্মে পরিণত হয়েছিল তা পুরুষত্বের উপলব্ধি সম্পর্কে প্রকাশ করে

    জন এবং অ্যাডাম, জেরেমিয়া এবং কনরাড, গ্রীষ্মে আমি বেশ নিঃশব্দে পরিণত হয়েছি যে পুরুষত্ব সম্পর্কে সমাজের উপলব্ধি প্রতিফলিত করে। আমরা কিভাবে ডুব!

টিভি ফ্যান্যাটিক বিভিন্ন নিবন্ধের ধরণের জুড়ে তাদের ভয়েসগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য উত্সাহী অবদানকারীদের সন্ধান করছে। ভাবুন আপনার কাছে টিভি ধর্মান্ধ হতে যা লাগে? আরও তথ্য এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এখানে ক্লিক করুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।