পেট্রোল এআই -95 এর বিনিময় মূল্য একটি historical তিহাসিক রেকর্ড সেট করে। সম্ভাব্য কারণ হ’ল ড্রোনগুলির আক্রমণ

ইতিহাসের প্রথমবারের মতো এআই -৯৫ ব্র্যান্ডের পেট্রোলের বিনিময় মূল্য প্রতি টন 77 77 হাজার রুবেল ছাড়িয়েছে, কমারসেন্ট সেন্ট পিটার্সবার্গ আন্তর্জাতিক প্রযোজনা এবং রাইং এক্সচেঞ্জের তথ্যের প্রসঙ্গে লিখেছেন।

বাজারে প্রকাশের একটি উত্স ২ আগস্ট তেল শোধনাগারগুলিতে ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলির হামলার সাথে উক্তিগুলির বৃদ্ধির সাথে জড়িত। তাঁর মতে, আক্রমণগুলি প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার টন ধারণক্ষমতা সহ কাঁচামালগুলির প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনের ক্ষতি করে, যার পুনরুদ্ধার এক মাস থেকে ছয় মাস সময় নিতে পারে।

রেফারেন্স সহ রয়টার্স লিখেছেনএটি, আক্রমণটির কারণে, ড্রোনগুলি পুরোপুরি নোভোকুইবাইশেভেস্কে রোসনেফ্টের এনপিসিতে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং রিয়াজান-এ ক্ষমতা অর্ধেক দ্বারা হ্রাস করা হয়েছিল।

জ্বালানি মন্ত্রক, পরিবর্তে, বাজারে পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলে অভিহিত করে। ভাষ্য আরবিসি বিভাগে খ্যাতযে তেল সংস্থাগুলি পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে পারে যাতে রফতানি সরবরাহ হ্রাস করে দেশীয় বাজারে অতিরিক্ত পরিমাণে পেট্রোলকে পুনঃনির্দেশিত করা হয়।

এআই -95 রাশিয়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় পেট্রোল। এর বিনিময় মূল্যের আগের রেকর্ডটি 2023 সালের সেপ্টেম্বরে সেট করা হয়েছিল, তারপরে এআই -95 এর টনটির দাম 76.9 হাজার রুবেল।

২৮ শে জুলাই, রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার আগস্টের শেষ অবধি পেট্রোল রফতানিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করেছিল। মন্ত্রীদের মন্ত্রিপরিষদ উচ্চ মৌসুমী চাহিদা এবং কৃষি ক্ষেত্রের কাজের সময়কালের সাথে এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

