পেডোফিল আমাদের কাছে প্রথম সার্জিকাল কাস্ট্রেশনকে আবেদন চুক্তিতে সম্মত আমাদের | খবর

একটি সিরিয়াল পেডোফিল একটি সাত বছর বয়সী কিশোরীকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করার পরে একটি মর্মস্পর্শী আবেদনের চুক্তির অংশ হিসাবে কাস্ট্রেটেড হতে সম্মত হয়েছে।
থমাস অ্যালেন ম্যাককার্টনি (৩ 37) কে “টিয়ার থ্রি” অপরাধী হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে এবং লুইসিয়ানার সবচেয়ে খারাপ শিশু শিকারীদের একজন হিসাবে বিবেচিত হয়।
স্থানীয় স্টেশন ফক্স 12 অনুসারে ম্যাককার্টনি মঙ্গলবার তার আবেদনের চুক্তির অংশ হিসাবে শারীরিক ও রাসায়নিকভাবে উভয়ই কাস্ট্রেটেড হতে সম্মত হয়েছেন – যদিও তিনি স্থানীয় স্টেশন ফক্স 12 এর মতে, তিনি এখনও 40 বছর কারাগারের পিছনে ব্যয় করবেন।
লুইসিয়ানা হ’ল প্রথম এবং একমাত্র রাষ্ট্র যা অস্ত্রোপচারের কাস্ট্রেশনকে যৌন অপরাধের শাস্তি হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।
আইনটি কেবল আগস্টের শুরুতে কার্যকর হয়েছিল – এবং তার মামলাটি প্রথমবারের মধ্যে একটি আদালত দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছিল।
দক্ষিণ রাজ্য ২০০৮ সাল থেকে নির্দিষ্ট যৌন অপরাধের শাস্তি হিসাবে রাসায়নিক কাস্ট্রেশনকে অনুমতি দিয়েছে।
লুইসিয়ানা বিচারকরা যৌন নির্যাতনের কিছু চরম ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি সরবরাহ করতে পারেন, যারা অপরাধীদের যারা অতিরিক্ত তিন থেকে পাঁচ বছরের জেল দেওয়া অস্বীকার করে তাদের সাথে।
২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে একজন মা তাকে তার মেয়েকে যৌন নির্যাতন করার পরে এই বিকল্পটি লিসভিলের বাসিন্দার কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল, কেপিএলসি-টিভি জানিয়েছে।
মহিলাটি যখন তাকে তার মেয়েকে গালি দেওয়ার জন্য আবিষ্কার করলেন, তখন তিনি টেক্সাসের হিউস্টনে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পালানোর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং তারপরে শাস্তির মুখোমুখি হয়ে ফিরে আসেন।
মঙ্গলবার ভার্নন প্যারিশে তিনি ১৩ বছরের কম বয়সী একটি শিশুকে প্রথম-ডিগ্রি ধর্ষণের চেষ্টা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
ভার্নন প্যারিশ জেলা অ্যাটর্নি টেরি ল্যামব্রাইট সাংবাদিকদের বলেন, “এটি একটি ভয়াবহ অপরাধ যা কখনও হওয়া উচিত ছিল না।”
“টমাস ম্যাককার্টনি এমন একজন শিকারী যা আমাদের সম্প্রদায়ের অন্যদের থেকে দূরে থাকা দরকার।”
সিরিয়াল ধর্ষক এর আগে ২০১১ সালে ক্রমবর্ধমান ধর্ষণের চেষ্টা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।
আগের বছর, তাকে একটি 12 বছর বয়সী একটি গুরুতর ধর্ষণের দুটি গণনায় রাখা হয়েছিল।
2006 সালে, তাকে অন্য একটি মেয়ের জঘন্য শারীরিক জ্ঞানের এক গণনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।