পেড্রো পাস্কাল তার ম্যাক্সওয়েল লর্ড সম্পর্কে ওয়ান্ডার ওম্যান ইন 1984 এর সম্পর্কে সত্যই কী অনুভব করেছিলেন
ম্যাক্সওয়েল লোরেনজানো তার ডেস্কে ওয়ান্ডার ওম্যান 1984 -এ একটি যাদুকরী শুভেচ্ছার পাথর ধারণ করছেন
ওয়ার্নার ব্রোস।

প্যাটি জেনকিন্সের 2020 সুপারহিরো ফ্লিক “ওয়ান্ডার ওম্যান 1984 -এ,” ম্যাক্সওয়েল লোরেনজানো নামে একটি দুষ্ট ব্যবসায়িক টাইকুন – ম্যাক্স লর্ড (পেড্রো পাস্কাল) নামে বিশ্বের কাছে বেশি পরিচিত – একটি খুব, খুব উচ্চাভিলাষী স্কিম রয়েছে। তিনি ড্রিমস্টোন নামে পরিচিত একটি যাদুকরী শুভেচ্ছার ক্রিস্টালকে সন্ধান করেছেন এবং তিনি কীসের জন্য চান তা সাবধানতার সাথে ভেবে দেখেছেন। ড্রিমস্টোন, আপনি দেখুন, যে কোনও একটি ইচ্ছা মঞ্জুর করতে পারেন, তবে এটি বিনিময়ে বিমূর্ত কিছু জিজ্ঞাসা করে। ম্যাক্স লর্ড তার যতটা ইচ্ছা চান তার জন্য সিস্টেমটি গেম করার একটি উপায় আবিষ্কার করেছেন। যদি সে চায় হয়ে ড্রিমস্টোন, তারপরে তিনি অন্য লোককে শুভেচ্ছা জানাতে সক্ষম হবেন … এবং বিনিময়ে তিনি যা চান তা জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। এটি একটি জয়। ম্যাক্স লর্ড, স্বাভাবিকভাবেই, আরও বেশি শক্তিশালী হওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে, স্বৈরশাসক ও রাষ্ট্রপতিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে, বিনিময়ে জমি, সেনাবাহিনী এবং সম্প্রচারের নেটওয়ার্কগুলির নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিল।

এটি ১৯৮৪ সালে একজন ব্যবসায়ীের জন্য উপযুক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কারণ এটি ছিল রোনাল্ড রেগানের কর্পোরেটপন্থী ভয়াবহতার উচ্চতা, যা কেবল অর্থ এবং শক্তি সম্পর্কে যত্নশীল একটি আত্মহীন, পুরুষালি ইউপি ক্লাস তৈরি করে। ম্যাক্স লর্ড রিগানের অন্যতম ইউপিজ, যিনি যুগের লয়েসেজ-ফায়ার পুঁজিবাদকে আক্ষরিক যাদুকরী শক্তিতে অনুবাদ করেছিলেন। এটি বলছে যে রিগান (স্টুয়ার্ট মিলিগান) চলচ্চিত্রের একটি চরিত্র।

ম্যাক্স লর্ডও বরং সন্দেহজনক ফ্যাশন ইন্দ্রিয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন চটজলদি বিক্রয়কর্মী ছিলেন যিনি একটি চিরুনি-ফরোয়ার্ড দোলায় চুল পরেছিলেন এবং তার ঘাড়ে একটি ধনুকের টাই। অসাধারণভাবে পাস্কালের জন্য, তিনি পরিষ্কার-শেভেন ছিলেন, তার স্বাক্ষর গোঁফের অভাব ছিল। এটা ছিল … একটি পছন্দ। ম্যাক্স লর্ড স্পষ্টতই একজন ড্যাপার, ওল্ড-মানি অভিজাতদের মতো দেখতে চেষ্টা করছিলেন, তবে উইম্পি ক্লাউনটির মতো দেখতে শেষ হয়েছিল (যা ছিল, আমি সন্দেহ করি, প্যাটি জেনকিন্সের অভিপ্রায়)। পেড্রো পাস্কাল সম্প্রতি হাজির লাডবিবল ইউটিউব সিরিজ “একমত হতে সম্মত,” এবং তাঁর “ওয়ান্ডার ওম্যান 1984” চেহারা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কথা বলেছেন। দেখে মনে হচ্ছে বাউটি এবং চুল কোনও সমস্যা ছিল না, তবে তিনি এই সত্যটি ঘৃণা করেছিলেন যে তাকে গোঁফ রাখতে দেওয়া হয়নি।

পেড্রো পাস্কাল ঘৃণা করেছিলেন যে ওয়ান্ডার ওম্যানের জন্য তাকে তার গোঁফ শেভ করতে হয়েছিল 1984


ম্যাক্স লর্ড ওয়ান্ডার ওম্যানের লাসোতে ওয়ান্ডার ওম্যান 1984 -এ বেঁধেছিলেন
ওয়ার্নার ব্রোস।

“একমত হতে সম্মত” শোতে বিতর্কটি ছিল পাস্কাল এবং তাঁর “দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফোর: ফার্স্ট স্টেপস” সহ-অভিনেতা ভেনেসা কির্বির মধ্যে এবং তারা ভালুক এবং গোঁফের যৌনতার মাত্রা সম্পর্কে কথা বলছিলেন। পাস্কাল যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাঁর গোঁফ কমপক্ষে বিট সেক্সি নয়, তবে তিনি মনে করেন যে এটি তার পরিষ্কার-শেভেন মুখের চেয়ে ভাল, যা আরও কম সেক্সি। চুল বলেছিল, “আমি এই জাতীয় মুখের চুলগুলি বাড়িয়েছি,” তবে আমি যদি এগুলি সব শেভ করতে চাই … তবে আমি সত্যিই খুব দেখতে চাই … আমাকে পরিষ্কার-শেভ করার সাথে দৃ strongly ়ভাবে একমত নয়। ” কির্বি (সঠিকভাবে) উল্লেখ করেছেন যে পাস্কাল যে কোনও উপায়ে সুদর্শন মানুষ।

শেষবার কখন তিনি কোনও সিনেমায় ক্লিন-শেভেন ছিলেন? “ওয়ান্ডার ওম্যান 1984,” অবশ্যই। সেই ফিল্মটি সম্পর্কে বিশেষভাবে, পাস্কাল বলেছেন:

“আমি যেভাবে তাকালাম তাতে আমি এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। (…) আমি সিনেমাটি পছন্দ করেছিলাম, তবে আমি যেভাবে দেখলাম যে আমি কখনই ফিরে যাইনি তা দেখে আমি এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যদি না এটি পুরোপুরি প্রয়োজনীয় না হয়। যদি তারা আমাকে ক্লিন-শেভেন হতে বলে তবে ‘চমত্কার চার, ‘ এবং যদি তারা জোর দিয়ে থাকে তবে আমি এটি করতাম। তবে সিনেমার আমাদের সমস্ত চেহারার জন্য এটি একটি খুব সহযোগী সৃষ্টি ছিল “”

“ফ্যান্টাস্টিক ফোর” 1960 এর দশকের গোড়ার দিকে একটি বিকল্প মহাবিশ্ব সংস্করণে সেট করা হয়েছে, সুতরাং ফ্যাশনগুলি সায়েন্স-ফাই এবং কিটস্কি রেট্রো-ফিউচারিজমের সংমিশ্রণ। সেই মিলিয়ুতে, পাস্কালকে তার গোঁফ রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৪ সালের জন্য, যদিও, গোঁফগুলি ফ্যাশনের বাইরে ছিল, কমপক্ষে ইউপিজদের জন্য (টম সেলেক এবং এডওয়ার্ড জেমস ওলমোস একটি গর্বিত ব্যতিক্রম ছিল), এবং এটি কারণেই দাঁড়িয়েছে যে ম্যাক্স লর্ড প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার-শেভেন হবেন।

জেনে রাখুন যে যদি কোনও সিনেমাতে গোঁফ সানসাল উপস্থিত হয় তবে এটি ছিল কারণ তাকে কোনও কিছুর সাথে আপস করতে হয়েছিল।



