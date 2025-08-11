You are Here
পেনসিলভেনিয়া স্টিল প্ল্যান্ট বিস্ফোরিত হয়েছে একাধিক লোককে আটকা পড়ে এবং আহত করে
News

পেনসিলভেনিয়া স্টিল প্ল্যান্ট বিস্ফোরিত হয়েছে একাধিক লোককে আটকা পড়ে এবং আহত করে

জার্মানি রদ্রিগেজ পোলিও, মার্কিন চিফ রিপোর্টার

প্রকাশিত: |। আপডেট:

কর্মকর্তাদের প্রতি সোমবার সকালে পেনসিলভেনিয়া ইস্পাত একটি প্ল্যান্টে বিশাল বিস্ফোরণের পরে একাধিক লোক আহত ও আটকা পড়েছিল।

জরুরী ক্রুরা পিটসবার্গের নিকটে মার্কিন ক্লেয়ারটন কোক ওয়ার্কস প্ল্যান্টে ছুটে এসেছিল, যা ভারী ধোঁয়ায় জড়িত দেখা গেছে।

অ্যালেগেনি কাউন্টির কর্মকর্তারা ডাব্লুটিএইকে জানিয়েছেন যে উদ্ভিদে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে থাকা লোকদের জন্য একটি উদ্ধার মিশন চলছে।

দৃশ্যের ফুটেজে দেখা গেছে যে দমকলকর্মীরা উদ্ভিদে শিখার সাথে লড়াই করছে।

11.30am ইএসটি হিসাবে বিস্ফোরণটি ঠিক কী কারণে ঘটেছিল তা পরিষ্কার নয়।

আঘাতের সংখ্যা এবং মাত্রা অস্পষ্ট রয়ে গেছে তবে একাধিক মেডিকেল হেলিকপ্টারগুলি উদ্ভিদে যাওয়ার পথে দেখা গেছে।

কর্মকর্তাদের মতে কমপক্ষে দু’জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কর্মকর্তারা অতিরিক্ত ইএমএস সংস্থান সাড়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি গণহত্যার ঘটনা ঘোষণা করেছিলেন।

অ্যালেগেনি কাউন্টির যোগাযোগ পরিচালক অ্যাবিগাইল গার্ডনার বলেছেন, কোনও হতাহতের ঘটনা নেই।

পেনসিলভেনিয়ার মার্কিন ক্লেয়ারটন কোক ওয়ার্কস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে একাধিক লোক আহত হয়েছে বলে মনে করা হয়

পেনসিলভেনিয়ার মার্কিন ক্লেয়ারটন কোক ওয়ার্কস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে একাধিক লোক আহত হয়েছে বলে মনে করা হয়

স্থানীয়রা উচ্চস্বরে শুনে শোনার পরে সোমবার সকালে প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছিল

স্থানীয়রা উচ্চস্বরে শুনে শোনার পরে সোমবার সকালে প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছিল

বিস্ফোরণের পরে একাধিক অ্যাম্বুলেনগুলি উদ্ভিদে আসতে দেখা গেছে

বিস্ফোরণের পরে একাধিক অ্যাম্বুলেনগুলি উদ্ভিদে আসতে দেখা গেছে

‘বিস্ফোরণের মাত্র একটি প্রতিবেদন! একাধিক অ্যাম্বুলেন্সের জন্য জিজ্ঞাসা! আমার প্রার্থনাগুলি এই ট্র্যাজেডি এবং তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত যে কারও কাছেই যায়, ‘ক্লেয়ারটনের মেয়র রিচ লাতানজি বলেছেন।

এদিকে সিনেটর জন ফেটারম্যান জনগণকে অঞ্চল থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন।

‘এলাকার লোকদের জন্য, দয়া করে স্থানীয় কর্মকর্তাদের কথা শুনুন এবং অঞ্চলটি এড়িয়ে চলুন,’ তিনি এক্স -তে বলেছিলেন, ‘আহতদের এবং যারা এখনই আমার চিন্তায় প্রভাবিত তাদের সকলকে রেখে দিন।’

ক্লেয়ারটন কোক ওয়ার্কসকে উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম কোকিং অপারেশন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

দমকলকর্মীরা শিখা শান্ত করার জন্য কাজ করায় একাধিক অ্যাম্বুলেন্স ভবনের বাইরে আসতে এবং বাইরে আসতে দেখা গেছে।

ইউএস স্টিল এখনও একটি বিবৃতি জারি করেনি।

তবে স্টিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নিশ্চিত করেছে যে উদ্ভিদে একটি ঘটনা ঘটেছে।

গভর্নর জোশ শাপিরো এক্স -তে বলেছিলেন যে তাঁর প্রশাসন বিস্ফোরণের পরে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

‘দৃশ্যটি এখনও সক্রিয়, এবং আশেপাশের লোকেরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশ অনুসরণ করা উচিত। ক্লেয়ারটন সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা করার জন্য দয়া করে লরি এবং আমার সাথে যোগ দিন, ‘তিনি বলেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts