পেনসিলভেনিয়া স্টেট ট্রুপার্স সুসকেহানা কাউন্টি শুটিংয়ে আহত
পেনসিলভেনিয়া স্টেট ট্রুপার্স সুসকেহানা কাউন্টি শুটিংয়ে আহত

বকস কাউন্টিতে জনসাধারণের উপস্থিতির সময় এই সংবাদটি ভাগ করে নেওয়া গভর্নর জোশ শাপিরোর মতে, সুসকাহানা কাউন্টিতে একটি আহ্বানের জবাব দেওয়ার সময় বৃহস্পতিবার বিকেলে দুটি পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের সৈন্যদের গুলি করা হয়েছিল।

শাপিরো বলেছিলেন, “এটি একটি সক্রিয় ঘটনা হিসাবে রয়ে গেছে এবং একবার এটি শেষ হয়ে গেলে আমি নিজেই এই অঞ্চলটি ঘুরে দেখার ইচ্ছা করি।”

পেনসিলভেনিয়া রাজ্য পুলিশ (পিএসপি) সুসকেহানা কাউন্টির উত্তর -পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত শুটিংটি সক্রিয়ভাবে তদন্ত করছে। কর্তৃপক্ষ চলমান সুরক্ষা উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে থম্পসনের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে 171 রুটের নিকটবর্তী অঞ্চলটি এড়াতে জনগণকে অনুরোধ করেছে।

পিএসপি উল্লেখ করেছে যে সন্দেহভাজন সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ পাওয়া গেলে প্রকাশিত হবে।

উভয় সৈন্যদলের কাছের হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান পরিস্থিতি প্রকাশ করা হয়নি।

“লরি এবং আমি এই সাহসী সৈন্যদের জন্য প্রার্থনা করছি, এবং আমাদের চিন্তাভাবনা তাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং রাজ্য পুলিশের প্রতিটি সদস্যের সাথে রয়েছে,” শাপিরো এক্স -এর একটি পোস্টে লিখেছিলেন।

সেন জন ফেটারম্যান, ডি-পা।, একে “ভয়াবহ সংবাদ” বলে অভিহিত করেছেন।

ফেটারম্যান এক্স -এর একটি পোস্টে লিখেছেন, “সুসকুহান্না থেকে ভয়াবহ সংবাদ।

ইউএস সেন ডেভ ম্যাককর্মিক, আর-পা।, সোশ্যাল মিডিয়ায় উল্লেখ করে এই ঘটনাটিও স্বীকার করেছেন: “ডিনা এবং আমি সুসকেহানা কাউন্টিতে আমাদের সাহসী রাষ্ট্রীয় সৈন্যদের জন্য প্রার্থনা করছি এবং আরও বিশদ প্রকাশের সাথে সাথে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।”

এটি একটি উন্নয়নশীল গল্প। আপডেটের জন্য দয়া করে এখানে ফিরে দেখুন।

