পেন্টাগনের প্রধান ট্রাম্প এবং পুতিনের সভায় তাঁর উপস্থিতির অনুমতি দিয়েছিলেন: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.রু

পেন্টাগনের চিফ হেগসেট আলাস্কায় ট্রাম্প এবং পুতিনের সভায় তাঁর অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন

পেন্টাগনের চিফ পিট হেগসেট স্বীকার করেছেন যে তিনি আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন সভায় অংশ নিতে পারেন। তিনি এই সম্পর্কে রিপোর্ট ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে।

ট্রাম্প এবং পুতিনের সভায় তাঁর উপস্থিতি সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের উত্তর হেগসেট উত্তর দিয়েছিলেন। “আমি জানি না। আসুন দেখুন আমার সময়সূচীটি কেমন হবে। সম্ভবত,” আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রধান বলেছেন।

এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন যে আলাস্কার পুতিনের সাথে বৈঠকটি ১৫ ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। পরে এই তথ্যটি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির সহকারী ইউরি উশাকভের সহকারী দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

