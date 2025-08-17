পেন্স ডিসি অপরাধ সংকট সম্পর্কিত ট্রাম্পের ফেডারেল ন্যাশনাল গার্ডের অ্যাকশনের প্রশংসা করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স বলেছেন, তিনি রবিবার সিএনএন -এর জ্যাক ট্যাপারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে অপরাধের বিরুদ্ধে চাপ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিলেন।
“স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন” -তে উপস্থিত হওয়ার সময় পেন্সকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ট্রাম্প শত শত ন্যাশনাল গার্ড সেনা দেশের রাজধানীতে প্রেরণ করার বিষয়ে কী ভাবেন, ট্রাম্প কীভাবে তিনি January জানুয়ারী, ২০২১ সালে ক্যাপিটল দাঙ্গায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তার সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার পরে।
“এখানে ওয়াশিংটন, ডিসি -তে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ন্যাশনাল গার্ড এবং অন্যান্য ফেডারেল সেনা মোতায়েন করেছেন, সম্ভবত ডিসিতে অনাচার এবং উচ্চ অপরাধের জরুরি অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে,” টেপার পেন্সের কাছে তাঁর প্রশ্নে শুরু করেছিলেন।
“আমি কৌতূহলী যে আপনি যখন দেখেন যে রাষ্ট্রপতি আগ্রাসীভাবে ন্যাশনাল গার্ডকে যখন January ই জানুয়ারী, ২০২১ -এ তা না করেন, তখন তিনি যখন আক্রমণাত্মকভাবে চাপ দিচ্ছেন, তখন ক্যাপিটল আক্রমণে থাকায়, একটি জনতা আপনাকে লঞ্চ করার চেষ্টা করছিল এবং আপনার পরিবার বিপদে পড়েছিল?” টেপার জিজ্ঞাসা করলেন।
পেন্স 6 জানুয়ারীকে “একটি করুণ দিবস” বলে অভিহিত করেছিলেন, শহরে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ট্রাম্পের প্রচেষ্টার প্রশংসা করার আগে।
তিনি শহরের উচ্চ হত্যাকাণ্ডের হার মোকাবেলায় “গুরুত্বপূর্ণ” পদক্ষেপ হিসাবে ডিসি পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারী রাষ্ট্রপতির পক্ষে রক্ষা করেছিলেন।
পেন্স বলেছেন, “আচ্ছা, জানুয়ারী একটি মর্মান্তিক দিন ছিল। “আমি জানি যে এটি এখন খুব সমবায় উপায়ে কাজ করছে।”
“জ্যাক, কলম্বিয়া জেলা যদি আসলে একটি রাজ্য হত তবে দেশে এটির সর্বাধিক হত্যাকাণ্ডের হার ছিল,” তিনি যোগ করেন। “এবং এখানেই আমাদের জাতীয় সরকারকে পরিচালনা করতে হবে, যেখানে কয়েক হাজার মানুষ আপনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, প্রতিদিন কাজ করেন। আমি মনে করি রাষ্ট্রপতি কী করছেন এটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি এটি পুরোপুরি সমর্থন করেন।
দেশজুড়ে শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের পদক্ষেপের দিকে ঝুঁকছেন, দাবি করেছেন যে সহিংস অপরাধ 30 বছরের নিচে রয়েছে, এটি আইন প্রয়োগকারী কিছু বিশেষজ্ঞরা চ্যালেঞ্জিত একটি পরিসংখ্যান।
সোমবার হাউস সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফরিস, ডিএনওয়াই, হাউস সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফরিস সোমবার বলেছেন, “ওয়াশিংটন ডিসি-তে সহিংস অপরাধ ত্রিশ বছরের সর্বনিম্নে রয়েছে।” “ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্থানীয় পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই। এবং আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত ইস্যুতে শূন্য বিশ্বাসযোগ্যতা। হারিয়ে যান।”
সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনের সময় রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে ডিসিতে হত্যাকাণ্ডের হার বিশ্বজুড়ে কুখ্যাতভাবে সহিংস শহরগুলির তুলনায় বেশি।
ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন, “আজ ওয়াশিংটনে হত্যার হার মেক্সিকো সিটির কলম্বিয়া, বোগোটা, এর চেয়ে বেশি যে জায়গাগুলি আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জায়গা হিসাবে শুনেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি,” ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন।
“এটি অনেক বেশি। গত পাঁচ বছরে গাড়ি চুরির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে, এবং কারজ্যাকিংয়ের সংখ্যা তিনগুণ বেশি হয়েছে। ২০২৩ সালে খুনের সর্বোচ্চ হারে পৌঁছেছে, সম্ভবত তারা ২৫ বছর বলে, তবে তারা জানে না যে এর অর্থ কী তা আরও খারাপ হতে পারে না,” তিনি যোগ করেছেন।
