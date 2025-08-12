পেন এন্টারটেইনমেন্টে $ 185 মিলিয়ন হলিউড ক্যাসিনো জোলিয়েটের দুর্দান্ত খোলার রয়েছে

পেন এন্টারটেইনমেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন $ 185 মিলিয়ন ডলার হলিউড ক্যাসিনো জোলিয়েট খুলেছে, যা 1992 সাল থেকে ডেস প্লেনেস নদীর তীরে পরিচালিত প্রাক্তন রিভারবোট সম্পত্তিটিকে প্রতিস্থাপন করে।
উদ্বোধনটি তফসিলের চেয়ে ভাল ছিল বলে জানা গেছে, এটি প্রত্যাশিত ছয় মাস আগে এটি ঘটেছিল।
সোমবার (১১ আগস্ট) ফিতা কাটা অনুষ্ঠানটি বিধায়ক এবং অঞ্চল গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইলিনয় গেমিং বোর্ডের কর্মকর্তা, শিকাগো বিয়ার্স এক্সিকিউটিভ এবং এনএফএল কিংবদন্তি এবং জোলিয়েটের নেটিভ টম থায়ার উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন।
বিকেল ৪ টা ৪০ মিনিটে ক্যাসিনো গেমিং এবং বিনোদন গন্তব্য অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অতিথিদের স্বাগত জানাতে তার দরজা খুলেছিল।
ফিতা কাটা। ড্রাগন নাচ। হলিউড জোলিয়েটের পরবর্তী অধ্যায়টি এখানে।@পেনেন্টাইন এবং হলিউড জোলিয়েট যাত্রার অংশ হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। নতুন হলিউড অন্বেষণ করার জন্য আপনার। pic.twitter.com/swfii8nmzc
– হলিউড জোলিয়েট (@হলিউডজোলিয়েট) আগস্ট 11, 2025
পেন এন্টারটেইনমেন্টের সিইও এবং সভাপতি জে স্নোডেন বলেছেন, “আমরা নতুন নতুন হলিউড ক্যাসিনো জোলিয়েটে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাতে চাই।”
“প্রায় 20 মাসের নির্মাণের পরে, আমরা এই স্থল-ভিত্তিক বিনোদন গন্তব্যগুলির দরজা খুলতে পেরে শিহরিত। আমরা উইল কাউন্টিতে আমাদের 30 বছরের ইতিহাস নিয়ে গর্বিত এবং নতুন চাকরি তৈরি করে, গুরুত্বপূর্ণ করের রাজস্ব সরবরাহ করে এবং আরও বেশি দর্শনার্থীদের এলাকায় আনার জন্য একটি নতুন আকর্ষণ হিসাবে পরিবেশন করে সম্প্রদায়টিতে আমাদের বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
নতুন হলিউড ক্যাসিনো জোলিয়েট কেমন?
হলিউড ক্যাসিনো জোলিয়েট প্রায় 189,000 বর্গফুট, এবং এটি প্রায় 600 টি দলের সদস্য নিয়োগ করে, 450 টি নির্মাণ কাজ উত্পন্ন হয়েছে।
আসল গেমিং ফ্লোরটিতে 1000 টি ভিডিও রিল স্লট এবং ভিডিও পোকার মেশিন রয়েছে, পাশাপাশি ব্ল্যাকজ্যাক, ক্র্যাপস, রুলেট এবং ব্যাকাকারাতের মতো 43 টি টেবিল গেম রয়েছে। ইন্টারেক্টিভ গেমস সহ স্পোর্টস বাজিরিং এবং রেসিং কিওস্কও রয়েছে।
10,000 বর্গফুট ইভেন্ট সেন্টার সহ গন্তব্যটির বিভিন্ন ডাইনিং বিকল্প রয়েছে যা বিবাহ, গ্যালাস, সম্প্রদায় ইভেন্টগুলি, কনসার্ট এবং আরও অনেক কিছু সমন্বিত করতে পারে।
পেনের অপারেশনসের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট টড জর্জ বলেছেন, “এই উদ্বোধনটি জোলিয়েটে বিনোদনের এক উত্তেজনাপূর্ণ নতুন যুগের চিহ্ন রয়েছে।”
“আমরা জোলিয়েট শহর, ইলিনয় গেমিং বোর্ড এবং আমাদের ব্যবসায় এবং সম্প্রদায়ের অংশীদারদের যারা এই নতুন সম্পত্তির সফল বিকাশে অবদান রেখেছিল তাদের সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।
“আমরা এই অঞ্চল জুড়ে পৃষ্ঠপোষকদের জন্য বিশ্বমানের ডাইনিং, বিনোদন এবং গেমিং বিকল্পগুলির সাথে একটি উন্নত অভিজ্ঞতা সরবরাহের প্রত্যাশায় রয়েছি।”
