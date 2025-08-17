পেমব্রোকশায়ারের থর্ন দ্বীপ দুর্গটি 3 মিলিয়ন ডলার পার্টির স্পেসে পরিণত হয়েছে

অনেকে একটি সংস্কার প্রকল্প গ্রহণের স্বপ্ন দেখেন, এমন কিছু রূপান্তর করতে এবং নিজের তৈরি করার জন্য।
তবে একজন প্রাক্তন সফটওয়্যার কোম্পানির সিইওর জন্য, 19 শতকের নেপোলিয়োনিক ফোর্টকে জীবিত করে তোলার সুযোগটি তার প্রত্যাশার চেয়ে আরও চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিল।
মাইক কনার, 52, পেমব্রোকশায়ারের মিলফোর্ড হ্যাভেনের কাছে থর্ন দ্বীপটি মে 2017 সালে 555,000 ডলারে ছড়িয়ে দিয়েছেন।
পূর্ববর্তী মালিকের অধীনে তার দলগুলির জন্য পরিচিত এই বিল্ডিংটি 17 বছর ধরে খালি ছিল, এটি একটি বাসযোগ্য অবস্থায় আনতে প্রায় এক বছর সময় নিয়েছিল।
এখন 40 টি বিছানা, চারটি এন-স্যুট বাথরুম এবং নিজস্ব নাইট ক্লাব দিয়ে সজ্জিত, historic তিহাসিক বিল্ডিংটি চলমান জল না থাকার থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে এবং 3 মিলিয়ন ডলারে বাজারে ফিরে এসেছে।
মিঃ কনার কৌতুক করেছিলেন, “অনেকে এটিকে মধ্যজীবনের সংকট হিসাবে বর্ণনা করেছেন।”
“আমি সত্যিই জানতাম না যে আমি নিজেকে কী .ুকছিলাম।”
ইতিহাসের সাথে স্তরযুক্ত, 100 সদস্যের দুর্গটি মূলত 1850 এর দশকে মিলফোর্ড হ্যাভেনের ব্যস্ত বন্দরটি ফরাসী নৌ আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে নির্মিত হয়েছিল।
এটি ১৯৪ 1947 সালে একটি হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং ১৯৯৯ সালে বিক্রি হওয়ার আগে জন্মদিনের পার্টি, বিবাহ এবং স্ট্যাগ পার্টির জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
২০০১ সালের মধ্যে ভন এসেন হোটেল গ্রুপটি এই বিল্ডিংটি কিনেছিল যারা মূল ভূখণ্ড থেকে অ্যাক্সেসের জন্য একটি তারের গাড়ি দিয়ে সজ্জিত হোটেলটি পুনরায় খোলার জন্য 4 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার ইচ্ছা করেছিল।
তবে মিঃ কনার তালিকাভুক্ত বিল্ডিংটি কিনেছিলেন, যখন একবারে বাধা পার্টি দ্বীপটি বাড়তে থাকে।
“এখানে কোনও বৈদ্যুতিক, জল ছিল না এবং কোনও খাবার বা বর্জ্য ফিরে আসার দরকার ছিল না,” তিনি বলেছিলেন।
“আমার স্ত্রী বেশ ক্রস ছিলেন যখন আমি প্রথম বলেছিলাম যে আমি এটি কিনেছি, তিনি বলেছিলেন যে এটি একবারে ফ্লাশিং লু থাকলে তিনি থাকবেন, যা বেশ যুক্তিসঙ্গত।”
তবে মিঃ কনার অনুমান করেননি যে প্রথম ফ্লাশটি বায়োডিজেস্টার পাম্পে যাওয়ার জন্য 16 ফুট (5 মিটার) রক দিয়ে কাটা প্রয়োজন, শেষ পর্যন্ত তাকে 200 ডলার ব্যয় করে।
“ওয়েলস কিছু একেবারে কল্পিত historic তিহাসিক ভবন পেয়েছেন যা সত্যই দুঃখজনক অবস্থায় রয়েছে,” মিঃ কনার বলেছেন।
পুরো থর্ন দ্বীপ সংস্কার প্রক্রিয়াটি লাইনটি পেতে প্রায় পাঁচ বছর সময় নিয়েছিল, ছয় জন এই দ্বীপে প্রায় চার বছর ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় বাস করছিলেন।
হেলিকপ্টারটির মাধ্যমে বেশিরভাগ সরঞ্জাম আনা হয়েছিল, মিঃ কনার বলেছিলেন, এমন একটি প্রক্রিয়া যা তিনি তার অবস্থানের ভিত্তিতে “অবিশ্বাস্যভাবে কঠোর” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
তিনি যোগ করেছেন যে উপকরণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল, তবে যারা এই প্রকল্পে কাজ করতে এবং সাইটে বাস করতে সম্মত হন তাদের পক্ষে এটিও একটি চ্যালেঞ্জ ছিল।
মিঃ কনার বলেছেন, “বেশিরভাগ লোকেরা যারা এই প্রকল্পে যোগদান করেছেন, আমি এখনও এখন নিয়ে কাজ করি।”
“কত লোক আপনাকে সহায়তা করতে চায় তা আপনি কেবল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেননি।”
দ্বীপে কর্মরত পুরুষরা দ্বীপে প্রায় দুই সপ্তাহের স্টিন্ট ব্যয় করতেন, ঝরনা করতে না পেরে ধুলায় covered েকে রাখতেন।
মিঃ কনার বলেছিলেন, “তারা একটি জেনারেটর দিয়ে তাদের ফোনগুলি চার্জ করত, এবং ধোয়ার জন্য সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এটি ছিল কঠোর জীবনযাপন,” মিঃ কনার বলেছিলেন।
ডিজাইন এবং প্রযুক্তি শিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষিত মিঃ কনার বলেছেন, নকশা প্রক্রিয়া তাকে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত করেছে।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে ভিক্টোরিয়ানরা এত দুর্দান্ত কিছু তৈরি করতে পারে, তাকে চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এক হাজার লোক দু’বছর ধরে এটি নিয়ে কাজ করছিল, এটি স্টোন হেঞ্জের মতোই নির্মিত হয়েছিল।”
মিঃ কনার বলেছিলেন, “আমি অনুভব করেছি যে আমার কাজটি সত্যিই এটি আধুনিকীকরণ করছে,” সংস্কারটি যুক্ত করা নতুনটি কীভাবে পুরানোটির সাথে কাজ করবে তা নির্ধারণের একটি কাজ ছিল।
“এটি প্রায় তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য শ্রদ্ধার মতো মনে হয় এবং আপনি ইতিমধ্যে একটি দুর্দান্ত, বোমা-প্রমাণ নির্মাণের শীর্ষে শেষের দিকে শেষ কিছুটা তৈরি করছেন।”
মিঃ কনারির মতে এই দ্বীপটি “সবকিছু দেখেছে”, ৮০ জন-জনগণের দল থেকে “মিলপন্ড সেরেনিটি” পর্যন্ত।
“কোনও প্রতিবেশী নয়” নিয়ে, দ্বীপটি মিঃ কনারির পঞ্চাশতম জন্মদিনের জন্য নিজস্ব উত্সবটি আয়োজন করেছিল, মনোরম উঠোন জুড়ে একটি টাইট-রোপ পারফর্মার দিয়ে সম্পূর্ণ।
“আমি যখন সপ্তাহান্তে আসেন তারা অবাক হয়ে যায় যখন আমি তাদের একটি বিন লাইনার হস্তান্তর করি এবং বলি যে এটি তাদের সাথে ফিরে আসা দরকার – তবে কেউ এখানে বিনগুলি সংগ্রহ করতে আসে না।”
প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে, মিঃ কনার দ্বীপে তাঁর সময়টিকে “অবিশ্বাস্য” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন কারণ তাকে প্রতিদিনের রুটিনগুলি ছেড়ে দিতে হয়েছিল।
“আমরা সকলেই প্রায়শই নির্ধারিত সভাগুলির একটি ক্যালেন্ডার দ্বারা বাস করি, তবে দ্বীপটি সম্পূর্ণ বিপরীত – এটি গ্রিডের বাইরে। এটি বাস্তব সময় অনুভব করে, এটি বেঁচে থাকার মতো মনে হয়।”
দ্বীপে সময় থামে, মিঃ কনার বলেছিলেন, যোগ করে সর্বদা কিছু চলার সাথে সাথে লোকেরা তাদের ফোনগুলি দূরে রাখার প্রবণতা রাখে।
“আমি মনে করি এটিই থর্নকে একটি বিশেষ জায়গা করে তোলে, লোকেরা উপস্থিত রয়েছে।”
মূলত গ্লৌচেস্টারশায়ার থেকে আসা, মিঃ কনার দ্বীপে বাস করেন না তবে প্রাথমিক ঠিকাদার হিসাবে সংস্কার প্রক্রিয়া চলাকালীন সেখানে প্রচুর সময় ব্যয় করেছিলেন।
তিনি প্রথমে উদ্যোগের পাশাপাশি তার ব্যবসা চালাচ্ছিলেন, তবে দু’বছর আগে তার সফটওয়্যার সংস্থাটি বিক্রি করেছিলেন।
“সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার এই সমান্তরাল জীবনযাপন করা আমার পক্ষে বেশ ক্যাথারিক ছিল, যা বিশেষত কোভিডের মাধ্যমে বেশ দুর্দান্ত ছিল।”
এই প্রকল্পটি মিঃ কনার এর ব্যক্তিগত heritage তিহ্যের উপরও id াকনাটি তুলেছিল, কারণ তিনি কীগুলি না পাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করেননি যে তিনি আসলে এক চতুর্থাংশ ওয়েলশ, পেমব্রোক ডকের আপটন ক্যাসলে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তিনি এক চতুর্থাংশ ওয়েলশ।
দ্বীপের ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে মিঃ কনার বলেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে এর নতুন মালিক এটি তার মতোই উপভোগ করেছেন, তবে এটি পর্যটকদের আকর্ষণ হিসাবে পরিচালনা করার বা “সবচেয়ে অবিশ্বাস্য র্যাবস” এর হোস্ট খেলারও বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।
মিঃ কনার বলেছিলেন যে তিনি প্রায় 800 জনকে হোস্ট করার সম্ভাবনা সহ “অবিশ্বাস্য 24 ঘন্টা অভিজ্ঞতা” সরবরাহকারী সাইটটি কল্পনা করেছিলেন।
“আমি মনে করি এটি ওয়েলসের পক্ষে দুর্দান্ত হবে তবে আমি সেই শিল্পে নেই এবং আমি জানি না যে এটি কীভাবে কাজ করে।
“যদি এটি উপার্জন তৈরি করে, এবং চাকরি তৈরি করে এবং নিজেকে টিকিয়ে রাখে, তবে এটি একটি দুর্দান্ত ফলাফল হবে।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “যত বেশি লোক এটি আরও ভাল ব্যবহার করতে পারে, কারণ এটি এই অঞ্চলের অন্যতম আকর্ষণীয় বিল্ডিং হয়ে উঠেছে।”
মিঃ কনার বলেছিলেন যে আরও বেশি লোককে ওয়েলসে এসে সেখানে কী আছে তা দেখার দরকার ছিল।
“এটি একটি ফাঁকা ক্যানভাস, এবং পরবর্তী মালিক তার জন্য কী কাজ করতে পারে,” তিনি দ্বীপের কথা বললেন।
“তবে যদি সেখানে কোনও ঘটনা ঘটে থাকে তবে আমি সেখানে যাওয়ার জন্য ভাঙা কাচের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতাম।”