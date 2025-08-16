পেমেক্স বিতরণের সাথে লড়াই করার সাথে সাথে পেট্রোলের প্রাপ্যতা সঙ্কুচিত হয়

বেশ কয়েকটি অঞ্চলে মেক্সিকান গাড়িচালকরা যেহেতু তাদের ট্যাঙ্কগুলি পূরণ করতে সক্ষম গ্যাস স্টেশনগুলি খুঁজে পেতে লড়াই করে, রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম শুক্রবার বলেছিলেন যে সমস্যাটি বিতরণ, সরবরাহ নয়।
শেইনবাউম তার সকালের সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “কোনও ঘাটতি নেই; আমাদের পেট্রল রয়েছে।” “বিষয়টি পরিবহণের সাথে রয়েছে এবং আমরা এটি সমাধান করছি।”
সংবাদপত্র এল ফিনান্সিয়েরো জানিয়েছে যে মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো স্টেট, উত্তর রাজ্য নিউভো লেন এবং দক্ষিণ রাজ্য চিয়াপাসের স্টেশন মালিকরা সরবরাহের সমস্যার কথা জানিয়েছেন।
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থা পেমেক্স স্বীকার করেছে যে এটি বেশ কয়েকটি ডেলিভারি যানবাহনকে সরিয়ে রেখেছে এমন রক্ষণাবেক্ষণের কারণে কিছুটা ট্যাঙ্কার ট্রাকের ঘাটতি অনুভব করছে।
শেইনবাউম আরও বলেন, “কিছু বিতরণ এখনও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং দায়বদ্ধতা পেমেক্সে স্থানান্তরিত হচ্ছে,” যোগ করে অতিরিক্ত পরিবহন সংস্থাগুলির সাথে চুক্তিগুলি এখনও চূড়ান্ত করা হচ্ছে।
ন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ গ্যাস স্টেশন মালিকদের সাথে যুক্ত খুচরা বিক্রেতারা এল ফিনান্সিরোকে বলেছিলেন যে পেমেক্সের স্টোরেজ এবং বিতরণ টার্মিনালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস রয়েছে বলে মনে হয়।
ওয়ানএক্সপো ভাইস প্রেসিডেন্ট ফার্নান্দো গঞ্জালেজ লজিস্টিকাল বিষয়গুলিকে “বিতরণ পদ্ধতিতে একটি অস্থায়ী অনিয়ম” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে মেক্সিকো উপত্যকায় প্রায় ৫% স্টেশন – গ্রেটার মেক্সিকো সিটি মেট্রোপলিটন অঞ্চল, মেক্সিকো স্টেট এবং হিডালগো রাজ্যের অংশ – সমন্বিত – ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
এল ফিনান্সিয়েরো বলেছিলেন যে শিল্পাঞ্চলীয় রাজ্যের ন্যুভো লেয়েনের কমপক্ষে ৪২ টি স্টেশন পেট্রোল ছাড়াই ছিল – মোটের প্রায় ৫..6% – এবং চিয়াপাসের ২ 27 টি স্টেশন একই পরিণতি ভোগ করছে। দক্ষিণ রাজ্যের ৪০ টিরও বেশি স্টেশন সপ্তাহের শুরুতে সরবরাহের সমস্যাগুলির কথা জানিয়েছিল।
ন্যুভো লেনের রাজধানী মন্টেরেরির বাসিন্দারা অসুবিধার বিষয়ে অভিযোগ করেছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি পোস্ট দিয়ে যে কমপক্ষে পাঁচটি স্টেশন বন্ধ ছিল – একটি এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে একটি। ক্লোজারগুলি বিকল্পগুলির সন্ধানের সময় তাদের রুটিনগুলি সামঞ্জস্য করতে – এবং আরও গ্যাস ব্যবহার করতে বাধ্য করছিল।
চিয়াপাসের পরিস্থিতি ছিল একটি বিতরণ টার্মিনালের মিডউইক টেকওভার দ্বারা জটিল অবসরপ্রাপ্ত পেমেক্স কর্মীরা যারা অভিযোগ করেছিলেন যে সংস্থাটির কাছে আরও বেশি ট্যাঙ্কার ট্রাক কেনার জন্য অর্থ রয়েছে, তবে তারা অবসরপ্রাপ্তদের স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছেপেমেক্স বলেছিলেন যে “গ্রাহকদের জন্য একটি নিরাপদ, দক্ষ এবং অবিচ্ছিন্ন সরবরাহের গ্যারান্টি দিয়ে” মেক্সিকো উপত্যকায় তার সরবরাহের ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছিল।
থেকে রিপোর্ট সহ প্রক্রিয়া, মিলেনিয়াম এবং আর্থিক