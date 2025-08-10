পেরেডিস দ্বারা শেষ-দ্বিতীয় মাঠের গোলটি বোমারু বিমানের বিপক্ষে 28-27 জিতে স্ট্যাম্পগুলি উত্তোলন করে-ক্যালগারি

সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রবীণ কিকার আরও একটি গেম-বিজয়ী মাঠের গোলটি বুট করার পরে রেনি পারেডেস একজন মুগ্ধ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আত্মবিশ্বাসের ভোট পেয়েছিলেন।
শনিবার উইনিপেগ ব্লু বোম্বারদের (৪-৪) জয়ের রোমাঞ্চকর ২৮-২7 ব্যবধানে জয়ের জন্য ক্যালগারি স্ট্যাম্পেডারদের (-3-৩) জয়ের জন্য গেমের চূড়ান্ত খেলায় ৪০ গজের মাঠের গোলটি লাথি মেরেছিল পেরেডেস।
মাত্র 61১ সেকেন্ড আগে, উইনিপেগের সেরজিও কাস্টিলো ব্লু বোম্বারদের 26-25 সুবিধা দেওয়ার জন্য একটি 63-গজের মাঠের গোলটি লাথি মেরে সিএফএল রেকর্ডটি বেঁধেছিল।
“তিনি আবার শেষ হাসি পেয়েছিলেন,” ক্যাসিলো বলেছিলেন, যিনি উইনিপেগকে দুটি পয়েন্টে রাখার জন্য পরবর্তী কিক অফে 100 গজের একককে লাথি মেরেছিলেন। “আমি মনে করি এটি যখন আমি তার বিরুদ্ধে খেলি তখন তার তিনটি খেলা জয়ের কিকের মতো ছিল।”
কাস্টিলো মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পেরেডিস ঘড়ির উপরে মাত্র তিন মিনিটেরও বেশি সময় রেখে 46-ইয়ার্ডার হারিয়ে যাওয়ার পরে তার সুরকার রাখতে সক্ষম হয়েছিল।
“তিনি ১৪-, ১৫ বছরের পশুচিকিত্সা, যা ভলিউম বলে কারণ যে কেউ চতুর্থ স্থানে একটি তৈরি করতে পারে, তবে আপনি কি একটি মিস করতে পারেন এবং তারপরে মানসিকভাবে ফিরে যেতে পারেন, তাই এই দুটি কানের মধ্যে আমি বাজি ধরেছি, কারণ এটি আমার আগে অনেক নেতিবাচকতা রয়েছে,” কাস্টিলো, যিনি চারটি ফিল্ডের লক্ষ্য নিয়ে খেলা শেষ করেছেন, বলেছেন।
পেরেডিসের চারটি মাঠের গোলও ছিল এবং স্ট্যাম্পগুলির জন্য দুটি সিঙ্গেল যুক্ত হয়েছিল, যারা দ্বি-খেলা হেরে যাওয়ার ধারাবাহিকতা ছুঁড়ে ফেলেছিল।
“প্রতিটি কিক হিসাবে একই-ইতিমধ্যে 12 বার রয়েছে (ওয়াক-অফ মাঠের লক্ষ্য নিয়ে),” পার্পেস বলেছেন, যিনি তাঁর সতীর্থদের সাফল্যের জন্য দুর্দান্ত অবস্থানে রাখার জন্য প্রশংসা করেছিলেন।
“আমাদের অপরাধটি বেশ ভাল। আমি এই বছর সেরা মরসুম করছি না But
ব্রেকিং জাতীয় সংবাদ পান
কানাডা এবং বিশ্বজুড়ে প্রভাবিত খবরের জন্য, যখন তারা ঘটে তখন সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া নিউজ সতর্কতাগুলি ব্রেকিংয়ের জন্য সাইন আপ করুন।
মাথায় আঘাতের সাথে আগের খেলাটি মিস করার পরে, কোয়ার্টারব্যাক ভার্নন অ্যাডামস জুনিয়র লাইনআপে ফিরে এসে টাচডাউন পাসে টাচডাউন পাস করে টেভিন জোন্সকে ফেলে দেন।
“ক্লাচ রিনি, আমি তাকে আমার পাশে পেয়ে খুশি,” অ্যাডামস বলেছেন, যিনি 300 গজের জন্য 17-অফ -24 পাস শেষ করেছেন। “এক বছরে তিনবার একটি দুর্দান্ত উইনিপেগ দলকে পরাজিত করতে পেরে খুব ভাল লাগছে। আমরা জানি আমরা সম্ভবত তাদের আবার প্লে অফে দেখতে যাচ্ছি।”
কোয়ার্টারব্যাক শুরু করে জ্যাচ কলারোস বোম্বারদের জন্য জেরেথ স্টার্নসের কাছে একটি টাচডাউন পাস ছুঁড়েছিলেন, যখন তার ব্যাকআপ ক্রিস স্ট্রেভেলার একটি টিডির জন্য দৌড়েছিলেন।
ঘাড়ের আঘাতের সাথে উইনিপেগের আগের খেলাটি হারিয়ে যাওয়ার পরে, 214 গজ 21-এর 21-এর পাস শেষ করার সাথে সাথে কলারোস তার ফিরে আসতে ভাল লাগছিল।
প্রথম চারটি পাসের সাথে সংযুক্ত কলারোস তিনি উইনিপেগের প্রথম ড্রাইভে প্রথম কোয়ার্টারের 4:47 এ কাস্টিলোর 49-গজের মাঠের গোলটি স্থাপনে সহায়তা করার জন্য গেমের প্রথম ড্রাইভে ছুঁড়েছিলেন।
উদ্বোধনী কোয়ার্টারের পরে ট্রে ভাভাল ক্যালগেরির 13-গজ লাইনে 33 গজ পিছনে একটি প্যান্ট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনটি নাটক পরে, স্ট্রেভেলার দর্শকদের 10-0 ব্যবধানে রাখার জন্য এক-ইয়ার্ডের টাচডাউনের জন্য শেষ জোনে ডুবে যায়।
এরপরে বোম্বাররা দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তাদের লিড 63 সেকেন্ডে যুক্ত করেছিল যখন স্টার্নস কলারোস থেকে একটি 23-গজ টিডি পাসটি সাত-প্লে, 78-গজ ড্রাইভটি ছাড়িয়ে যায়।
স্ট্যাম্পগুলি ঠিক 69৯ সেকেন্ড পরে উত্তর দিয়েছিল যখন জোনস অ্যাডামসের কাছ থেকে দীর্ঘ বোমাতে প্রবেশ করেছিল এবং 78৮-গজ টিডির জন্য বাকি পথ চালিয়েছিল।
ক্যালগারি কোচ এবং জেনারেল ম্যানেজার ডেভ ডিকেনসন বলেছিলেন, “আমরা প্রথম কোয়ার্টারে বেশ খারাপ ছিলাম।” “তাদের অবশ্যই গতি ছিল, তবে আমরা প্রচুর ভুল করছিলাম এবং সত্যই, আমরা কেবল সেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। এটি সত্যই ছিল তেভিনের কাছে খেলা যা অপরাধটি জিনিসগুলি বের করার কাজ শুরু করেছিল।”
এখন ট্রেন্ডিং
আর কোন চশমা পড়ছেন না? নতুন এফডিএ-অনুমোদিত চোখের ড্রপগুলি আপনার নিকটবর্তী দৃষ্টি ঠিক করতে পারে
ল্যান্ডলর্ড বলেছেন বিসি বিলিয়নেয়ারের বে প্রোপার্টিগুলির জন্য পরিকল্পনা ‘বাণিজ্যিক সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে’
পেরেডেস নয়টি পয়েন্টের মধ্যে স্ট্যাম্পগুলি টানতে পরবর্তী কিক অফে 90-গজের একক যুক্ত করেছেন।
ব্র্যাডি অলিভিরার দ্বারা পরিচালিত 32-ইয়ার্ডের পরে 25-গজের ক্যাচটির জন্য ধন্যবাদ, বোমা হামলাকারীরা আবারও ক্যালগারি অঞ্চলে গভীরভাবে চলে গিয়েছিল, তবে তারা যখন বলটি ডাউনসকে ঘুরিয়ে দেয় তখন খালি হাতে এসেছিল। লাইনব্যাকার জ্যাকব রবার্টসকে উইনিপেগ কোচ মাইক ও’সিয়া তৃতীয় ডাউনে জুয়া খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে তার প্রয়োজনীয় উঠোনটি অর্জনের ফলে স্ট্রেভেলারকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল।
কাস্টিলো বোমারুদের ২০-৮ ব্যবধানে রাখার জন্য ৫৩-গজের মাঠের গোলটি লাথি মারার পরে, অ্যাডামস পাঁচ-প্লে, 70-গজ ড্রাইভে স্ট্যাম্পগুলি নেতৃত্ব দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে তিনি জোন্সকে আট গজের টিডি পাস টস করে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।
পেরেডেস একটি ৮ 87-গজের একক বুট করার পরে, ক্যাসিলো প্রথমার্ধে ছয় সেকেন্ড রেখে উইনিপেগকে ২৩-১6-এ রেখেছিল 37-ইয়ার্ডের মাঠের গোলটি লাথি মেরেছিল।
তৃতীয় কোয়ার্টারে ১৩-গজ মাঠের গোলটি লাথি মেরে এবং তারপরে ৩১ গজ থেকে আরও একটি যুক্ত করার সাথে সাথে পেরেডিস সমস্ত স্কোরিংয়ের জন্য দায়ী
ক্যালগারি কিকার তখন চতুর্থ কোয়ার্টারের 2: 15 এ 34-গজের মাঠের গোলটি বুট করে ক্যালগারিটিকে 25-23 লিড দেওয়ার জন্য। স্ট্যাম্পগুলিতে সেই লিড যুক্ত করার সুযোগ ছিল, তবে তিনি উইনিপেগকে ঘড়িতে 3:13 বাকি রেখে বলটি ফিরিয়ে দেওয়ার ডানদিকে 46-গজের মাঠের গোলের চেষ্টাটি মিস করেছেন।
এরপরে কাস্টিলো সিএফএল রেকর্ডটি বেঁধে তার দীর্ঘ বোমাটি বুট করেছিলেন যা 2001 সালে সাসকাচোয়ান রাউড্রিডার্সের পল ম্যাককালাম।
“টেক্সাস থেকে এখানে এসে আমার শাশুড়ি আমাকে যে 20 টি টরটিলা আমাকে তৈরি করেছিলেন, সম্ভবত এটিই ছিল,” প্লে অফগুলিতে আবারও স্ট্যাম্পগুলি খেলার সুযোগ অর্জনের চেয়ে বেশি কিছু চাইবেন না। “তারা সবাই বাড়িতে তৈরি, তাই আমি সেখানে প্রচুর অতিরিক্ত শক্তি পেয়েছি।”
পরবর্তী
ব্লু বোম্বার: বৃহস্পতিবার অটোয়া রেডব্ল্যাকসকে হোস্ট করুন।
স্ট্যাম্পডারস: শনিবার, 23 আগস্ট শনিবার সাসকাচোয়ান রাউরিডারদের হোস্ট করুন।
© 2025 কানাডিয়ান প্রেস