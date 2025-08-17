পেলে এর উত্তরাধিকার যখন ফুটবলের রাজা, সমতার জন্য একটি অস্ত্র হয়ে ওঠে

ফুটবল কিংবদন্তির বড় কন্যা, এডসন আরান্টেস ডু ন্যাসিমেন্টো, কেলি ন্যাসিমেন্টো খেলাধুলার জন্য একই আবেগ ভাগ করেছেন। ১৯ 1970০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে নিউইয়র্কে বসবাস করা, কেলি, যিনি শৈল্পিক প্রকল্পগুলির সাথে কাজ করেছিলেন, ধীরে ধীরে একজন কর্মী হয়ে ওঠেন, ফুটবল এবং সাধারণভাবে মহিলাদের খেলাধুলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর অভিজ্ঞতার জন্য অনুরোধ করা হয়।
17 আগে
2025
– 11:18 এএম
(11:27 এ আপডেট হয়েছে)
ফুটবল কিংবদন্তির বড় কন্যা, এডসন আরান্টেস ডু ন্যাসিমেন্টো, কেলি ন্যাসিমেন্টো খেলাধুলার জন্য একই আবেগ ভাগ করেছেন। ১৯ 1970০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে নিউইয়র্কে বসবাস করা, কেলি, যিনি শৈল্পিক প্রকল্পগুলির সাথে কাজ করেছিলেন, ধীরে ধীরে একজন কর্মী হয়ে ওঠেন, ফুটবল এবং সাধারণভাবে মহিলাদের খেলাধুলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর অভিজ্ঞতার জন্য অনুরোধ করা হয়।
মাইকেল অলিভিরা দা কোস্টাসংবাদদাতা আরএফআই এম নোভা ইয়র্ক
কেলি ন্যাসিমেন্টো এবং ফুটবলের মধ্যে প্রেমের গল্পটি প্রাকৃতিক বলে মনে হচ্ছে। পেলির বড় মেয়ে, দ্য কিংবদন্তি অফ দ্য ফিল্ডস, তিনি শৈশব থেকেই খেলাধুলায় নিমগ্ন ছিলেন। তবে বিভিন্ন আবিষ্কার এবং আবেগ দ্বারা চিহ্নিত একটি জীবন ট্র্যাজেক্টোরির পরে ফুটবলের সাথে পুরোপুরি জড়িত হতে 30 বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল, মহিলাদের দ্বারা যে বৈষম্য মোকাবেলা করার জন্য এবং মহিলাদের খেলাধুলার আরও ভালভাবে প্রচার করতে একটি হাতিয়ার হিসাবে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে।
সাও পাওলো রাজ্যের সান্টোসে জন্মগ্রহণকারী, কেলির তাঁর বাবার খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও একটি শান্ত শৈশব ছিল, যিনি বিশ্বজুড়ে প্রতিরক্ষা করেছিলেন তাদের মাথা হারাতে। “১৯ 1970০ এর দশকে, একজন সেলিব্রিটির জীবন আজকের মতো ছিল না!” সে হাসল। “আমাদের খুব স্বাভাবিক জীবন ছিল, আমরা সৈকতে গিয়েছিলাম, একটি খুব প্রাথমিক রুটিন জীবনযাপন করেছি। আমি জানতাম আমার বাবা একজন প্রতিমা ছিলেন, তবে কখনও স্টেডিয়ামে যাননি, এবং স্বৈরশাসনের প্রসঙ্গটিও স্পটলাইটের নীচে বাঁচতে দেয়নি,” তিনি ব্যাখ্যা করেন।
তাঁর বাবা তাঁর কেরিয়ারের শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ১৯ 197৫ সালে তিনি নিউইয়র্ক কসমোসের কাছ থেকে একটি প্রস্তাব পেয়েছিলেন, যা বিশ্ব ফুটবলের দুর্দান্ত তারকাদের নিয়োগ করছিল। পুরো পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গন্তব্য: নিউ ইয়র্ক ভ্রমণ করেছিল। “আমার মা অত্যন্ত খুশি ছিলেন কারণ তিনি অন্যরকম কিছু বাঁচতে চেয়েছিলেন, এবং দেশে আমাদের আগমন একটি বিশাল প্রকাশ ছিল: একটি বিশাল শহর, বিল্ডিং, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং আমাদের আগে কখনও ছিল না এমন বিশ্বের কাছে একটি উদ্বোধন। এটি এখানে এসেছিল, শব্দের সর্বোত্তম অর্থে একটি ধাক্কা ছিল,” তিনি স্মরণ করেন।
জড়িত থাকার আকাঙ্ক্ষা, অন্যের সাথে অভিনয় করার জন্য
তিনি এবং তার ভাইয়েরা শহরের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক স্কুল, জাতিসংঘের স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন এবং কেলি অন্যান্য সংস্কৃতি এবং নিউইয়র্কের যে প্রচুর সৃজনশীলতার প্রস্তাব দিয়েছিল তার জন্য খোলা হয়েছিল। তিনি ওয়ারহোল থেকে শিল্পের প্রেমে পড়েছিলেন বাসকিয়াট-এবং সামাজিক বিষয়গুলি যেমন বৈষম্য এবং নারীর অধিকারের সংগ্রামের মতো ঘরোয়া কথোপকথনে, এতে জড়িত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, অন্যের সাথে অভিনয় করার জন্য উত্সাহিত করেছিলেন। “সেই সময়, আমি ফুটবলের কথা ভাবিনি, আমি শিল্প সম্পর্কে উত্সাহী ছিলাম এবং আমার পড়াশুনার পরে, আমি জনপ্রিয় পাড়াগুলিতে শিল্পকে প্রচার করার জন্য শহরে এবং বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। আমি ইতিমধ্যে একজন কর্মী ছিলাম,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
তবে ২০১২ সালে, তার ভাই -লু তাকে ব্রাজিলে বসবাসকারী এক যুবতী মহিলার সম্পর্কে বলেছিলেন এবং একটি পুরুষদের ফুটবল দলে খেলতে সফল হয়েছিলেন, তিনি খেলাধুলার মাধ্যমে তার জীবন পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর এভাবেই কেলির জীবন বলের চারপাশে ঘুরে ফিরে এল। ব্রাজিলিয়ান ব্যাখ্যা করে, “আমি তাকে সাহায্য করতে শুরু করেছি। সম্ভবত আমি ফুটবলের জগতে ফিরে আসিনি। এটি একটি সিদ্ধান্তমূলক মুহূর্ত ছিল যা আমাকে এই খেলাধুলার সাথে জড়িত হতে বাধ্য করেছিল, আজ আমি মহিলাদের ফুটবলে এবং খেলাধুলায় লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অন্যতম প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠব,” ব্রাজিলিয়ান ব্যাখ্যা করেছেন।
কেলি এখনও জানতেন না যে তার ভবিষ্যত অবশ্যই ফুটবলের সাথে যুক্ত ছিল, তবে তিনি এই মিশনে শরীর এবং আত্মার সাথে জড়িত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যোগাযোগের কোনও নেটওয়ার্ক নেই, তিনি প্রাথমিকভাবে এটি ব্যবহার না করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন স্থিতি “পেলির কন্যা” এর কারণগুলিতে অগ্রসর হতে। “এটি কিছুটা কঠিন ছিল, কারণ আমি এটি পছন্দ করি না এবং এই ‘পেলি’ কার্ডটি খেলতে চাইনি,” তিনি স্মরণ করেন। “তবে কিছুক্ষণ পরে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি আমাকে সহায়তা করতে পারে এবং এটি প্রয়োজনীয় ছিল, আমার বাবার উত্তরাধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করার সময়, তাঁর নাম ব্যবহার করে গঠনমূলক উদ্যোগগুলি প্রচার করার চেষ্টা করার মতো, যেমন ফুটবল এবং সাধারণভাবে খেলাধুলায় লিঙ্গ সমতার লড়াইয়ের মতো।”
মহিলাদের ফুটবলে একটি অপরিহার্য কণ্ঠস্বর
তারপরে তিনি একটি সংস্থা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রভাব খেলাযা অ্যাথলেট এবং ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে সামাজিক সমস্যাগুলিতে জড়িত হতে সহায়তা করে। শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রান্স দূতাবাসের মতো বড় প্রতিষ্ঠানে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণগুলি গ্রহণ করা শুরু করে, পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে ক্রীড়া মাধ্যমে শত শত উন্নয়ন প্রকল্পকে সমর্থন করে এমন শক্তিশালী এনজিও লরিয়াস। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার, ব্রাজিল এবং দ্বারাও আমন্ত্রিত ছিল টেডেক্সটালক খেলাধুলার মাধ্যমে মহিলা কূটনীতি এবং মুক্তির বিষয়ে বিতর্ক সংগঠিত করা।
সুতরাং, কেলি কিংবদন্তি পিঁপড়া এবং মার্টার মতো ওয়ার্ল্ড উইমেন ফুটবলের তারকাদের কাছে এসেছিলেন এবং দৃশ্যের একটি অপরিহার্য কণ্ঠে পরিণত হন, এটি খেলাধুলার প্রভাবশালী কর্মী। বহুমুখী মহিলা, তিনি ডকুমেন্টারি উত্পাদন ও পরিচালনাও করেন সুন্দর গেমের যোদ্ধা (সুন্দর গেম ওয়ারিয়র্স), এই বছরের জন্য নির্ধারিত, এবং সম্প্রতি ফাউন্ডেশনে যোগদান করেছেন লক্ষ্য গ্লোবাল (কাতার), পরামর্শদাতাদের একটি নেটওয়ার্ক যা ক্রীড়া সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে উন্নয়নের প্রচার করে।
“কেউ আমাকে এই অবস্থানে থাকতে বাধ্য করেনি, তবে আমি পানিতে মাছের মতো অনুভব করি,” তিনি বলে। “একজন কর্মী, কৌতূহলী এবং লড়াইয়ের বৈষম্য হওয়া সর্বদা প্রেমে পড়েছে এবং আমি অনুভব করি যে আমি একটি পার্থক্য তৈরি করতে সহায়তা করতে পারি And এবং আমি সর্বদা লড়াই চালিয়ে যাব।”
নিউইয়র্ক এবং নিউ জার্সির 2026 বিশ্বকাপের জন্য সংখ্যালঘুদের প্রচারের লক্ষ্যে ক্রীড়া সামাজিক প্রকল্পগুলির জন্য দায়ী হিসাবে পরিচিত, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আংশিকভাবে সম্পাদিত হবে, কেলি জানেন যে গত দশকে অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনও অনেক কাজ এগিয়ে রয়েছে। “অনেক পরিবর্তন হয়েছে: জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা পুরুষদের মতো একই বেতন পান, মেয়েদের জন্য আরও বেশি বৃত্তি রয়েছে এবং মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ক্রমবর্ধমান রাজস্ব আদায় করে। এগুলি সমস্ত প্রবৃদ্ধির লক্ষণ এবং সমাজ নারীর খেলাধুলাকে সমর্থন করে,” তিনি জোর দিয়েছিলেন। “তবে এখনও অনেক এগিয়ে রয়েছে, এবং আমি এই কারণটিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে চাই।”