পেলোটন চাকরি কাটছে এবং সদস্যদের ‘সম্পূর্ণ সুস্থতা যাত্রা’ এর দিকে মনোনিবেশ করছে

পেলোটনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পিটার স্টার্ন ভাবেন যে নতুন সুস্থতা এবং এআই বৈশিষ্ট্যগুলি সংস্থাটিকে বাঁচাতে পারে।
নিউইয়র্ক-ভিত্তিক ফিটনেস টেক সংস্থাটি পেলোটন আজ ঘোষণা করেছে যে ব্যয় বাঁচাতে এবং সংস্থাটিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রয়াসে তার প্রায় ছয় শতাংশ কর্মী বাহিনীর কেটে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে। অধিকন্তু, সংস্থার নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পিটার স্টার্ন বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন যে সংস্থাটি তার কার্ডিও শিকড় ছাড়িয়ে এবং সাধারণ স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জায়গাতে প্রসারিত হবে।
“এটি আমরা হালকাভাবে এসেছি এমন সিদ্ধান্ত নয়, কারণ এটি অনেক মেধাবী দলের সদস্যদের উপর প্রভাব ফেলে, তবে আমরা বিশ্বাস করি এটি আমাদের ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়,” স্টারন এ লিখেছিলেন চিঠি কোম্পানির সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক আয়ের প্রতিবেদনের সাথে প্রকাশিত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে।
গত গ্রীষ্মের হিসাবে, পেলোটনের প্রায় 2,300 কর্মচারী ছিল, তাই এই সর্বশেষতম কাটগুলি প্রায় 140 শ্রমিককে প্রভাবিত করতে পারে। সংস্থাটি আগে এর 15% কর্মশক্তি বন্ধ করে দেওয়া 2024 সালের মে মাসে যখন এটি তার আগের সিইও থেকে মুক্তি পেয়েছিল।
অতি সাম্প্রতিক প্রান্তিকে লাভের দুলানো সত্ত্বেও, পেলোটন জানিয়েছে যে এর বিক্রয় 6% হ্রাস পেয়েছে এবং এই বছর আরও কমতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
পেলোটন ২০১২ সালে প্রিমিয়াম ফিটনেস ব্র্যান্ড হিসাবে চালু হয়েছিল, দামি অনুশীলন বাইক, ট্রেডমিলস এবং বিল্ট-ইন স্ক্রিনগুলির সাথে রোয়িং মেশিনগুলি সরবরাহ করে যা লাইভ এবং অন-ডিমান্ড ওয়ার্কআউট ক্লাসগুলি প্রবাহিত করে। কোভিড -19 মহামারী চলাকালীন সংস্থাটি সত্যই তার পদক্ষেপে আঘাত করেছিল, যখন জিমগুলি বন্ধ ছিল এবং লোকেরা বাড়িতে সক্রিয় থাকার উপায়গুলির জন্য ঝাঁকুনি দিচ্ছিল।
দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই তরঙ্গ স্থায়ী হয়নি। মহামারীটির পরে জীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সাথে সাথে বাড়ির বাইরেও মানুষের ওয়ার্কআউট রুটিনও হয়েছিল। সংস্থার শেয়ারটি 2021 সালের প্রথম দিকে প্রায় 170 ডলার শেয়ার থেকে 95% হ্রাস পেয়েছে আজ প্রায় 7 ডলার।
স্টারন ফোর্ড এবং অ্যাপল -এ স্টিন্টস শীর্ষস্থানীয় পরিষেবা দলগুলির পরে এই বছরের শুরুর দিকে এই সংস্থায় যোগদান করেছিলেন। আজ, তিনি বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন যে তিনি দেখছেন যে সংস্থাটি কেবল কার্ডিও অনুশীলনের বাইরে চলেছে।
“আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে, আমরা আমাদের সদস্যদের পুরো সুস্থতা যাত্রাকে সমর্থন করার জন্য কার্ডিওতে আমাদের নেতৃত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করব, শক্তি এবং গতিশীলতায় আমাদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে এবং মানসিক সুস্থতা, ঘুম এবং পুনরুদ্ধার, পুষ্টি এবং হাইড্রেশনগুলিতে নতুন সীমান্তগুলি অন্বেষণ করে,” স্টার্ন লিখেছিলেন।
স্টার্ন বুধবার একটি আহ্বানে বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন যে এর মধ্যে আরও ব্যক্তিগতকৃত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, নতুন ধ্যান এবং ঘুমের বৈশিষ্ট্য এবং পুষ্টির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সম্ভাব্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে এআই কোম্পানির প্রত্যাবর্তনে ভূমিকা নিতে পারে।
স্টার্ন বলেছিলেন যে সংস্থাটি আরও ব্যক্তিগতকৃত অন্তর্দৃষ্টি, কর্ম পরিকল্পনা এবং সুপারিশ সরবরাহের জন্য ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ট্র্যাকিং ডিভাইসের সাথে তার প্ল্যাটফর্মটি সংযুক্ত করে এআইকে উপার্জন করতে পারে।
গত সপ্তাহে, পেলোটন স্টার্নের অন্যান্য উদ্যোগগুলির মধ্যে একটিও প্রসারিত করেছিলেন – ব্যবহারকারীদের তাদের অনুশীলনের সরঞ্জামগুলি পুনরায় বিক্রয় করার জন্য একটি নতুন মার্কেটপ্লেস।
জুনে ব্লুমবার্গ টেক সম্মেলনে স্টার্ন বলেছিলেন যে নতুন মার্কেটপ্লেসটি পেলোটনের টার্নআরন্ড কৌশলটির মূল অংশ। তিনি বলেন, সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেটটি নতুন সদস্যদের আনার জন্য সংস্থার অন্যতম কার্যকর উপায় ছিল।