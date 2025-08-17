You are Here
পোগবা মোনাকো স্টার্ট লিগ 1 মরসুম হিসাবে একটি জয়ের সাথে দেখছেন
প্যারিস:

পল পোগবা দেখেছিলেন যেহেতু শনিবার লেন লেন্সে লেন্সে জয়লাভ করার সময় শনিবার মোনাকো সহজেই লে হাভারকে তাদের লিগ 1 ওপেনারে 3-1 গোলে পরাজিত করেছিলেন।

শুক্রবার ফরাসী জায়ান্ট মার্সেই 10-সদস্যের রেনেসে প্রথম দিনের বিপর্যয় 1-0 ব্যবধানে ভুগছিলেন।

শনিবারের দেরিতে গত মৌসুমের চতুর্থ স্থানে থাকা দলটি নিস টুলাউজের বাড়িতে 1-0 ব্যবধানে পড়েছিল, তবে মোনাকো এবং লিয়ন আপসেটগুলি এড়িয়ে গেছেন।

জর্জেস মিকাউটাদজে একমাত্র গোলটি করেছিলেন কারণ উত্তর ফ্রান্সে লিওন ১-০ ব্যবধানে জিতেছিল এবং ২০১৮ সালের বিশ্বকাপের বিজয়ী পোগ্বার লুই দ্বিতীয় স্টেডিয়ামে লকার রুমে উপস্থিতি মোনাকোর খেলার প্রথমার্ধের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল।

একটি মদ মোনাকো জার্সিতে পোশাক পরে, তার মাথায় একটি ক্যাপ এবং তার মুখের উপর একটি বড় হাসি, পোগবা দেখেছিলেন যে তাঁর দলটি দ্রুত একটি বহির্মুখী লে হাভেরের পরিমাপটি গ্রহণ করেছে।

মিডফিল্ডার পোগবা এই গ্রীষ্মে জুভেন্টাসের সাথে মোনাকোর সাথে দুই বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন ফ্রান্সে দেশে ফিরে তার কেরিয়ারটি পুনরায় চালু করার জন্য।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন খেলোয়াড় গত তিনটি মরসুমে আঘাত, স্থগিতাদেশ এবং চাঁদাবাজির মামলার কারণে মাত্র 12 টি উপস্থিত ছিলেন যেখানে তিনি শিকার হয়েছিলেন।

তবে, মোনাকোর জার্সিতে পোগ্বাকে দেখতে, ভক্তদের আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে, পাশাপাশি ক্লাবের অন্যান্য বড় গ্রীষ্মের স্বাক্ষরকারী গিনি-বিসাউ ফরোয়ার্ড আনসু ফাতির সাথে।

অ্যাডি হটারের স্বাগতিকরা প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়েছিল, বিশেষত মিডফিল্ড খোলার পরে গৌটি লরিস আলেকসান্দার গোলোভিনের শক্তিশালী ক্রসকে তার নিজের জালে বান্ডিল করার 32 মিনিটের পরে।

ইংলিশ এরিক ডায়ার, গ্রীষ্মের স্বাক্ষরও, এক ঘন্টা চিহ্নের ঠিক পরে একটি ভাল-পছন্দের ল্যামাইন কামারা কর্নার থেকে একটি শিরোনাম দিয়ে সীসা দ্বিগুণ করেছিলেন।

লে হাভ্রে ছয় মিনিট পরে একটি গোলটি টেনে নিয়েছিল যখন রাসুল এনডিয়ায় নতুন মোনাকোর গোলরক্ষক লুকাস হ্রাদেকিকে আরও ভাল পেয়েছিল যখন ম্যাগনেস আকলিওচে 74৪ মিনিটের পরে সন্দেহের বাইরে ফলাফল দেয়।

এর আগে মিকাউটাদজে প্রথমার্ধের শেষের দিকে সাতবারের লিগ 1 চ্যাম্পিয়ন লিয়নকে প্রথম জয় দেওয়ার পরে আমেরিকান ব্যবসায়ী মহিলা মিশেল কং জুনে রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে ক্লাবটিকে রিলিজেশন থেকে বাঁচানোর পরে আর্থিক অনিয়মের মধ্যে পদত্যাগ করার পরে তাদের প্রথম জয় দিয়েছিলেন।

লিওন তাদের প্রাক্তন কোচ পিয়েরে সেজেজের বিপক্ষে আরও ভাল পেয়েছিলেন, যিনি উইল এখনও চলে যাওয়ার পরে লেন্সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

গ্রীষ্মের স্বাক্ষরগুলির জন্য আর্থিকভাবে সীমাবদ্ধ, লিওন ইতিমধ্যে স্ট্রাইকার ম্যালিক ফোফানা এবং মিকাউটাদজে এবং মিডফিল্ড স্টালওয়ার্ট কোরেন্টিন টলিসোকে ভালভাবে সংমিশ্রণের সাথে তার সাফল্য তৈরি করেছিলেন।

ফোফানা প্রথমার্ধের শেষের দিকে লেন্স ডিফেন্সের চারপাশে রিং চালিয়েছিল, যখন তিনি মিকাউটাদজেজে একটি আদর্শ ক্রস সরবরাহ করেছিলেন।

১৮ টি গোলে শট সত্ত্বেও, লেন্স ওয়েসলি ডিয়ের সাথে বিতরণ করতে অক্ষম ছিল এবং ডিভার মাচাডো উভয়ই অসংখ্য সম্ভাবনা অনুপস্থিত।

নিউ রিক্রুট ফ্লোরিয়ান থাওভিন 57 মিনিটের পরে লেন্সের জন্য বেঞ্চে এসেছিলেন বাড়ির অনুরাগীদের কাছ থেকে প্রশংসনীয় প্রশংসা করতে কিন্তু সৃজনশীলতা এবং সতেজতা নিয়ে আসা সত্ত্বেও, বিশ্বকাপের বিজয়ী পার্থক্য করতে পারেনি।

বেনফিকার দ্বারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাছাইপর্বের রাউন্ডে নির্মূল হওয়ার চার দিন পরে, নিস আবারও ফাইনাল হুইসেলের এক মিনিট আগে জিব্রিল সিডিবে স্কোরের সাথে ঘরে বসে টুলাউসের কাছে ১-০ ব্যবধানে পরাজয়ের ত্রুটিগুলি প্রদর্শন করেছিল।

