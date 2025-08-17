পোগবা মোনাকো স্টার্ট লিগ 1 মরসুম হিসাবে জয়ের সাথে দেখেন

পল পোগবা দেখেছিলেন যেহেতু শনিবার লেন লেন্সে লেন্সে জয়লাভ করার সময় শনিবার মোনাকো সহজেই লে হাভারকে তাদের লিগ 1 ওপেনারে 3-1 গোলে পরাজিত করেছিলেন।
লুই দ্বিতীয় স্টেডিয়ামে লকার রুমে 2018 বিশ্বকাপ বিজয়ীর উপস্থিতি প্রথমার্ধের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল।
একটি মদ মোনাকো জার্সিতে পোশাক পরে, তার মাথায় একটি ক্যাপ এবং তার মুখের উপর একটি বড় হাসি, পোগবা দেখেছিলেন যে তাঁর দলটি দ্রুত একটি বহির্মুখী লে হাভেরের পরিমাপটি গ্রহণ করেছে।
মিডফিল্ডার পোগবা এই গ্রীষ্মে জুভেন্টাসের সাথে মোনাকোর সাথে দুই বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন ফ্রান্সে দেশে ফিরে তার কেরিয়ারটি পুনরায় চালু করার জন্য।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন খেলোয়াড় গত তিনটি মরসুমে আঘাত, স্থগিতাদেশ এবং চাঁদাবাজির মামলার কারণে মাত্র 12 টি উপস্থিত ছিলেন যেখানে তিনি শিকার হয়েছিলেন।
তবে মোনাকোর জার্সিতে পোগ্বাকে দেখতে, ভক্তদের আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে, পাশাপাশি ক্লাবের অন্যান্য বড় গ্রীষ্মের স্বাক্ষরকারী গিনি-বিসাউ ফরোয়ার্ড আনসু ফাতির সাথে।
গ্যাটিয়ার লোরিস আলেকসান্দার গোলোভিনের শক্তিশালী ক্রসকে তার নিজের জালে বান্ডিল করার 32 মিনিটের পরে বিশেষত মিডফিল্ড খোলার ক্ষেত্রে এডি হটারের স্বাগতিকরা প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়েছিল।
ইংলিশ এরিক ডায়ার, গ্রীষ্মের স্বাক্ষরও, এক ঘন্টা চিহ্নের ঠিক পরে একটি ভাল-পছন্দের ল্যামাইন কামারা কর্নার থেকে একটি শিরোনাম দিয়ে সীসা দ্বিগুণ করেছিলেন।
লে হাভ্রে ছয় মিনিট পরে একটি গোলটি টেনে নিয়েছিল যখন রাসুল এনডিয়ায় নতুন মোনাকোর গোলরক্ষক লুকাস হ্রাদেকিকে আরও ভাল পেয়েছিল যখন ম্যাগনেস আকলিওচে 74৪ মিনিটের পরে সন্দেহের বাইরে ফলাফল দেয়।
– মিকাউটাদজে লিয়নকে টানছে –
এর আগে জর্জেস মিকাউটাদজে একমাত্র গোলটি করেছিলেন কারণ লেন্সে লেন্সের প্রচারটি তাদের প্রচারটি পেয়েছিল।
আমেরিকান ব্যবসায়ী মহিলা মিশেল কাং জুনে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সাতবারের লিগ 1 চ্যাম্পিয়নদের প্রথম জয় দেওয়ার জন্য প্রথমার্ধের শেষের দিকে মিকাউটাদজে আঘাত হানেন, আর্থিক অনিয়মের মধ্যে স্বদেশী জন টেক্সটার পদত্যাগ করার পরে ক্লাবটিকে রিলিজেশন থেকে বাঁচানোর জন্য জুনে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
লিওন তাদের প্রাক্তন কোচ পিয়েরে সেজেজের বিপক্ষে জিতে এই যুগে পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে দিয়েছিল, যিনি উইল এখনও চলে যাওয়ার পরে লেন্সের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
গ্রীষ্মের স্বাক্ষরগুলির জন্য আর্থিকভাবে সীমাবদ্ধ, লিওন ইতিমধ্যে স্ট্রাইকার ম্যালিক ফোফানা এবং মিকাউটাদজে এবং মিডফিল্ড স্টালওয়ার্ট কোরেন্টিন টলিসোকে ভালভাবে সংমিশ্রণের সাথে তার সাফল্য তৈরি করেছিলেন।
ফোফানা প্রথমার্ধের শেষের দিকে লেন্স ডিফেন্সের চারপাশে রিং চালিয়েছিল, যখন তিনি মিকাউটাদজেজে একটি আদর্শ ক্রস সরবরাহ করেছিলেন।
১৮ টি গোলে শট সত্ত্বেও, লেন্স ওয়েসলি ডিয়ের সাথে বিতরণ করতে অক্ষম ছিল এবং ডিভার মাচাডো উভয়ই অসংখ্য সম্ভাবনা অনুপস্থিত।
নিউ রিক্রুট ফ্লোরিয়ান থাওভিন 57 মিনিটের পরে লেন্সের জন্য বেঞ্চে এসেছিলেন বাড়ির অনুরাগীদের কাছ থেকে প্রশংসনীয় প্রশংসা করতে কিন্তু সৃজনশীলতা এবং সতেজতা নিয়ে আসা সত্ত্বেও, বিশ্বকাপের বিজয়ী পার্থক্য করতে পারেনি।