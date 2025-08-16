পোড়া অঞ্চল 2024 এর চেয়ে 17 গুণ বেশি। ইউরোপীয় সহায়তা সোমবার পর্যন্ত স্থগিত | আগুন

এই শনিবার ফায়ারগুলি মূল ভূখণ্ড পর্তুগালকে জর্জরিত করে চলেছিল, বড় আতশবাজিগুলির টানা ১৩ তম দিনে কী ছিল। মূল ভূখণ্ডে পুড়ে যাওয়া অঞ্চলটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ইতিমধ্যে 17 বার।
সন্ধ্যা at টায়, যখন নাগরিক সুরক্ষা সেদিনের স্টক নিয়েছিল, তারা প্রায় 1500 গাড়ি এবং দুই ডজন বিমানের সহায়তায় চার হাজার অপারেশনাল ফ্লেমসের সাথে লড়াই করছিল। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এখনও ছিল সাতো (ভিসু) এবং ট্র্যাঙ্কোসো (গার্ডা) এর আতশবাজি, যারা এক আগুনে যোগদান করেছিলেন (তবে সেই নাগরিক সুরক্ষা দুটি পৃথক ঘটনা বিবেচনা করে), আরগানিল (কইম্ব্রা), লৌস (কইম্ব্রা), তরোয়াল ফ্রিক্সো থেকে স্ট্র্যাপ (ব্রাগানিয়া) এবং লৌসাদ (পোর্তো)। এই সব এখনও চলছে।
বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত এক বিপর্যয়কর ভোর হওয়ার পরে পর্তুগাল ইউরোপীয় নাগরিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। সোমবার দুটি সুইডিশ ফায়ার যুদ্ধের বিমান জাতীয় অঞ্চলে পৌঁছেছে, রবিবার নয়, নাগরিক সুরক্ষার মারিও সিলভেস্ট্রে বলেছেন, যেমনটি প্রাথমিকভাবে প্রত্যাশিত ছিল।
ইউরোপীয় সহায়তায় অন্যান্য সদস্য দেশগুলির যুদ্ধ দলগুলির আগমন এবং কোপার্নিকাস স্যাটেলাইটস সিস্টেমের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা বৈরাস এবং সেরার দা এস্ট্রেলা অঞ্চলের পোড়া অঞ্চলগুলিতে কার্টোগ্রাফে সক্রিয় করা হবে।
ইউরোপীয় কমিশনার হাডজা লাহবিব একটি এক্স প্রকাশনায় যোগ করেছেন যে ইউরোপীয় কমিশন অতিরিক্ত সহায়তার বিকল্পগুলি অন্বেষণ করছে এবং “আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওল্ড মেয়রের মৃত্যুর জন্য গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করার জন্য এই মুহূর্তটি নিয়েছে।” লাহবিব এই বছর পর্তুগালে আগুনের প্রথম মারাত্মক শিকার কার্লোস দামাসোকে বোঝায়।
গার্ডা পৌরসভায় ভিলা ফ্রাঙ্কা দো দেও বোর্ডের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শুক্রবার আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মারা যান। একই আগুনে অন্য একজনকে আহত করা মহাকর্ষকে রেখেছিল, যিনি এখনও কইম্ব্রা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য ইউনিটে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
মার্সেলো রেবেলো দে সোসা আহতদের পুনরুদ্ধারের অনুসরণ করছেন, জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি পৃষ্ঠা। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি “তার স্বামীর স্বাস্থ্য থেকে খুঁজে বের করার জন্য গুরুতর আহত (…) এর স্ত্রীর সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন”, যে নোটটিতে তিনি “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুস্থ হয়ে উঠতে চান” এই নোটটিতে পড়েছেন।
শুক্রবার এই আগুনের বিষয়ে, যা শুক্রবার অত্যন্ত উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল, গার্ডার মেয়র আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক ফ্রন্টগুলি “রাতের নিচে ছিল এবং আমাদের কাউন্টিতে সাবুগাল থেকে আসা সামনের অংশটি ছিল,” লুসা বলেছিলেন।
সেরজিও কোস্টা প্রাক্তন অ্যাকাউন্ট এবং বন্ধুর মৃত্যুর জন্য আফসোস করার সুযোগ নিয়েছিলেন, যার সাথে তিনি মারা যাওয়ার দু’ঘন্টা আগে কথা বলেছিলেন এবং “সমস্ত রাজনীতিবিদরা সুরক্ষিত হওয়ার জন্য কাজ করেছেন, এমনকি তাদের কঠোর পদক্ষেপ নিতে হলেও তাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। পর্তুগিজরা আগুনে মারা যাচ্ছে, তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত,” এজেন্সি জানিয়েছে।
“মেয়রদের কাছ থেকে জনসংখ্যা থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে নাগরিক সুরক্ষা থেকে বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনতে হবে, যাতে এটি বছরের পর বছর অব্যাহত না থাকে,” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।
শনিবার অবধি, আতশবাজি ১৩৯,০০০ হেক্টর গ্রাস করেছে, যার অর্ধেক মাত্র দু’দিনের মধ্যে, যা গত বছরের একই বছরে পোড়া অঞ্চলটির চেয়ে 17 গুণ বেশি প্রতিনিধিত্ব করে, আইসিএনএফ অস্থায়ী তথ্য অনুসারে।
1 জানুয়ারী থেকে 14 আগস্টের মধ্যে তারা 74৪,৯৩১ হেক্টর পুড়িয়ে ফেলেছিল, এমন একটি সংখ্যা যা মাত্র দু’দিনের মধ্যে ১৩৯,০৯১ এ দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ শুক্র ও শনিবারের মধ্যে এটি বছরে পুড়ে যাওয়া মোট ভূখণ্ডের ৪ 46% পুড়িয়ে দিয়েছে। ২০২৫ সালে পুড়ে যাওয়া অঞ্চলটি ২০১ 2017 সালের পর থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম, যে বছরটি এই অঞ্চলটির মোট ১4৪,২৯৯ হেক্টর ছিল ১৫ ই আগস্ট পর্যন্ত পুড়ে গেছে।