“পোড়া” পৃষ্ঠাগুলির জন্য সাইবারনেটিক পুলিশ সতর্কতা

Unity ক্য মেক্সিকো সিটির সাইবার পুলিশ একটি রূপ হিসাবে গোষ্ঠী এবং “পোড়া” এর পৃষ্ঠাগুলি দ্বারা সতর্ক ডিজিটাল সহিংসতা মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং প্রভাবিত করে এক্সপোজার হিসাবে ছদ্মবেশ মানুষের সংবেদনশীল অখণ্ডতা; এমন ক্রিয়া যা সাইবার বুলিং, মানহানি বা হুমকি এবং এমনকি অপরাধ গঠনের ক্রিয়াকলাপের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
সাইবারক্রিকেন্স বিশেষজ্ঞরা নাগরিক নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় (এসএসসি) প্রমাণ, প্রসঙ্গ বা সম্মতি ব্যতীত বহু অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত পরিস্থিতি “প্রকাশ” করার যুক্তির অধীনে লোকদের প্রদর্শন বা অপমান করার জন্য তৈরি ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মগুলির অপারেশন দ্বারা সতর্ক করা হয়েছিল।
সাইবারসিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্ল্যাটফর্মগুলি যে প্রধান স্থানগুলি প্রসারিত হয় সেগুলি হ’ল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন, যেখানে চিত্র, স্ক্রিনশট, নাম এবং ব্যক্তিগত ডেটা প্রকাশ্যে কাউকে উপহাস করা, অভিযুক্ত করতে বা কলঙ্কিত করার জন্য ভাগ করা হয়।
তবে, যদিও এগুলি অভিযোগের সাইট হিসাবে উপস্থাপিত হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা ডিজিটাল সহিংসতার পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়; যার প্রকাশনাগুলি প্রায়শই বেনামে পরিচালিত হয়, যাচাইকরণ প্রক্রিয়া ছাড়াই এবং মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং আইনী দিকগুলিতে গুরুতর পরিণতি ঘটাতে পারে।
মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে তারা উদ্বেগ, বিচ্ছিন্নতা, চাপ বা এমনকি আত্মঘাতী চিন্তার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে; সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যে শর্তগুলি প্রত্যাখ্যান, কলঙ্ক বা ব্যক্তিগত এবং শ্রমের সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে।
অননুমোদিত ব্যক্তিগত তথ্য প্রচার, তারা অপরাধ গঠন করতে পারে
আইনী ইস্যুতে, ব্যক্তিগত তথ্যের অননুমোদিত প্রচার, খ্যাতির ক্ষতি এবং অনলাইন হয়রানির ক্ষতি হ’ল এমন আচরণ যা ওলিমিপিয়া আইনের মতো আইন দ্বারা অনুমোদিত অপরাধ গঠন করতে পারে।
সাইবারসিকিউরিটি বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে ডিজিটাল সহিংসতা রোধ করা নাগরিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্ম এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি ভাগ করা কাজ, তাই তারা জনগণকে প্রদর্শন করে এমন মন্তব্য, প্রতিক্রিয়া বা প্রচারের মতো সুপারিশ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।
প্ল্যাটফর্ম এবং সাইবার পুলিশের আগে বিষয়বস্তুগুলির নিন্দা করুন যদি উপাদানটি অধিকার লঙ্ঘন করে বা কোনও অপরাধ গঠন করে; ব্যক্তিগত তথ্য সীমাবদ্ধ করে এবং ব্যক্তিগত ডেটা প্রচার না করে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে গোপনীয়তা রক্ষা করার পাশাপাশি।
ভুক্তভোগী হওয়ার সময় এবং/অথবা এমন কোনও ব্যক্তিকে জানার সময় প্রমাণিত প্রমাণ প্রমাণ করে যে লঙ্ঘন করেছে এবং পেশাদার সহায়তা চাইবে; পাশাপাশি প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ এড়ানো; নাবালিকাদের মধ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির ব্যবহার তদারকি করুন এবং প্রযুক্তির দায়বদ্ধ ব্যবহারকে উত্সাহিত করুন।