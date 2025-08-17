পোড়া শিশুর নৃশংস বার্তা পরিবার শুনতে চায় না কারণ চীন কফি আক্রমণে অভিযুক্ত অভিযুক্ত অভিযুক্ত অভিযুক্তকে ফেরত পাঠাতে ‘অস্বীকার’ করে

একজন প্রাক্তন ফৌজদারি তদন্তকারী কুইন্সল্যান্ডের একটি শিশুর উপর গরম কফি নিক্ষেপ করার অভিযোগে অভিযুক্ত এক চীনা লোককে গ্রেপ্তার করা হবে এমন একমাত্র উপায় সতর্ক করেছেন যে তিনি যদি স্বেচ্ছায় অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসেন তবে তা হ’ল।
নয় মাস বয়সী লুকা গত বছরের 27 আগস্ট ব্রিসবেনের হ্যানলন পার্কে তার উপরে ফুটন্ত গরম কফি poured েলে দিয়েছিল।
সিডনি থেকে চীনে দেশে পালানোর আগে, দায়ী ব্যক্তিটি লুকায় একটি সম্পূর্ণ থার্মোস poured েলে দিয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
তখন থেকেই অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ চীনকে মামলা-মোকদ্দমার জন্য নামবিহীন ৩৩ বছর বয়সী ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, তবে অনুরোধগুলি ক্রমাগত অস্বীকার করা হয়েছে।
চীনা আইন নির্দেশ করে যে বিদেশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অপরাধের জন্য বিদেশে মামলা করার জন্য কোনও চীনা নাগরিককে প্রত্যর্পণ করা যায় না।
মাইকেল কেনেডি একজন এনএসডাব্লু গোয়েন্দা ছিলেন যিনি এখন ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডজান্ট প্রফেসর এবং নিউ ইংল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশিংয়ের সিনিয়র প্রভাষক।
অধ্যাপক কেনেডি বলেছিলেন যে কুইন্সল্যান্ডের খুব কম পুলিশই করতে পারে যে লোকটিকে লুকা জ্বলানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
প্রফেসর কেনেডি ডেইলি মেইলকে বলেন, ‘বাস্তবে কুইন্সল্যান্ডের সমস্ত পুলিশ করতে পারে এই ব্লকের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা গ্রহণ করা, তাকে বিমানবন্দরের জন্য ঘড়ির তালিকায় রাখা এবং তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করা,’ অধ্যাপক কেনেডি ডেইলি মেইলকে বলেছেন।
‘বাস্তবতা হ’ল লোকটি চীনে ফিরে গেছে এবং চীন তাকে কোনও পরিস্থিতিতে এখানে ফেরত পাঠাবে না কারণ তারা কেবল তা করে না।
‘সুতরাং কুইন্সল্যান্ডে তারা যা কিছু করতে পারে তা একসাথে একটি সংক্ষিপ্ত করে রাখা হয়, এটি একটি ফাইলে রাখা হয়, ব্লকের জন্য প্রথম উদাহরণ ওয়ারেন্ট নিন যাতে তিনি ফিরে আসেন তবে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে, যা সে তা করবে না।’
অক্টোবর মাসে দু’জনকে পরিণত করবেন লুকা তার পুনরুদ্ধার চালিয়ে যাচ্ছেন। হামলার এক বছরের বার্ষিকী আসার সাথে সাথে পুলিশ বলছে যে তারা দায়বদ্ধ লোকটিকে খুঁজে পেতে দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ রয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত আক্রমণকারীর ভাগ্য নিয়ে চুপচাপ রয়েছে তবে গোয়েন্দারা তাদের কী বিকল্প রয়েছে তা নিশ্চিত করতে অস্বীকার করেছেন।
প্রকাশের এই প্রত্যাখ্যানটি তারা দায়বদ্ধ ব্যক্তিটিকে হস্তান্তর করার বিনিময়ে তারা তাদের চীনা সহযোগীদের যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা প্রসারিত করে।
অধ্যাপক কেনেডি বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া এই ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করার জন্য চীনকে সফলভাবে চাপ দিতে পারে না এবং চীনাদের পক্ষে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া অগ্রাধিকার হবে না।
‘এখানে সব ধরণের কারণ রয়েছে,’ তিনি বলেছিলেন। ‘প্রধানটি হ’ল তিনি এখানে নেই, তিনি চীনে আছেন।
‘দ্বিতীয়ত, তাকে ফিরিয়ে আনতে আমাদের একটি প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা আমরা করি না।
‘এবং তৃতীয়ত, আপনি চীনা কর্তৃপক্ষকে এটি করা তাদের আগ্রহের বিষয়টিকে বোঝাতে পেরেছেন এবং তবুও প্রতি দ্বিতীয় নিঃশ্বাসে আমরা তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য চীনকে সমালোচনা করছি।
‘সমস্যাটি হ’ল এই বিষয়গুলি মোকাবেলায় সরকারকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে তারা চীনের সাথে অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষতি করছে না।’
চীন যদি অস্ট্রেলিয়ান আদালতের মুখোমুখি তার একজন নাগরিককে সহজতর করে তোলে, তবে অধ্যাপক কেনেডি ভাবেননি যে এটি শারীরিক ক্ষতি হওয়ার ঘটনা হিসাবে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য হবে।
তিনি বলেন, ‘চীন তাকে কারও উপরে কফি ing ালার জন্য এখানে ফেরত পাঠাবে না।’
‘আমি সন্দেহ করি এমনকি চীনের সাথে আমাদের ভাল সম্পর্ক থাকলেও এটি এমন একটি অপরাধ যা কাউকে প্রত্যর্পিত করা প্রয়োজন।’
অধ্যাপক কেনেডি অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশকে কোনও কার্যকর সহায়তা সরবরাহ করতে দেখতে পেলেন না।
‘এটি একটি রাষ্ট্র-ভিত্তিক অপরাধ,’ তিনি বলেছিলেন। ‘ফেডারেল পুলিশের এই বিষয়ে কোনও এখতিয়ার নেই তারা যদি তারা এই ব্লকটি প্রত্যর্পণ করতে চলেছে।’
অধ্যাপক কেনেডি আরও বলেছিলেন যে সিসিটিভি হামলা চালানোর অভিযোগ সত্ত্বেও এবং সেখানে ঘটনাস্থল পালিয়ে যাওয়া লোকটি অস্ট্রেলিয়ান আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোনও গ্যারান্টি নেই।
‘আমরা ধরে নিচ্ছি যে সিসিটিভি কাউকে সনাক্ত করতে পারে এবং তা পারে না,’ তিনি বলেছিলেন।
‘সিসিটিভি সবই খুব ভাল এবং ভাল তবে আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে সিসিটিভিতে থাকা ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যা আপনি অভিযোগ করছেন।
‘বিশেষজ্ঞের জন্য এটির শেষে বড় প্রশ্নটি হ’ল, এটি কি সম্ভব, বিশেষত যে কেউ চীনা, এটি অন্য কেউ?
‘এবং বিশেষজ্ঞ বলার অপেক্ষা রাখে না, হ্যাঁ এটি সম্ভব। আপনার যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ আছে। ‘
বোঝা যাচ্ছে যে কুইন্সল্যান্ড পুলিশ তাদের বিবেচনার জন্য সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের বিশদ প্রমাণকে চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেছে।
অস্ট্রেলিয়ান অফিসাররা বলেছেন যে তারা সন্দেহভাজনকে সনাক্ত করতে সক্ষম হওয়ার কয়েক মাস পরে তারা ‘বিষয়টি নিয়ে রেজোলিউশন সন্ধানের’ বিষয়ে অভিপ্রায় ছিল।
লুকার বাবা -মা বলেছেন যে তিনি এখনও চিকিত্সা করছেন।
তারা অস্ট্রেলিয়ানকে জানিয়েছেন, ‘লুকায় এখনও নিয়মিত সার্জারি থাকতে হবে, দাগের চেহারা হ্রাস করতে তিনি লেজার এবং ত্বকের সুই পেয়েছেন,’ তারা অস্ট্রেলিয়ানকে জানিয়েছেন।
‘দাগগুলি তার চিবুক, কাঁধে এবং কিছুটা পিঠে রয়েছে।
‘তবে অন্যথায়, তিনি সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং জীবনে সমৃদ্ধ হয়েছেন।’
কথিত ছিল যে লোকটি তার পানীয়টি খালি করার আগে এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি স্প্রিন্টে ভেঙে যাওয়ার আগে আস্তে আস্তে লুকার কাছে এসেছিল।
তাঁর চলে যাওয়ার পরে, এই ব্যক্তিটি সিডনিতে চলে গেছে এবং তত্ক্ষণাত্ 31 আগস্ট দেশ থেকে একটি ফ্লাইটে উঠেছিল বলে মনে করা হয়।
প্রাথমিকভাবে, অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ জনসাধারণকে লোকটির একটি ভুল নাম সরবরাহ করেছিল এবং তিনি ইতিমধ্যে দেশের বাইরে না আসা পর্যন্ত তার সত্য পরিচয় যাচাই করতে অক্ষম ছিলেন।
চীনা মিডিয়া জানিয়েছে যে লোকটি 2019 সাল থেকে বহুবার অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করেছে এবং বেরিয়ে এসেছিল – প্রাথমিকভাবে একটি শিক্ষার্থী ভিসায় স্যুইচ করার আগে একটি কার্যকরী ছুটির ভিসা ব্যবহার করে।
সেই সময় জুড়ে, তিনি পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন স্থানে থাকতেন এবং একটি মাংস প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে কাজ করেছিলেন।
তবে যখন তার সর্বশেষ ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তখন কফি আক্রমণে লোকটির হতাশা ফুটে উঠেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, চীনা মিডিয়া জানিয়েছে।
‘অবশেষে, তিনি তার ক্রোধটি সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং (অভিযোগ করেছেন) অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার আগে একটি শিশুকে আঘাত করেছেন,’ চীনের নতুন তাং রাজবংশের টেলিভিশন জানিয়েছে।
কুইন্সল্যান্ড পুলিশ সার্ভিস এবং অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের তদন্তকারীরা এই ব্যক্তির অবস্থান নিয়ে চীনের সাথে যোগাযোগ করেছেন।