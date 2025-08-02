পোপ কয়েক হাজার যুবককে “আরও মানব বিশ্ব গড়ার” জন্য কয়েক হাজার যুবককে অনুরোধ করেছেন ক্যাথলিক চার্চ

ক্যাথলিক যুবকদের উত্সাহিত করার জন্য ডিজাইন করা একটি বিশেষ উইকএন্ডের অংশ হিসাবে, বর্তমান পন্টিফিটেটের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ইভেন্টে পোপ লিওকে দেখতে শনিবার রোমের উপকণ্ঠে কয়েক হাজার তরুণ যুবককে ভিড় করেছিলেন।
১৪66 টিরও বেশি দেশের যুবকরা, কেউ কেউ গরম গ্রীষ্মের সূর্য থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য রঙিন স্কার্ফ সহ, টর্গাটা মাঠের বেড়ার বিরুদ্ধে গুচ্ছযুক্ত যখন লিও তার সাদা পোপেমোবাইলের শেষ বিকেলে ভিড় ভ্রমণ করেছিলেন।
পোপ, প্রশস্ত হাসি দিয়ে, দোলা দিয়ে আশীর্বাদ দিয়েছিল এবং মাঝে মাঝে ছোট্ট স্টাফ করা প্রাণী এবং জাতীয় পতাকাগুলি যুবক -যুবতীদের দ্বারা নিক্ষেপ করার সময় ধরা পড়ে।
লিও xiv বলেছেন, “প্রিয় তরুণরা … আপনার জন্য আমার প্রার্থনা বিশ্বাসে অবিচল থাকতে পারে, আনন্দ এবং সাহসের সাথে,” লিও xiv বলেছেন। “আরও মানবিক বিশ্ব গড়ার জন্য ন্যায়বিচারের সন্ধান করুন,” তিনি পরামর্শটি রেখে বলেছিলেন: “দরিদ্ররা সেবা করে এবং এইভাবে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সর্বদা গ্রহণ করতে চাই এমন ভালোর সাক্ষী।”
পোপের সাথে ইভেন্টে অংশ নেওয়া অনেক যুবকই পুরো দিনটি গ্রামাঞ্চলে অপেক্ষা করতে পেরেছিলেন, যে উত্তাপের নীচে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছে পৌঁছেছিল। আয়োজকরা ভিড়ের লোকদের সতেজ করতে সহায়তা করার জন্য জলের কামান ব্যবহার করেছিলেন।
“আমার কাছে এটি একটি আশ্চর্যজনক উত্তেজনা, কারণ আমি এর আগে কখনও এমন কোনও ইভেন্টে ছিলাম না,” ইতালীয় তাসকান অঞ্চলের মায়া রেমোরিনি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তার দলটি সেদিন সকাল পাঁচটার দিকে এসেছিল।
অনেক যুবক শনিবার রাতে থেকে রবিবার মাঠে মাঠে ঘুমোবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যখন পোপের কোনও ক্যাথলিক ভর উদযাপন করা উচিত তখন সকালের জন্য লিওকে দেখার দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষায়।
উইকএন্ড ইভেন্টগুলি চলমান ক্যাথলিক বছরের সাথে যুক্ত, যা ভ্যাটিকানের মতে, প্রায় ১ million মিলিয়ন তীর্থযাত্রীকে রোমের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল যেহেতু এটি ২০২৪ সালের শেষদিকে শুরু হয়েছিল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী প্রথম পোপ লিও XIV প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসকে প্রতিস্থাপনের জন্য বিশ্বের কার্ডিনালরা 8 ই মে নির্বাচিত করেছিলেন।