পোপ লিও চতুর্থ স্থানীয় গৃহহীন মানুষের জন্য ভর উদযাপন করে

ক্যাসেল গ্যান্ডল্ফো, ইতালি (এপি) – পোপ লিও এক্সআইভি তার গ্রীষ্মের ছুটির শেষ রবিবার কয়েক ডজন শরণার্থী, গৃহহীন ও দরিদ্র মানুষ এবং গির্জার স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে তাদের সহায়তা করে, তাদের জন্য একটি বিশেষ ভর উদযাপন করে এবং ভ্যাটিকানের লেকসাইড এস্টেটে লাসাগনা এবং রোস্ট ভিলের মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

লিও ক্যাসেল গ্যান্ডল্ফোতে পাপাল গ্রীষ্মের পশ্চাদপসরণের নিকটে আলবানোর সেন্ট মেরি অভয়ারণ্যে ম্যাস উদযাপন করেছিলেন, যেখানে তিনি ছুটি কাটাচ্ছেন। স্থানীয় ক্যারিটাস চার্চ দাতব্য সংস্থা এবং ডায়োসিসের আশ্রয়কেন্দ্র, ক্লিনিক এবং সমাজসেবা অফিস পরিচালনা করে এমন স্বেচ্ছাসেবীরা প্রায় ১১০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর স্বতঃস্ফূর্তভাবে, লিও তাদের একত্রিত করে “দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আগুন” উদযাপন করেছিলেন।

“এবং আমি আপনাকে যারা সহায়তা করেন এবং যারা সহায়তা করেন তাদের মধ্যে পার্থক্য না করার জন্য আমি আপনাকে উত্সাহিত করি যারা দরিদ্র বলে মনে হয় এবং যারা দরিদ্র বলে মনে হয় এবং যারা সময়, দক্ষতা এবং সহায়তার দিক দিয়ে তাদের কিছু অফার করতে পারে বলে মনে করেন তাদের মধ্যে,” তিনি বলেছিলেন।

গির্জার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেকে দরিদ্র এবং মূল্যবান, এবং সকলেই একই মর্যাদা ভাগ করে নিচ্ছে।

প্রাক্তন রবার্ট প্রিভোস্ট লিও তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের বেশিরভাগ সময় পেরুর দরিদ্র লোকদের সাথে কাজ করেছিলেন, প্রথমে আগস্টিনিয়ান মিশনারি এবং তারপরে বিশপ হিসাবে। প্রাক্তন প্যারিশিয়োনার্স এবং গির্জার কর্মীরা বলেছেন যে তিনি স্থানীয় ক্যারিটাস দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাজকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন, অভিবাসীদের জন্য স্যুপ রান্নাঘর এবং আশ্রয়কেন্দ্র খোলার এবং কোভিড -১৯ মহামারী চলাকালীন অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির জন্য তহবিল র‌্যালি করে।

পরে রবিবার, লিও অতিথিদের সাথে একটি মধ্যাহ্নভোজের সভাপতিত্ব করেছিলেন, যিনি পেরুভিয়ান শরণার্থী রোজাবাল লিওনকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যিনি কয়েক মাস ধরে তার স্বামী এবং দুটি সন্তান সহ ইতালিতে রয়েছেন। লিওর অন্য সহকর্মী ছিলেন 85 বছর বয়সী রোমান, গ্যাব্রিয়েলা অলিভিরো, যিনি নিজে থেকেই থাকেন, আয়োজকরা জানিয়েছেন।

মধ্যাহ্নভোজটি ক্যাসেল গ্যান্ডল্ফোর পাপাল ভিলার উদ্যানগুলিতে ভ্যাটিকানের পরিবেশগত শিক্ষামূলক কেন্দ্র বোরগো লোডাতো সি’ -এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কেন্দ্রটির নাম পোপ ফ্রান্সিসের 2015 ল্যান্ডমার্ক পরিবেশগত এনসাইক্লিকাল, লৌডাতো সি (প্রশংসিত বিই) এর জন্য নামকরণ করা হয়েছে।

স্থানীয় ক্যাটারাররা লাসাগনা, বেগুনের পারমেসান এবং রোস্ট ভিলের একটি মেনু সরবরাহ করেছিল। মিষ্টান্নের জন্য, মেনুতে পোপের জন্য ফলের সালাদ এবং মিষ্টির নামকরণ করা হয়েছিল, “ডলস লিওন”।

পোপ এবং তার অতিথিরা, যারা একটি বারান্দার নীচে দুটি দীর্ঘ টেবিলের পাশে বসে ছিলেন, তাদের শুভেচ্ছা জানানো, আলবানো বিশপ ভিনসেঞ্জো ভিভা বলেছিলেন যে তারা রুটি ভাঙতে একত্রিত হয়ে খ্রিস্টের শিক্ষার অনুসরণ করেছিল।

তিনি বলেছিলেন, আজকের চার্চটি “সবচেয়ে দুর্বল, দুর্বলতম, যুবক এবং যারা জীবন ও ইতিহাসের পরিস্থিতিতে আহত তাদের পক্ষে হওয়া উচিত।”

