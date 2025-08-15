You are Here
পোর্টল্যান্ড টিম্বারস গিল্ড মিডফিল্ডারের আগমনের বিষয়টি নিশ্চিত করে
উরুগুয়ান আবার একটি এমএলএস ক্লাবে অমর দ্বারা সরবরাহ করা হয়। এবার, চুক্তিতে প্রায় 11 মিলিয়ন ডলার ক্রয়ের বিকল্প রয়েছে




ছবি: প্রজনন / এক্স – ক্যাপশন: গ্রোমিও আবার এমএলএস / প্লে 10 এর জন্য কার্বলো প্রকাশ করেছে

গিল্ড থেকে বিদায় নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার একদিন পরেই পোর্টল্যান্ড টিম্বারস মিডফিল্ডার ফিলিপ কারবলোকে আসার ঘোষণা দিয়েছিল। দুটি ক্লাব বছরের শেষের দিকে loan ণ জড়িত একটি চুক্তিতে এসেছিল। বন্ডের ক্রয়ের বিকল্পও রয়েছে million 2 মিলিয়ন (বর্তমান দামে প্রায় 11 মিলিয়ন ডলার), পাশাপাশি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বোনাসও রয়েছে।

“আমরা কাস্টে ফিলিপ যুক্ত করতে পেরে খুব খুশি। তিনি এমন একজন খেলোয়াড় যিনি এমএলএসে আসার পর থেকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করছেন এবং নিউইয়র্ক রেড বুলসের জন্য তিনি যে গুণটি দেখিয়েছেন তা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। ফিলিপের নেতৃত্ব এবং অন্তর্দৃষ্টি আমাদের বর্তমান মিডফিল্ডার গ্রুপের পরিপূরক, এবং আমরা আশা করি যে তিনি আমাদের জন্য তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রের প্রভাব ফেলেছেন,” কোচ ফিল নেভিল বলেছেন।

ট্রিকোলার গাউচোতে ফিরে আসার আগে, কার্বাল্লোর এক বছরের জন্য নিউইয়র্ক রেড বুলসের এমএলএসে আরও একটি অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি জুলাইয়ের প্রথম দিকে অমরতে ফিরে এসেছিলেন এবং আশা করা হয়েছিল যে তাকে অভিনেতাদের মধ্যে পুনঃস্থাপন করা যেতে পারে।

এমনকি তিনি সিটি লুইজ কারভালহোতে গ্রুপের সাথে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তবে আবার গ্রিমিও ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কোচ মনো মেনেজেস প্রকাশ করেছেন যে উরুগুয়ান অমরটিতে থাকার ইচ্ছা করেছিল এবং খেলোয়াড়টি একটি দরকারী অংশ হবে। তবে, যদি তিনি অমর হয়ে কাজ করেন তবে ফিফার নিয়ম তৃতীয় ক্লাবে স্থানান্তর রোধ করবে। Car ণের সময়কালের পরে যদি কার্বালো পোর্টল্যান্ড টিম্বারগুলিতে না থাকে তবে ট্রিকোলার গাউচোতে তার আরও ছয় মাসের সম্পর্ক থাকবে। অতএব, মিডফিল্ডার ইতিমধ্যে অন্য কোনও ক্লাবের সাথে একটি প্রাক-চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে।

গ্রিমিও কাস্টে নৌকা প্রস্তুত করে

গ্রিমিও কাস্ট মুছতে স্থানান্তর উইন্ডোর সুবিধা নিয়েছিল। সুতরাং, ট্রাইকার বোর্ড মানো মেনেজেসের প্রযুক্তিগত কমিটির পরিকল্পনার বাইরে খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতএব, এটি অ্যাথলিটদের ভবিষ্যতের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যারা এই মরসুমের শেষের দিকে খেলতে অন্য ক্লাবের সন্ধান করতে মুক্তি পেয়েছে।

তালিকার মূল নামটি ক্রিস্টালডো। কম, 2026 এর শেষ অবধি প্লেয়ারের একটি চুক্তি রয়েছে। সুতরাং, গ্রোমিওর কেবল এই উইন্ডোটি রয়েছে এবং পরবর্তীতে বিনিয়োগটি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হতে পারে। ডিফেন্ডার জেমারসন ছাড়াও লুয়ান কান্ডিডো এবং জোও লুকাসের মতো নামগুলি খুব কম ব্যবহৃত হয়েছিল এবং তাই তারা পরিকল্পনার বাইরে রয়েছে।

