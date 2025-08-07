পোর্টাল অনুসারে বোকা জুনিয়রদের দ্বারা প্রকাশিত শার্ট 10 দ্বারা ফ্লুমিনেন্স অগ্রগতি

ফ্লুমিনেন্স মেজর লীগ সকার দ্বারা এফসি ডালাসকে ডিফেন্ড করে 31 বছর বয়সী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার লুসিয়ানো অ্যাকোস্টার নিয়োগের কাজ শেষ করার প্রক্রিয়াধীন। খেলোয়াড় এই বৃহস্পতিবার (07) রিও ডি জেনিরোতে মেডিকেল পরীক্ষা করতে এবং রিও ক্লাবের সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য অপেক্ষা করছেন।
চুক্তিতে অর্থনৈতিক অধিকারের 100% অধিগ্রহণ, 4 মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় 22 মিলিয়ন ডলার) এবং তিনটি মরসুমের জন্য বন্ড বৈধ।
এই শুক্রবার (০৮) পর্যন্ত শক্তিবৃদ্ধি নিয়মিত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য ট্রিকোলার বোর্ডটি প্রক্রিয়াতে জরুরিতা দেখিয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকা কাপের ১ rund র রাউন্ডে নিবন্ধকরণের সময়সীমা। ফ্লুমিনেন্স আগামী মঙ্গলবার (12) এর কলম্বিয়ার অ্যামেরিকা ডি কালির মুখোমুখি হবে এবং ইতিমধ্যে এই সংঘাতের মধ্যে অ্যাকোস্টা থাকার ইচ্ছা রয়েছে।
ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স
বোকা জুনিয়র্স বেস বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত, এই খেলোয়াড় – লুচো অ্যাকোস্টা নামেও পরিচিত – এস্তুডিয়েন্টস (আর্জেন্টিনা), ডিসি ইউনাইটেড এবং এফসি সিনসিনাটি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), পাশাপাশি অ্যাটলাস (মেক্সিকো) এর মতো ক্লাবগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। 2021 সাল থেকে এফসি ডালাসে, সকের 173 টি ম্যাচ রয়েছে, 61 টি গোল এবং 54 টি সহায়তা রয়েছে।
এই মরসুমে, তিনি 23 টি ম্যাচ খেলেছেন এবং এর মধ্যে 20 টিতে শুরু করেছেন, সাতটি লক্ষ্য এবং একটি সহায়তা অবদান রেখেছেন। ডাস্ট্রো অ্যাথলিট, মিডফিল্ড থেকে আক্রমণাত্মক নাটক তৈরির মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে রয়েছে।
ক্যালেন্ডার চাপ এবং কাস্ট আন্দোলন
ব্রাজিলিয়ান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের শ্রেণিবিন্যাস, মারাকানিতে ইন্টারন্যাসিয়োনালের সাথে ড্রয়ের পরে নিশ্চিত হয়েছে, ট্রিকোলার ক্যালেন্ডারের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়েছে। গেমের পরে, কোচ রেনাটো গাচো বিশেষত নতুন আঘাতের সম্ভাবনা এবং যুগপত প্রতিযোগিতার প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে কাস্টকে প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।
“কোচের যত বেশি বিকল্প রয়েছে, তত ভাল। তবে আমি সত্যই, আমি কোনও সময়ই বিরক্ত হইনি। অনেক লোক বলেছিল যে আমি বিরক্তিকর ছিলাম। না, মোটেও,” রেনাটো এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন।
কমান্ডার জোর দিয়েছিলেন যে তিনি বর্তমান কাস্টকে বিশ্বাস করেন, তবে স্বীকার করেছেন যে বছরের এই পর্যায়ে নিয়োগের জন্য ত্রুটির মার্জিন ন্যূনতম। ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নতুন রেকর্ডের সময়সীমা 2 সেপ্টেম্বর শেষ হয়।
কৌশলগত পরিকল্পনা
অ্যাকোস্টার এমন একটি পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করা হয়েছে যাতে অন্যান্য সম্ভাব্য নিয়োগের সাথে জড়িত। ক্লাবটি পোর্টল্যান্ড টিম্বার্সের কলম্বিয়ার স্ট্রাইকার সান্টিয়াগো মোরেনোর সাথেও আলোচনা করেছে। বোর্ডটি অভিজ্ঞ এবং উচ্চ প্রযুক্তিগত অংশগুলির সাথে গ্রুপটিকে আরও শক্তিশালী করতে চায়, বিশেষত সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আক্রমণাত্মক খাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ নামগুলি ছাড়ার পরে।
মিডফিল্ড সেক্টরকে আরও সৃজনশীলতা দেওয়ার এবং কোচকে কৌশলগত বিকল্প দেওয়ার জন্য লুসিয়ানো অ্যাকোস্টার আগমনকে কৌশলগত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জিই দ্বারা পাওয়া গেছে, অ্যাথলিটকে অন্যান্য ব্রাজিলিয়ান ক্লাব যেমন আটলটিকো-এমজি এবং করিন্থীয়দের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, তবে ফ্লুমিনেন্সের প্রস্তাবটি বেছে নিয়েছিল।