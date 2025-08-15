পোর্ট হারকোর্টে ফায়ার রেজ বিল্ডিং, লক্ষ লক্ষ লোককে ধ্বংস করে দেয়

লক্ষ লক্ষ নায়রা মূল্যবান সম্পত্তি ধ্বংস করার কারণে 57 আজিকিউ স্ট্রিট মাইল 2 ডায়োবুর বাসিন্দাদের গৃহহীন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
হুইসলার জানিয়েছে যে শুক্রবার ভোর ১৫ ই আগস্ট, ২০২৫ সালের দিকে আগুনটি শুরু হয়েছিল যখন অনেক ভাড়াটে ঘুমাচ্ছিল এবং দোকান মালিকরা চলে গিয়েছিলেন।
ভুক্তভোগীদের মধ্যে একজন, মিঃ উইজডম জ্যাক একজন দোকানের মালিক যিনি আগুনে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং আইস ব্লক মেশিন বিক্রি করেছেন তিনি জানিয়েছেন যে এই ঘটনায় তিনি দশ মিলিয়নেরও বেশি নায়রা হারিয়েছেন।
“উভয় আইস ব্লক মেশিন।
অন্য একজনের মালিক মিঃ চিগোজি যিনি এই ঘটনায় সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার নিজের কোনওটি নিতে সক্ষম হওয়ায় তিনি সমস্ত কিছু হারিয়েছেন।
“আমার কাছে দুটি বোতামের হোল মেশিন, দুটি বুনন মেশিন এবং তিনটি শিল্প মেশিন রয়েছে, আমি আমার দোকানেও এক মিলিয়নেরও বেশি নগদ রেখেছি, আমি সবই হারিয়েছি। তবে আমি জানি আমার God শ্বর আমার জন্য একটি পথ তৈরি করবেন” তিনি বলেছিলেন।
হুইসলার আরও জানিয়েছে যে আগুনটি একটি মদের গুদামে ছড়িয়ে পড়েছিল তবে আমার রিভারস স্টেট ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যারা সকাল 3 টা থেকে 7 টা অবধি আগুনের লড়াইয়ে ফাইং ফাইটিং ট্রাক মোতায়েন করেছিল।
তবে বিভাগীয় পুলিশ অফিসার, আইজিকিউ পুলিশ বিভাগের ডিপিও এবং তার কর্মীরা হুডলামসকে সম্পত্তি কার্টিং থেকে বিরত রাখতে বাধা দেওয়ার জন্য কিছু ভাড়াটে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।
প্রতিবেদনটি দায়ের করার সময়, ইনফার্নোর কারণটি নিশ্চিত করা যায়নি তবে প্রায় সাতটি বড় দোকান এবং আটটি কক্ষ ধ্বংস করা হয়েছিল এবং মদের গুদাম বিয়ারের পঞ্চাশ ক্রেটেরও বেশি হারিয়েছিল।