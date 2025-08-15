পোর্তোতে প্রদর্শনীতে 30 টি চিত্রের মধ্যে লুসোফোন দেশগুলির বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে সংস্কৃতি

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।
বিনামূল্যে অ্যাক্সেস: পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন ব্রাজিল ইন স্রাব অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস।
একটি যাত্রা যা পূর্ব তিমুর, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা এবং গিনি-বিসাউয়ের মতো দেশগুলির সাংস্কৃতিক বাস্তবতা অতিক্রম করে, 30 টি ফটো দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে যা চারটি জাতির বংশধর এবং শিকড়কে জোর দেয়। এটি প্রদর্শনীতে ধারণা মারিম্বাযা এই শনিবার (16/08), পোর্তোতে খোলা হবে, এবং 30 আগস্ট পর্যন্ত বালসমানহার ভিসকাউন্টস প্রাসাদে প্রসারিত হবে। তারপরে শোটি লিসবনে যাবে, যেখানে এটি 11 থেকে 28 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রশংসা করা যেতে পারে।
চিত্রগুলি দূরবর্তী জমি, বাস্তবতা এবং সংস্কৃতিগুলি সামান্য বিস্তৃত এবং ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনকে মূল্য দেয়। “প্রদর্শনী বলা হয় মারিম্বা কারণ এটি সরাসরি বাদ্যযন্ত্রের প্রশংসার উপাধি প্রকল্পের সাথে যুক্ত। মারিম্বা আফ্রিকান বংশোদ্ভূত একটি উপকরণ এবং এর উত্স জাইলোফোনে রয়েছে (এখনও অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক এবং গিনি-বিসাউতে পাওয়া যায়) এবং ইন্দোনেশিয়ায় উপস্থিত প্রথম শতাব্দীর গেমেলনগুলিতে, যার ছন্দগুলি তিমুর-লেস্ট সংগীতকেও প্রভাবিত করেছিল, “প্রদর্শনীর সমন্বয়কারী মিগুয়েল ângelo ব্যাখ্যা করেছেন।
ফটোগ্রাফিক শোটি 2022 সাল থেকে বেশ কয়েকটি লেখকের দ্বারা তৈরি চিত্রগুলির সংকলনের ফলাফল। প্রদর্শনীতে থাকা উপাদানগুলির রূপান্তরটি চারটি লুসোফোন দেশগুলিতে বিকশিত প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং অভিজ্ঞতা জনসাধারণের কাছে ফ্র্যাঞ্চাইজ করা। ফটোগুলির মধ্যে, নৃত্য সহ পার্টির নিবন্ধকরণ, খাবার প্রস্তুত করা এবং গ্রামগুলিতে historical তিহাসিক অনুষ্ঠানগুলি আঁকা।
ব্রাজিলে উত্সব
ব্রাজিলের ক্ষেত্রে, মারিম্বা প্রকল্পটি জোনা মুন্ডি এবং আফ্রোপঙ্কের মতো উত্সবগুলিতে উপস্থিত রয়েছে, সালভাদোর (বাহিয়া), টিউম উত্সব, ফ্লোরিয়ানাপোলিস (সান্তা ক্যাটারিনা) এর পাশাপাশি রিও ডি জেনিরো, সাও পাওলো এবং ব্রাজিলিয়ান অন্যান্য রাজধানীতে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ। মারিম্বা সংগীত দীক্ষা, শিক্ষক শিক্ষা, পাঠ্যক্রম তৈরি এবং বৃত্তি কার্যভারের মাধ্যমে প্রায় ২ হাজার ব্রাজিলিয়ানকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে।
“প্রদর্শনীতে ৩০ টি ফটো রয়েছে, দু’জন সহ যারা মারিম্বা ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা জিতেছে।
কর্মসংস্থান এবং অন্তর্ভুক্তি
মারিম্বা প্রকল্পটি চারটি দেশের কর্মসংস্থান, গবেষণা এবং সংগীত প্রচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পর্কিত শিল্পীদের প্রচার ও প্রচারের জন্যও উত্সর্গীকৃত। আরেকটি উদ্দেশ্য হ’ল নারীদের আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সাংস্কৃতিক এজেন্টদের টেকসইতা বাড়ানো।
মারিম্বায় মোজাম্বিক (সাউন্ডস), একটি বুকিং এবং আন্তর্জাতিক বিতরণ সংস্থা, একটি প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম (একাডেমি), পাশাপাশি চ্যালেঞ্জগুলি ভিত্তিক একটি সংগীত প্রকাশক রয়েছে, যা তরুণ নির্মাতাদের জন্য একটি প্রতিযোগিতা। এছাড়াও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা প্রচার করে নকশাডকুমেন্টস নৃত্য ইভেন্টগুলি, অন্যান্য ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে আফ্রিকান উদ্দেশ্য সহ ডিজাইন এবং ফ্যাশন প্রকল্পগুলিতে তরুণ উদ্যোক্তাদের সমর্থন করে।
“মারিম্বা একটি প্রাণবন্ত চিহ্ন হিসাবে উত্থিত হয়েছে যে ট্র্যাকের পথটি আরও বড় কিছুটির সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে। 25 বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি নিজেকে আফ্রিকান সংগীতের গবেষণায় এবং আমাদের পরিচয়ের সাথে এর গভীর সংযোগের জন্য নিজেকে উত্সর্গ করছি – আমরা যেখানে রয়েছি, যেখানে আমরা স্পন্দিত এবং আফ্রিকানদের মধ্যে জীবিত ব্রিজের জন্য একটি আহ্বান হিসাবে এসেছি,” ব্রাজিলের নৃত্যশিল্পী এবং প্রকল্প রাষ্ট্রদূত।