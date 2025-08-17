পোর্তো আলেগ্রিতে নতুন দেখাচ্ছে নস্টালজিয়া

নতুন চেহারার গল্প, রাতের পোর্তো-আলেগ্রেন্সের প্রতীক
80 এবং 90 এর দশকের শুরুতে, যখন পোর্তো আলেগ্রির রাতটি আজকের চেয়ে কম বৈচিত্র্যময় ছিল, তখন নতুন চেহারাটি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণদের জন্য একটি সভার জায়গা হয়ে ওঠে। যারা এ সময় বাস করতেন তারা ভাল মনে রাখেন: টি 2 এবং টি 5 বাস বাসগুলি বেলা বিচের নিকটবর্তী টার্মিনালে পৌঁছেছিল, গ্লোরিয়া, মিডিয়েনিরা, ভিলা ক্রুজিওরো, সান্তা তেরেসা এবং অন্যান্য অনেক আশেপাশের অঞ্চল থেকে পুরো দলগুলি বহন করে। অনেকে শেষ সময়ে অবতরণ করেছিলেন এবং কেবল ভোরবেলা দেশে ফিরে এসেছিলেন, সংগীত, নাচ, ফ্লার্টিং এবং বন্ধুত্বের তীব্র রাত পরে।
নাইটক্লাবের মিশ্র শক্তি, বৈচিত্র্য এবং শ্রদ্ধার অভ্যন্তরের জলবায়ু। ট্র্যাকটিতে, বিখ্যাত “লিটল চারণভূমিগুলি” সেই সময়ের প্রবণতাগুলির সাথে ছিল যা সেই সময়ের প্রবণতাগুলির মধ্যে চলছিল – পপ থেকে মনোমুগ্ধকর, বৈদ্যুতিন বীটগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল যা রাতের রাতের দৃশ্যে একটি নতুন যুগের ঘোষণা করেছিল। অনেকের কাছেই সেখানে যুবকরা তার উপজাতি খুঁজে পেয়েছিল এবং স্মৃতি তৈরি করেছিল যা এখনও জীবিত রয়েছে।
পোর্তো আলেগ্রির সাথে 24 ঘন্টা কথা বলার সময়ও হার্নান্দেজের মতে, প্রথম পর্বটি 1978 সালের April এপ্রিল শুরু হয়েছিল, যখন তাকে এখনও লুকিং গ্লাস বলা হয়েছিল। এর খুব অল্প সময়ের পরে, 1979 সালে, হাউসটি নতুন চেহারা নামটি গ্রহণ করেছিল, 2000 সালের জুন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল, যখন এটি অবশ্যই কার্যক্রমগুলি শেষ করেছিল।
এমনকি সমাপ্তির সাথে সাথে, স্মৃতিটি বাইরে যায় নি। বর্তমানে, সেই সময়ের অনেক যাত্রী শহরের ক্লাবগুলিতে এবং ভার্চুয়াল সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠিত রেট্রো পার্টিগুলিতে স্মৃতি জীবিত রাখে – বিশেষত ফেসবুক গ্রুপগুলিতে যারা হাজার হাজার মানুষকে একত্রিত করে যারা একসময় ভোরের মধ্যে বাস করত।
যারা আজ তাদের চল্লিশের দশকে রয়েছেন, তাদের মনে রাখবেন নতুন চেহারাটি যুবকদের একটি অবিস্মরণীয় পর্যায়ে পুনর্বিবেচনার মতো, যেখানে স্বাধীনতা, সংগীত এবং সভাগুলি একটি সম্পূর্ণ প্রজন্মকে চিহ্নিত করেছে।