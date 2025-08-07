পোলিশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কার্ডিওলজিস্টদের চেয়ে দ্রুত এবং আরও ভাল রোগ নির্ণয় করে। এবং মেডিসিনে ভবিষ্যত নয় – এটি একটি রফতানি উপস্থিত

সিজিমন গ্লোনেকের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, ডাঃ ক্রজিসটফ সিমিওনো – একজন ডাক্তার, বিজ্ঞানী এবং উদ্যোক্তা – ওয়ার্সায় নির্মিত সফ্টওয়্যার সম্পর্কে কথা বলেছেন, যা বিশ্ব কার্ডিওলজি জয় করে। আমি এআই সিস্টেমের কথা বলছি, যা কেবল মেলেই নয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিত্সকদের সম্ভাবনার চেয়ে বেশি।
পোলিশ অ্যালগরিদম 52 কার্ডিওলজিস্টের চেয়ে ভাল
হার্টের ছন্দ বিশ্লেষণের জন্য পোল্যান্ডে তৈরি এআই সিস্টেম তিনি সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ মেডিকেল ম্যাগাজিনের ভারসাম্য জুড়ে এসেছিলেন প্রকৃতি। এটি কেবল একটি বৈজ্ঞানিক সাফল্য নয় – এটি ক্লিনিকাল অনুশীলনেও একটি যুগান্তকারী। গবেষণায় দেখা গেছে যে অ্যালগরিদম দ্বারা তৈরি প্রতিটি ত্রুটির জন্য দশ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে চিকিত্সকদের প্রায় 14 টি ত্রুটি ছিল।
গতি? ঘন্টা পরিবর্তে – সেকেন্ড। প্রাপ্যতা? ইতিমধ্যে 23 টি দেশে এবং 2026 এর শেষের দিকে এক মিলিয়ন রোগী এক বছর সিস্টেমটি ব্যবহার করবেন।
এআই কি করতে পারে?
একটি সংক্ষিপ্ত ইসিজির উপর ভিত্তি করে সিস্টেমটি অ্যারিথমিয়াসকে স্বীকৃতি দেয় – 30 বা 60 দিনের মধ্যে রোগীর কী হবে তা অনুমান করার জন্য আধা ঘন্টা ডেটা যথেষ্ট। এটি গেমের নিয়মগুলি পরিবর্তন করে। কারণ আপনি যদি আগাম স্ট্রোকের ঝুঁকি সনাক্ত করতে পারেন তবে আপনি আগাম কাজ করতে পারেন – ট্র্যাজেডি প্রতিরোধ, ব্যয় হ্রাস করতে, জীবন বাঁচাতে পারেন।
গুরুত্বপূর্ণভাবে, এআই হাসপাতালের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্নতায় কাজ করে না – এটি বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করে। এর অর্থ যে হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলিকে নতুন মেশিনে বিনিয়োগ করতে হবে না। তাদের ইতিমধ্যে যা আছে তার সাথে কেবল সিস্টেমটি সংযুক্ত করুন।
কার্যকারিতা দ্বারা চালিত ব্যবসা
ব্যবসায়ের মডেল? সহজ এবং কার্যকর। প্রতিটি উত্পন্ন জন্য ইসিজি রিপোর্ট সংস্থাটি একটি ফি গ্রহণ করে। প্রধান ক্লায়েন্টগুলি হ’ল ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং হাসপাতালগুলি, মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যা ইতিমধ্যে বার্ষিক কয়েক মিলিয়ন বিশ্লেষণ তৈরি করে। সুবিধা? নিশ্চিত ক্লিনিকাল কার্যকারিতা, সহজ সংহতকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবা সিস্টেমগুলির জন্য আসল সঞ্চয়।
– আমাদের 18 মাস আগে ছিল না চুক্তি – ডাঃ সিমিওনো বলেছেন। – আজ আমাদের বিভিন্ন দেশে 27 টি বাস্তবায়ন রয়েছে। আমরা বিশ্বব্যাপী স্কেল।
পরবর্তী কি – ঘুমের ব্যাধি?
যদিও সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে সফল হয়েছে, ডাঃ সিমিওনো বাজার বিজয়ের বিষয়ে কথা বলেন না – বরং এর বিজয়ী টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো – আমরা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছি। আমাদের অবশ্যই দল, প্রতিযোগিতাগুলি বিকাশ করতে হবে এবং সমান্তরালভাবে অনেক দেশে অপারেশনের মান নিশ্চিত করতে হবে।
পরিকল্পনা? হতে পারে সম্প্রসারণ ঘুমের ব্যাধি নির্ণয় – সংবহনতন্ত্রের সাথে সংযোগের কারণে প্রাকৃতিক এক্সটেনশন। তবে আপাতত এক নম্বর লক্ষ্য হ’ল কার্ডিওলজিকাল সিস্টেমকে আরও স্কেল করা।
সুবিধা: ডেটা, অভিজ্ঞতা, দল
প্রতিযোগিতা? অবশ্যই এটি – এবং ভাল। সিমিওনো যেমন বলেছেন: “আপনার যদি প্রতিযোগিতা না থাকে তবে এর অর্থ এই খাতে কোনও অর্থ নেই।” তবে একটি সিস্টেম তৈরির প্রক্রিয়া, ৫০,০০০ রোগীর কাছ থেকে ১৪০,০০০ ইসিজি দিনের একটি ডাটাবেস তৈরি করা, 50 জন অভিজ্ঞ কার্ডিওলজিস্ট দ্বারা ম্যানুয়ালি বর্ণিত – এটি এক বা দুই বছরে একটি অসম্ভব বাধা। এবং তবুও এই পর্যায়ে সংস্থাটি স্থির হয়নি।
মেডিসিনে এআই কোনও কল্পনা নয়। এটি একটি রফতানি পণ্য, যা কেবল অ্যালগরিদম দ্বারা নয় – দলটিও প্রতিষ্ঠিত। সিমিওনো যেমন বলেছেন, “একটি ভাল দল বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান করবে।” এবং এটি লোক – প্রোগ্রামার, ডাক্তার, নিয়ামক – এটি এই সাফল্য ow ণী।
উপসংহার?
- পোল্যান্ডের এমন প্রযুক্তি রয়েছে যা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক।
- এআই বাস্তবিকভাবে নির্ণয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিক্রিয়া সময় হ্রাস করে।
- বিদ্যমান অবকাঠামোর সাথে স্কেলাবিলিটি এবং সংহতকরণ হ’ল সম্প্রসারণের মূল চাবিকাঠি।
- সাফল্যের কেন্দ্রে – কেবল প্রযুক্তিই নয়, একটি ভাল -চিনে দল।
এটি কেবল সংস্থার সাফল্য নয়। এটি প্রমাণ যে পোল্যান্ড থেকে আপনি বিশ্ব -শ্রেণীর উদ্ভাবন তৈরি করতে পারেন যা রোগীদের জীবন এবং আধুনিক medicine ষধের চেহারা পরিবর্তন করে।